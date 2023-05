« C’est David contre Goliath »: la grand-mère de Kelowna, survivante de la maladie de Lyme, relève le défi de la forme physique

Candace Chisholm a fait le gros du travail la plus grande partie de sa vie, allant de plusieurs mois au lit en raison de la maladie de Lyme à aller chercher sa petite-fille de cinq ans une fois qu’elle n’avait plus de cancer.

Mais, maintenant, Chisholm appuie physiquement sur un banc de 165 livres, après s’être lancé dans un voyage de santé il y a à peine un an.

« Pour la première fois de ma vie, il ne s’agit pas de mon apparence, mais de ce que je ressens », a-t-elle expliqué.

Travaillant à se mettre en forme et en bonne santé pour elle-même, Chisholm est tombée sur le magazine Mme Health and Fitness. Elle ne s’était jamais identifiée à qui que ce soit sur la couverture d’un magazine de fitness auparavant, non pas parce qu’ils n’étaient pas inspirants, mais parce qu’elle ne se connectait pas avec eux.

Ainsi, lorsqu’elle a découvert que le magazine organisait un concours pour qu’une femme fasse la couverture de Miss Health and Fitness, avec la possibilité de partager son histoire personnelle sur la santé, Chisholm a pensé que c’était une opportunité pour l’entreprise de présenter quelqu’un qui est en à mi-parcours, ou pour montrer qu’il est possible pour n’importe qui, quelle que soit sa morphologie, d’entreprendre une randonnée santé.

« Si je peux le faire, n’importe qui peut le faire, alors j’ai postulé », a déclaré Chisholm. « Je n’y ai jamais pensé, mais quelques mois plus tard, j’ai reçu une lettre disant que j’avais été l’un des rares sélectionnés et qu’ils voulaient que je participe au concours. Ce que j’avais totalement oublié.

Au début, Chisholm n’allait pas relever le défi, se sentant comme un imposteur à côté des modèles de fitness élégants qui avaient déjà été présentés sur le devant, cependant, avec une poussée de son entraîneur personnel, qui est aussi son fils, elle a décidé d’y aller.

«Je suis fier d’où je suis, mais je me mets en valeur, je n’ai pas d’abdos durs. J’ai un ventre mou, j’ai un gros cul », a-t-elle ri.

Pourtant, son fils lui a dit qu’il s’agissait de l’espace sain dans lequel Chisholm était maintenant dont le magazine avait vraiment besoin, et non de la silhouette serrée et tonique qui était habituellement affichée.

C’est l’espace sain et le voyage de Chisholm avec lesquels elle pense que les autres trouveront un écho. À 52 ans, c’est une grand-mère qui n’a aucune expérience de l’entraînement, jusqu’à récemment.

Candace Chisholm luttant contre la maladie de Lyme en 2016. (Contribution : Chisholm)

Diagnostiquée avec la maladie de Lyme en 2016, Chisholm a appris qu’elle serait incapable de marcher et en fauteuil roulant à l’âge de 44 ans. Elle a dû arrêter de conduire, était à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, était souvent paralysée du côté gauche et faisait pencher la balance à 253 livres.

« J’ai une maison à trois étages, et à l’époque il me fallait entre 20 et 25 minutes pour monter 17 marches. La plupart du temps, mon mari devait me tirer et mes enfants devaient m’aider par derrière », a-t-elle expliqué.

Après deux ans d’antibiotiques, Chisholm était sur la voie de la rémission, mais c’est à ce moment-là qu’elle apprendrait que sa petite-fille avait un cancer.

En octobre 2019, le père de Chisholm est décédé et deux mois plus tard, sa petite-fille Elara a été emmenée au BC Children’s Hospital, pour un traitement contre le cancer.

«Nous étions à Vancouver pendant cinq mois et quand nous sommes rentrés chez nous, c’était la pandémie. Je me débrouillais vraiment mal, avec l’alcool et la nourriture, et j’ai repris de très mauvaises habitudes. Je m’en foutais, j’essayais juste de passer la journée », a déclaré Chisholm.

Chisholm et sa petite-fille Elara au BC Children’s en 2020. (Contribution : Chisholm)

La famille s’est unie pour essayer de protéger Elara alors que la pandémie s’étendait.

À cette époque, la femme d’affaires de Kelowna s’efforçait de lutter contre la pandémie en développant une application appelée He Changed It, basée sur la conscience des sexes pour les hommes, y compris le climat social actuel, la hausse des coûts de la santé et une législation équitable concernant le divorce et la famille.

« Il s’agissait de cet endroit où les gens se sentaient en sécurité pour aller travailler sur eux-mêmes, travailler sur leur forme physique, leur forme émotionnelle, leur forme mentale, mais j’avais l’impression que je ne personnifiais même pas ma propre plate-forme personnelle. Je me suis dit comment pourrais-je demander à quelqu’un d’autre de le faire si je ne le fais pas ? »

Cependant, ce serait le fils de Chisholm qui ferait le premier pas. Nico a commencé à s’entraîner pour faire face à son stress et a commencé à créer une entreprise aidant les personnes traumatisées par le biais de remises en forme physique.

En 2022, Elara obtiendrait le feu vert et serait en rémission, et la famille retournerait à nouveau à Vancouver, mais cette fois pour regarder Nico dans une compétition de fitness.

« Je l’ai vu et quelque chose s’est cassé dans mon cerveau », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’était parce que j’avais regardé le bien le plus précieux que j’ai sur la planète, ce tout petit bébé se battre pour sa vie et je jetais la mienne. »

C’est alors que Chisholm a décidé d’entrer dans un gymnase, ce qu’elle a fait dès qu’elle est rentrée chez elle et elle n’a pas regardé en arrière.

L’histoire de la foulée de Chisholm atteint des gens partout en Amérique du Nord, d’ici dans l’Okanagan à l’Alberta, au Mexique, avec des personnes qui communiquent avec elle pour dire qu’elles se sont senties inspirées pour commencer leur propre parcours de santé.

Maintenant, elle espère que l’histoire est assez grande pour influencer les électeurs dans le cadre du concours de magazines de couverture de Mme Health and Fitness.

« C’est une situation de David et Goliath en ce moment, il y a beaucoup de jeunes de 25 ans, et je sais qu’à mesure que je me rapproche, cela deviendra plus difficile. Je n’ai pas vraiment d’idées sur la victoire, mais je ne pense pas que ce sera une grosse surprise. Je suis juste enthousiasmé par la conversation que cela suscite.

Il reste six manches auxquelles Chisholm doit se qualifier, le vainqueur étant annoncé le 13 juillet.

Même si elle ne devient pas la prochaine Mme Santé et forme physique, Chisholm est convaincue que son prochain objectif sera de participer à une compétition de musculation.

