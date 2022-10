“C’est de l’art !” : Damien Hirst a commencé à brûler des milliers de ses propres peintures

Écrit par Oscar Holland, Leah Dolan CNNLondres, Royaume Uni

La fumée s’est élevée mardi de la galerie londonienne de l’artiste Damien Hirst, alors que 1 000 de ses peintures “spot” emblématiques ont pris feu. Des milliers d’autres seront réduits en cendres avant la fin du mois.

Ce n’était pas un hasard, cependant. Tout le deuxième étage de la Newport Street Gallery à deux étages était rempli d’une odeur de feu de joie alors que les journalistes et les équipes de tournage se pressaient pour regarder Hirst, 57 ans, peindre après avoir peint dans six incinérateurs vitrés dans le cadre de son dernier commentaire sur la valeur de l’art et les forces qui le dictent.

L’événement diffusé en direct – diffusé sur des écrans dans le hall de la galerie ainsi que sur Instagram – faisait partie du projet de Hirst “The Currency”, qui a commencé il y a six ans avec la création de 10 000 peintures en pointillés uniques. Plutôt que de vendre les œuvres, l’artiste britannique les a stockées dans un coffre-fort et a plutôt offert aux collectionneurs la possibilité d’acheter l’un des 10 000 NFT correspondants.

Il a ensuite donné le choix aux acheteurs : échanger leur jeton numérique contre la peinture physique qu’il représente ou laisser brûler l’œuvre d’art. Les propriétaires de 4 851 d’entre eux ont choisi ce dernier.

Lors de l’événement de mardi, qui s’est tenu la veille de la foire d’art Frieze London, l’espace d’exposition – avec son long établi central, les assistants de la galerie vêtus de combinaisons orange assorties et Hirst dans un pantalon argenté retenu par des bretelles – ressemblait à un atelier du Père Noël de destruction. Malgré les connotations sombres de la gravure d’art, l’artiste était jovial tout en détruisant son travail – souriant, faisant des grimaces et discutant avec des journalistes entassés dans le coin presse.

Bien que Hirst ait refusé les interviews au préalable, il a répondu avec joie aux questions derrière la barrière: “Pour moi, il n’y a pas de pari”, a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur la valeur des NFT par rapport aux œuvres physiques, “il n’y a jamais que de l’art”.

Sur Instagram un jour plus tôt, Hirst a abordé le sujet plus en détail. “Beaucoup de gens pensent que je brûle des millions de dollars d’art, mais ce n’est pas le cas”, a-t-il écrit. “La valeur de l’art numérique ou physique, difficile à définir dans le meilleur des cas, ne sera pas perdue, elle sera transférée au NFT dès qu’ils seront brûlés.”

Damien Hirst a commencé à graver des milliers de ses propres œuvres à la Newport Street Gallery de Londres le mardi 11 octobre. Le crédit: Jeff Spicer/Getty

Une question de valeur

Réalisées en 2016, les peintures originales étaient toutes signées, numérotées et dotées de titres uniques. (Les noms ont été créés en appliquant l’apprentissage automatique à certaines des paroles de chansons préférées de Hirst, ce qui a donné des titres comme “Ne jamais se lever” et “Depuis que je fais l’amour amoureux”.) Il n’y a pas deux œuvres identiques, et pas deux points dans une seule peinture. la même couleur.

Chaque œuvre a ensuite été liée à un NFT, un jeton numérique soutenu par une chaîne de blocs qui peut être acheté et vendu. L’été dernier, les candidats retenus ont reçu un jeton aléatoire de 2 000 $ chacun.

En pleine connaissance de l’ultimatum imminent de Hirst, les propriétaires ont ensuite échangé leurs NFT sur le marché secondaire. Un NFT a changé de mains pour plus de 176 000 $, selon les données de Heni, le marché numérique qui a accueilli la vente initiale. Le prix de vente moyen était nettement inférieur, à 20 742 $, bien que ce soit encore plus de 10 fois le prix demandé à l’origine.

En juillet, après un an d’échanges, les propriétaires ont pu “racheter” leurs NFT. La plupart des 5 149 collectionneurs qui ont choisi d’échanger leurs jetons ont maintenant reçu les peintures. Le reste des œuvres d’art physiques sera brûlé dans la galerie privée de Hirst d’ici la fin octobre.

Celles incinérées mardi appartiennent en fait à l’artiste (il en a retenu 1 000 sur 10 000 pour lui). Après l’expiration de son délai en juillet, Hirst a écrit sur Twitter que décider quoi faire de sa part des travaux lui avait laissé “la tête en vrille”.

Il s’est également attaqué à la question qui sous-tend le projet : les versions physiques ou numériques valent-elles plus ?

“Je n’ai aucune idée de ce que l’avenir nous réserve, si les NFT ou les physiques vont avoir plus ou moins de valeur”, a déclaré Hirst. a écrit . “Mais c’est de l’art ! La partie amusante du voyage et peut-être le but de tout le projet.”

Un total de 4 851 peintures originales de “The Currency” seront détruites tandis que leurs NFT jumeaux resteront. Le crédit: Prudence Cuming

Jouer avec le feu

Hirst est, avec Tracey Emin, considéré comme un membre clé du mouvement Young British Artists qui a émergé à Londres dans les années 1980. Il réalise (ou, souvent, ses assistants) ses peintures ponctuelles caractéristiques depuis plus de trois décennies. Les points colorés des peintures varient en densité, en nuance et en netteté, ce qui les rend à la fois uniques et presque indiscernables les uns des autres.

Le travail de l’artiste aborde souvent – et, en raison du montant qu’il peut vendre, soulève – des questions sur l’argent dans le monde de l’art. L’une de ses œuvres les plus connues est un moulage en platine d’un crâne humain, recouvert de plus de 8 600 diamants, qui s’est vendu pour 50 millions de livres sterling (alors environ 100 millions de dollars) en 2007.

Il n’est cependant pas la seule personne dans l’espace NFT à avoir joué avec le feu. En mars 2021, une société de blockchain appelée Injective Protocol a acheté une œuvre de l’artiste de rue anonyme Banksy pour 95 000 $ avant de la graver devant une caméra et de vendre un NFT de la vidéo pour quatre fois plus. Le mois dernier, pendant ce temps, le collectionneur d’art de Miami et homme d’affaires crypto Martin Mobarak a publié une vidéo dans laquelle il prétendait brûler une œuvre de Frida Kahlo de 1944 pour lancer ses propres NFT correspondants sur le thème de Kahlo. (L’Institut national des beaux-arts et de la littérature du Mexique a depuis ouvert une enquête sur l’incident, car la destruction de l’œuvre de Kahlo est une infraction pénale dans le pays.)

Hirst a déclaré que brûler son art visait non seulement à interroger la valeur des NFT, mais à explorer l’idée que la valeur marchande, comme l’argent lui-même, est étayée par la confiance. Dans une vidéo présentant le projet l’année dernière, il l’a décrit comme une “expérience de croyance”.

“Le tout, c’est l’œuvre d’art”, expliquait-il à l’époque. “C’est presque comme le comportement des êtres humains qui y sont tous impliqués… ça aura juste une vie propre.”