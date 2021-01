Certains restaurateurs à Rome ont défié les restrictions relatives aux coronavirus, gardant leurs portes ouvertes aux clients à l’heure du dîner.

Un restaurateur frustré a déclaré que cette décision était «une manifestation polie» et une autre «désobéissance civile», car ils ont invité les clients à dîner vendredi soir malgré les mesures mises en place pour lutter contre la propagation du COVID-19.

Dans la région de Rome, à partir de samedi, même les plats à emporter devaient être interdits, alors que l’Italie continue de lutter contre l’augmentation du nombre de cas, une histoire vue à travers l’Europe et une grande partie du monde.

Armando Minotti, propriétaire du restaurant Loste Ria dans le sud de la ville, a déclaré que «nous ne pouvons pas continuer dans cette voie» – les pertes récentes rendaient impossible de subvenir aux besoins de ses enfants et il a déclaré que l’aide financière du gouvernement n’était pas suffisante.

«Appelons cela une protestation polie. Si les gardes entrent, et ils le feront sûrement, nous les laisserons entrer, nous accepterons l’amende mais nous allons rester ouverts et nous ne fermerons plus. Parce qu’il est impossible de continuer ainsi », a-t-il ajouté.

Dans toute la ville, des pizzas ont été barattées hors des fours de Fuoco & Farina, où le propriétaire Max Vietri a admis voir l’action comme une «désobéissance civile».

«Soit toutes les entreprises ferment, comme nous l’avons fait en mars dernier, alors cela me convient, mais vous ne pouvez pas me faire fermer et laisser les autres entreprises ouvertes. Il doit y avoir des règles claires. Ce gouvernement change les règles chaque semaine, ce qui est absurde. «

L’Italie est l’un des pays européens les plus durement touchés par la pandémie, avec environ 2 336 279 cas confirmés et 80 848 décès.