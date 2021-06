Le PDG de Crowdstrike, George Kurtz, a déclaré mercredi que la société de cybersécurité avait dû faire face à des défis de plus en plus difficiles alors que les pirates informatiques avançaient de simples escroqueries par phishing en ligne à des attaques sophistiquées de ransomware contre les grandes entreprises.

« Maintenant, les adversaires prennent une page sur les acteurs de l’État-nation », a-t-il déclaré à Jim Cramer de CNBC. « C’est devenu la chasse au gros gibier par opposition au simple ransomware traditionnel. »

Crowdstrike fournit des services basés sur le cloud, notamment la sécurité des terminaux, les renseignements sur les menaces et la réponse aux cyberattaques. L’entreprise voit un nombre croissant d’opérations de ransomware en tant que service à mesure que l’économie des abonnements décolle, a déclaré Kurtz dans une interview sur « Mad Money ».

C’est le genre d’attaque qui a paralysé l’approvisionnement en essence dans l’est des États-Unis le mois dernier. Colonial Pipeline, un important pipeline américain, a payé environ 5 millions de dollars de rançon pour rétablir le service après que DarkSide, qui serait une organisation criminelle basée en Russie, ait piraté son système et pris ses systèmes en otage.

Crowdstrike compte plus de 11 000 clients, a déclaré Kurtz, une « infime fraction » des centaines de milliers de clients qui utilisaient des systèmes de sécurité réseau existants sur site. De plus en plus d’entreprises ont adopté des plateformes de sécurité cloud dans le cadre de la transition numérique.

« Il y en a beaucoup là-bas », a-t-il déclaré. « Quand on pense à toutes les petites entreprises, toutes les grandes entreprises, il n’y a personne dans ce monde qui n’a pas besoin de cybersécurité. »

La semaine dernière, Crowdstrike a déclaré avoir généré 302 millions de dollars de revenus au cours du trimestre clos le 30 avril, soit une augmentation de 70 % par rapport à l’année précédente. Son nombre de clients abonnés a augmenté de plus de 1 500 au cours du trimestre.

Les actions de Crowdstrike ont glissé de 0,55% à 213,95 $ mercredi et sont en hausse d’environ 1% depuis le début de l’année.