Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est confronté à une réaction violente suite à sa décision de dépenser plus de 80 millions de dollars pour «éduquer» le public sur Covid-19, principalement par le biais de panneaux d’affichage, tandis que les entreprises sont aux prises avec des verrouillages sévères.

Newsom a annoncé le « Campagne d’éducation du public » au cours d’une conférence de presse lundi et a dévoilé certains des panneaux d’affichage, qui incluent des messages sur le fait de rester à six pieds de distance et de porter des masques.

De nouveaux panneaux d’affichage arrivent en Californie – 1 000 d’entre eux, selon @GavinNewsom—Comme il dit que l’état va être "plus de smashmouth" et émoussé dans ses messages pour amener les gens à porter des masques et arrêter la propagation de #COVID-19[FEMININE. Voici un ensemble: pic.twitter.com/ENfbTFoUQZ – SovernNation (@SovernNation) 7 décembre 2020

«Je voulais me connecter davantage à la cause de l’éducation», Newsom a déclaré, ajoutant que plus de 80 millions de dollars ont été investis dans cette campagne et plus de 1000 panneaux d’affichage seront érigés dans l’État.

Newsom a fait face à de sérieuses critiques à propos de son leadership pendant la pandémie à ce jour, en particulier les ordonnances de verrouillage en Californie qui ont maintenu de nombreuses petites entreprises fermées, mais ont permis à d’autres opérations telles que la production cinématographique et télévisuelle de se poursuivre.

«Si @GavinNewsom ne détruit pas délibérément le capitalisme en Californie, alors il est un idiot complet. Il n’est pas stupide. Il est maléfique » Le cinéaste et franc-parler conservateur Nick Searcy a tweeté à propos de la nouvelle campagne de Newsom.

Si @GavinNewsom ne détruit pas délibérément le capitalisme en Californie, alors il est un idiot complet. Il n’est pas stupide. Il est mauvais. https://t.co/JJ7fkhjloI – SUPER-SPREADER Nick Searcy, INT’L FILM & TV STAR (@yesnicksearcy) 7 décembre 2020

«80 millions de dollars pour vous« expliquer »pourquoi vous devez fermer la seule source de revenus dont vous disposez pour les vacances, même si le gouvernement n’a pas l’intention de vous renvoyer une partie de votre propre argent pour vous aider à surmonter les fermetures. Ce n’est pas une politique », Kira Davis, rédactrice en chef de RedState, a été ajoutée. «C’est de la folie. Ignorez tout. »

80 millions de dollars à "éduquer" vous expliquez pourquoi vous devez fermer la seule source de revenus dont vous disposez pour les fêtes, même si le gouvernement n’a pas l’intention de vous renvoyer une partie de votre propre argent pour vous aider à surmonter les fermetures. Ce n’est pas une politique. C’est de la folie. Ignorez tout. https://t.co/xdiNVtofgf – Kira (@RealKiraDavis) 7 décembre 2020

«Journalistes – ce n’est pas difficile. Les questions de suivi sont les suivantes: qui est payé pour concevoir les panneaux publicitaires? Y a-t-il une commission des médias impliquée? Les grands fournisseurs de panneaux d’affichage sont-ils des donateurs ou sont-ils autrement liés à la machine Governor / Dem? En fait, les législateurs des deux partis devraient également demander ». L’avocat californien Harmeet K. Dhillon a tweeté.

Journalistes – ce n’est pas difficile. Les questions suivantes sont les suivantes: qui est payé pour concevoir les panneaux publicitaires?

Y a-t-il une commission des médias impliquée? Les grands fournisseurs de panneaux d’affichage sont-ils des donateurs ou sont-ils autrement liés à la machine Governor / Dem? En fait, les législateurs des deux partis devraient également le demander. https://t.co/q8O9s1DwcW – Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) 7 décembre 2020

80 millions de dollars pourraient maintenir 800 restaurants (minimum) en activité et 3 à 4 000 employés californiens supplémentaires. – JD Sharp (@imjdsharp) 7 décembre 2020

Californie: des entreprises font faillite, des millions de chômeurs, des personnes en retard sur le loyer Gouverneur clown Gavin Newsom: Je gaspille 80 millions de dollars de l’argent de vos contribuables sur des panneaux d’affichage sur COVID. Même si Google est gratuit. – Marchand de tapis mexicain (@DealinRugs) 7 décembre 2020

Newsom a récemment été critiqué pour avoir enfreint ses propres restrictions Covid-19 lorsqu’il a assisté à un dîner qui comprenait plusieurs ménages, ce qu’il a déconseillé aux gens pendant la saison des vacances. Les photos de l’événement ont également montré que les personnes présentes ne faisaient pas de distanciation sociale ou ne portaient pas de masques.

Son annonce «d’éducation» fait également suite aux nouvelles commandes de séjour à la maison mises en place pour la vallée de San Joaquin et une grande partie du sud de la Californie, y compris Los Angeles.

La Californie a enregistré plus de 1,3 million de cas positifs de Covid-19, ainsi que plus de 19 000 décès dus au virus.

