Une tempête de neige à succès a continué de frapper mardi des parties du centre et du nord-est des États-Unis, provoquant des maux de tête et fermant certains sites de test de coronavirus.

Le météorologue du service météorologique Taylor Nicolaisen a déclaré que 10 à 15 pouces de neige étaient probablement entre York, Nebraska et Des Moines, Iowa, au moment où la tempête se terminera plus tard mardi.

Cela fait au moins 15 ans que cette région a reçu plus d’un pied de neige en une seule tempête. «C’est de la neige historique», a déclaré Nicolaisen, qui est basé près d’Omaha, dans le Nebraska.

Plus de 14 pouces étaient déjà tombés dans certaines parties de l’est du Nebraska le matin, entraînant la fermeture précoce de plusieurs sites de test de coronavirus dans l’État ainsi que dans l’Iowa.

À Lincoln, le total des chutes de neige sur deux jours est de 14,8 pouces et « un peu plus pourrait tomber d’ici la fin de la journée », a indiqué le service météorologique mardi matin. « Cela le place au deuxième plus grand événement de deux jours jamais enregistré », a tweeté le service météorologique.

La dernière chute de neige comparable a frappé la région en novembre 2018, lorsque 8,4 pouces sont tombés.

Les conditions de voyage resteront dangereuses le long des couloirs Interstate 80 et 90 du Midwest et s’étendront sur les mêmes couloirs du nord-est mardi, a déclaré AccuWeather. Des villes comme Albany, New York et Hartford, Connecticut, s’attendaient à de la neige.

Chicago a averti les habitants que des conditions dangereuses étaient probables mardi et que certaines pannes de courant étaient possibles. Les responsables de la ville ont envoyé environ 280 épandeurs de sel pour nettoyer les rues principales et ont créé des centres de réchauffement dans les bibliothèques et les installations du parc pour les résidents qui n’ont ni électricité ni chauffage.

Gary, Indiana, le maire Jerome Prince a déclaré une urgence de neige, restreignant les endroits où les véhicules peuvent stationner et interdisant de pousser la neige de la propriété privée vers les rues de la ville. Prince a également fermé les bâtiments et les installations appartenant à la ville jusqu’à mercredi.

Dans le Nebraska, les autorités ont exhorté les conducteurs à ne pas circuler sur les routes. Les soldats de la patrouille d’État du Nebraska ont répondu à plus de 200 incidents météorologiques lundi.

«Ne voyagez que si c’est absolument nécessaire», a déclaré le colonel John Bolduc de la patrouille d’État du Nebraska.

Le sergent de patrouille d’État de l’Iowa. Alex Dinkla a déclaré que de nombreux véhicules avaient glissé hors des routes du centre de l’Iowa.

«Ce que les gens voient, c’est que ce système de neige est très performant», a déclaré Dinkla au Des Moines Register. « Comme nous avons vu ce système se déplacer dans l’Iowa, les conditions routières passent de zéro neige sur la route à une chaussée immédiatement entièrement couverte en quelques minutes. »

Les responsables du Missouri ont exhorté les conducteurs à ne pas emprunter les autoroutes 29 et 35 dans le nord-ouest du Missouri en direction de l’Iowa. L’agence a déclaré que la plupart des routes de la région étaient couvertes de neige.

« Si le nord du Missouri ou de l’Iowa fait partie de votre plan de voyage, veuillez réacheminer ou trouver un endroit chaud et sûr pour attendre la fin de la tempête », a déclaré le département des transports du Missouri.

Le système de tempête continuera à se déplacer vers l’est jusqu’à mercredi avant de se déplacer au large, a indiqué le service météorologique.

Dans le sud-ouest, une tempête distincte devrait entraîner des rafales de vent et des chutes de neige mardi, a annoncé le service météorologique, en particulier dans certaines parties de l’Arizona et de l’Utah. « Les altitudes plus élevées auront probablement de la neige abondante avec ce système, ce qui peut entraîner un pied ou plus d’accumulations », a déclaré le service météorologique. « Voyager dans cette partie du pays peut être dangereux. »

Une autre tempête devrait frapper la Californie plus tard mardi à mercredi, a annoncé le service météorologique. Cette tempête de « rivière atmosphérique » apportera la menace d’averses, qui pourraient déclencher des flux de débris destructeurs des cicatrices de brûlures de feu de forêt ainsi que d’une lourde décharge de neige dans la Sierra Nevada.

Contribuer: The Associated Press