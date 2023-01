C’est déjà parmi les meilleurs au monde

Thiago Almada est devenu le premier joueur actif de la MLS à remporter la Coupe du monde lorsque l’Argentine a triomphé au Qatar le mois dernier. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Ayant grandi dans le sud de la Californie au début des années 1990, John Thorrington était aussi passionné de football que possible. Il a joué de manière compétitive – il a finalement signé avec Manchester United à 17 ans – mais le paysage sportif américain, avec son manque d’options télévisuelles ou de ligue nationale, a rendu pratiquement impossible la création d’une passion généralisée pour le jeu.

“Je repensais au moment où nous avons accueilli la Coupe du monde [in 1994] et à quel point c’était différent”, a déclaré Thorrington. “Je n’avais jamais vu un match de haut niveau en direct de ma vie. J’avais 14 ans à l’époque où il est arrivé ici et vous avez vu l’intérêt que cela a suscité. Et puis la ligue a commencé.”

La croissance de la Major League Soccer peut souvent sembler progresser à un rythme d’escargot, mais il n’y a jamais eu de meilleure représentation du chemin parcouru par la ligue qu’au Qatar pour la Coupe du monde. Mis à part les cinq meilleures ligues du monde – en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne – la MLS comptait le plus grand nombre de joueurs (36) parmi tous les autres. Il était représenté par plus de pays (12) que n’importe quelle ligue en dehors des cinq premiers et, pour la première fois dans l’histoire de la ligue, il avait un joueur dans l’équipe gagnante : l’Argentin Thiago Almada (Atlanta United).

Rien de tout cela ne veut dire que le calibre du jeu se rapproche de celui des plus hauts niveaux d’Europe, mais pour la ligue, avoir ce type d’impact sur la Coupe du monde malgré sa relative jeunesse est aussi impressionnant que la MLS ait jamais atteint.

“Si vous pensez à ce que signifie la Coupe du monde dans le football mondial, chaque pays choisissant ses meilleurs joueurs et dans l’ensemble, les meilleures équipes sont là”, a déclaré Thorrington. “Je pense que cela en dit long sur la ligue et sur le niveau de participation accru que nous avons à la fois en termes de nombre de joueurs et de pays représentés par les joueurs de la MLS.”

Considérez ceci : à 14 ans, Thorrington n’avait jamais vu en personne un match de football de haut niveau en direct, vivant dans un pays qui n’avait pas de ligue professionnelle. À 43 ans, il a célébré une Coupe MLS en tant que coprésident et directeur général de l’une des deux équipes de Los Angeles, LAFC, qui comptait cinq joueurs à la Coupe du monde.

Lors du premier match du tournoi, Sebastian Mendez – un milieu de terrain remplaçant du LAFC après avoir été acquis lors d’un échange de mi-saison – a commencé pour l’Équateur contre le Qatar, hôte, et était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain. Le lendemain, Gareth Bale – qui a choisi de venir au LAFC pour aider à préparer la première apparition du pays de Galles en Coupe du monde depuis 1958 – a dirigé son pays contre les États-Unis. Alors que les États-Unis n’ont commencé qu’un seul joueur de la MLS dans ce match (Walker Zimmerman du Nashville SC), trois autres ont quitté le banc (DeAndre Yedlin de l’Inter Miami CF, Kellyn Acosta du LAFC et l’attaquant des Seattle Sounders Jordan Morris). Plusieurs autres ont déjà joué dans la ligue ou ont été développés par des clubs MLS.

“C’est incroyable. Quand j’ai commencé dans la ligue, cela n’a certainement pas eu beaucoup d’impact [globally]”, a déclaré Yedlin. “Chaque fois que vous voyez de la croissance, c’est une chose positive et elle se développe très rapidement. Donc, cela montre simplement que la MLS est en train de devenir l’une des plus grandes ligues du monde. C’est une bonne chose pour le football américain.”

Si les choses fonctionnent comme prévu, il y aura moins de présence sur la liste américaine lorsque le tournoi reviendra en Amérique du Nord en 2026, ce qui signifie un pourcentage plus élevé de joueurs dans les meilleures ligues européennes. L’espoir, du point de vue de la MLS, est que ce sont des joueurs qui s’inscrivent dans la ligue – en commençant par le niveau de l’académie – et utilisent la MLS comme tremplin professionnel. Dans le même temps, attendez-vous à ce que les clubs recherchent de plus en plus de jeunes joueurs étrangers qui peuvent avoir un impact immédiat dans la ligue et utilisent ces performances pour percer dans leurs équipes nationales respectives.

Almada, 21 ans, en est le meilleur exemple. Il était clair dès son plus jeune âge qu’il était un joueur talentueux, mais ses débuts avec l’équipe nationale complète d’Argentine n’ont eu lieu qu’en septembre, vers la fin de sa première saison avec Atlanta.

“Il y a des années, cela ne serait pas arrivé”, a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber, à ESPN au Qatar. “Un entraîneur de l’équipe nationale dirait:” Hé, si tu vas jouer dans la Major League Soccer, tu ne feras plus partie du groupe de l’équipe nationale. Cela a radicalement changé. Nos matchs sont maintenant surveillés par des équipes nationales parce qu’ils ont vu ce succès de jouer pour un club MLS et comment cela a continué leur développement, les faisant devenir un meilleur joueur qui peut finalement devenir un meilleur joueur de l’équipe nationale. “

Garber n’a jamais hésité à atteindre l’objectif à long terme de la ligue de devenir l’une des meilleures ligues au monde. La façon dont cela est défini a toujours été un peu sujette à interprétation. Qu’est-ce qui constitue “le meilleur au monde”, de toute façon ? Si c’est le top cinq, alors il y a des années – peut-être des décennies – de travail à faire. Il y a de fortes chances que cela n’arrive jamais. Si c’est le top 10, alors il y a des arguments convaincants selon lesquels la MLS pourrait déjà être là.

“C’est vraiment difficile, et c’est là que je dis que vous pouvez utiliser un nombre variable de mesures pour essayer de capturer la qualité : l’argent dépensé, les compétitions en tête-à-tête – c’est vraiment difficile parce que la MLS n’obtient pas cette expérience”, a déclaré Thorrington. . “Presque toutes les personnes qui viennent d’une ligue plus forte – et j’ai eu ces conversations, nous avons eu ces joueurs – ils viennent en MLS et vous leur parlez, que ce soit Wayne Rooney, que ce soit Thierry Henry, que ce soit Carlos Vela, n’importe lequel de ces gars, jouer en MLS est une expérience révélatrice.

“Il est vraiment difficile de mesurer une équipe MLS en fonction des conditions MLS et de la nature idiosyncrasique de notre climat de voyage, de l’humidité, de tout le reste … et d’essayer de téléporter cela dans une autre ligue nationale.”

Nous aurons un point de données intrigant le 2 février, lorsque les Sounders de Seattle deviendront le premier club MLS à jouer dans la Coupe du Monde des Clubs contre le vainqueur d’Auckland City (Nouvelle-Zélande) et d’Al Ahly SC (Égypte), pour le chance de jouer contre le Real Madrid. Mais même alors, la taille minuscule de l’échantillon de la participation de Seattle au Maroc – au milieu de leur pré-saison 2023 – empêche toute leçon significative.

La Coupe des ligues cet été – un nouveau tournoi de type Coupe du monde impliquant les clubs de la Liga MX et de la MLS – est une autre occasion pour la MLS de mesurer ses progrès. Bien que les Sounders aient conquis la Ligue des champions de la CONCACAF l’an dernier, la perception commune est que la ligue mexicaine règne toujours en maître en Amérique du Nord. Du point de vue de la popularité, ce n’est pas en cause – la Liga MX a toujours trouvé une audience télévisuelle plus large aux États-Unis que la MLS – mais il est logique de supposer qu’elle retient de nombreux fans en se basant sur l’idée qu’il s’agit du produit supérieur.

Bien qu’il existe une rivalité naturelle entre les ligues qui est enracinée dans leur proximité, il s’agit bien plus d’une collaboration. En tant qu’organisateurs conjoints de la Coupe du monde 2026, les États-Unis, le Mexique et le Canada ont une motivation incroyable pour générer autant d’enthousiasme collectif que possible pour le sport au cours des trois prochaines années et demie.

“Quiconque est impliqué dans le football aux États-Unis, au Mexique ou au Canada, nous considérons la Coupe du monde comme une étoile du nord avec laquelle nous pourrions travailler ensemble au cours des prochaines années pour continuer à construire le jeu afin que lorsque la Coupe du monde est ici, nous pourrons l’utiliser presque comme carburant de fusée pour aider à développer le jeu”, a déclaré Garber.