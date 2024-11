C’est désormais la maladie infectieuse la plus mortelle au monde, selon l’OMS

La tuberculose (TB) est une fois de plus la maladie infectieuse responsable du plus grand nombre de décès dans le monde, selon un communiqué publié mardi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette maladie contagieuse a été responsable de 1,25 million de décès dans le monde en 2023, a rapporté l’OMS, dont 161 000 personnes séropositives.

Au cours des trois années précédentes, la COVID-19 avait dépassé la tuberculose en tant que première cause de décès infectieux dans le monde.

Que savoir sur la tuberculose

La tuberculose est une maladie évitable et curable causée par une bactérie qui affecte généralement les poumons, selon l’OMS.

Il s’agit d’une contagion aérienne qui peut se propager par la toux, les éternuements ou la salive.

Alors qu’environ 25 % des personnes ont probablement été infectées par la bactérie, seulement 5 à 10 % présenteront des symptômes et développeront la maladie, précise la même source.

Seules les personnes présentant des symptômes peuvent propager la maladie.

Qui est à risque ?

« Si vous respirez, vous pouvez attraper la tuberculose – donc tout le monde est à risque », a déclaré Masae Kawamura, MD, ancien directeur du contrôle de la tuberculose à San Francisco et clinicien spécialisé dans la tuberculose, à Fox News Digital.

Kawamura qualifie la tuberculose de « maladie sociale due au surpeuplement et à la mobilité ».

« Puisque la tuberculose se transmet par voie aérienne, les lieux collectifs comme les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons, les salles de classe et les refuges pour sans-abris sont des endroits où la tuberculose se propage plus facilement, surtout si de multiples risques sont impliqués », a-t-elle déclaré.

Les personnes les plus à risque de développer la tuberculose après une exposition sont les personnes diabétiques, dont le système immunitaire est affaibli, qui souffrent de malnutrition, qui consomment du tabac et/ou boivent des quantités excessives d’alcool.

Les bébés et les enfants courent également un risque plus élevé.

« Si une personne a une infection tuberculeuse latente, l’activation de la tuberculose varie de 5 % à 15 % au cours de la vie, mais peut être plus élevée si une personne présente de multiples risques, comme être une personne âgée et/ou souffrir de malnutrition, souffrir de diabète et/ou avoir d’autres maladies qui affaiblissent le système immunitaire », a déclaré Kawamura.

Symptômes, diagnostic et traitement

Selon l’OMS, les personnes atteintes de tuberculose peuvent présenter des symptômes légers, notamment de la toux, des douleurs thoraciques, de la fatigue, une perte de poids, une faiblesse, de la fièvre et des sueurs nocturnes.

Les symptômes varient en fonction des organes touchés.

Outre les poumons, la maladie peut également affecter les reins, la colonne vertébrale, la peau et le cerveau.

« La tuberculose peut affecter n’importe quel organe du corps, mais elle provoque une maladie des poumons dans plus de 80 % des cas », a déclaré Kawamura.

« C’est dangereux car cela provoque de la toux, le mécanisme de propagation par voie aérienne. »

Dans les cas plus graves, les patients peuvent cracher du sang, a noté Kawamura, qui siège au conseil d’administration de Vital Strategies, une organisation mondiale de santé publique.

« Souvent, les symptômes sont minimes pendant une longue période et les gens confondent leur toux occasionnelle avec des allergies, du tabac ou un rhume dont ils ne peuvent se débarrasser », a-t-elle ajouté.

La tuberculose peut être identifiée grâce à des tests de diagnostic rapide, a noté l’OMS.

La maladie est traitée avec des antibiotiques pris quotidiennement pendant quatre à six mois, précise la même source. Parmi les plus courants figurent l’isoniazide, la rifampicine, le pyrazinamide et l’éthambutol.

Ne pas suivre le traitement complet peut rendre la bactérie résistante aux médicaments.

Les cas de tuberculose pharmacorésistante doivent être traités avec différents médicaments.

Quand la tuberculose devient mortelle

Si la tuberculose n’est pas traitée, elle est mortelle chez environ la moitié des victimes, selon Kawamura.

« Environ 25 % se rétablissent d’eux-mêmes et 25 % persistent sous forme de cas de tuberculose chronique active », a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, la plupart des cas de tuberculose active sont détectés à un stade précoce, a noté l’expert, mais le taux de mortalité reste « scandaleusement élevé », à 10 %, et bien plus élevé si le patient a plus de 65 ans.

Prévention de la maladie

Il existe un vaccin infantile appelé BCG (Bacille-Calmette-Guérin) qui est administré aux nourrissons dans la plupart des pays du monde, a noté Kawamura.

« Il réduit la mortalité, la méningite et la dissémination d’organes de 75 % chez les enfants de moins de 5 ans. Cependant, il ne prévient pas l’infection tuberculeuse et est inefficace chez les adultes », a déclaré le médecin à Fox News Digital.

« Dans l’ensemble, le BCG est considéré comme inefficace, d’où le titre de tuberculose comme la plus grande maladie infectieuse mortelle de tous les temps. »

Le BCG n’a jamais été utilisé aux États-Unis en raison des taux de tuberculose plus faibles dans le pays, de son inefficacité et de son interférence avec les tests de dépistage de la tuberculose, a-t-elle ajouté.

Le meilleur moyen de prévention consiste à tester les personnes à risque et à traiter l’infection tuberculeuse latente (ITL), selon le médecin.