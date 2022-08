Helen Jennens ne connaît que trop bien la réalité des drogues toxiques.

Elle a perdu ses fils Rian et Tyler à cause de fournitures toxiques avant que l’urgence de santé publique ne soit déclarée en Colombie-Britannique en avril 2016.

Le 31 août, Jennens encourage tout le monde à se joindre à Moms Stop the Harm à 19 h dans le parc Kerry de Kelowna pour marquer la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses.

Rian est décédé le 21 août 2011.

“Il a lutté contre la toxicomanie quand il avait environ 14 ans”, a déclaré Jennens. “Il a reçu un diagnostic de TDAH à l’école et a vraiment eu du mal à la fois socialement et académiquement et a commencé à s’auto-médicamenter avec de l’alcool et des substances.”

Jennens a déclaré qu’ils avaient fait ce qu’ils pouvaient pour obtenir l’aide dont Rian avait besoin, mais la toxicomanie n’était pas quelque chose qu’elle connaissait bien.

«Nous avons traversé des années de traumatisme avec la consommation de substances de Rian. Puis, à 26 ans, il a suivi un programme de récupération, un programme de récupération en 12 étapes, et cela a vraiment fonctionné pour lui. Il a trouvé une communauté de personnes à laquelle il se sentait appartenir.

Rian a été sans drogue pendant environ huit ans et Jennens a dit qu’il allait plutôt bien.

Mais en un clin d’œil, les choses peuvent changer.

« Il a été renversé par un camion sur sa moto. La dernière course de la saison et sa jambe a été écrasée de la hanche aux pieds. Au cours des trois années suivantes, il a simplement subi de plus en plus d’opérations chirurgicales pour tenter de réparer son genou, sa cheville et sa hanche. Et avec les chirurgies, il y avait une cargaison de médicaments sur ordonnance.

La mort de Rian était accidentelle.

“Il a fait une dépression respiratoire à cause d’une combinaison de narcotiques, et je l’ai retrouvé le lendemain. Il était calé sur son lit avec son ordinateur ouvert sur ses genoux et il venait de s’endormir à cause des médicaments et cela a provoqué une dépression respiratoire et il ne s’est pas réveillé.

Tyler est décédé le 14 janvier 2016.

“Il avait vécu en Thaïlande pendant 10 ans et il était en Thaïlande lorsque le tsunami a frappé la côte le lendemain de Noël de 2004. Tyler a perdu son entreprise, sa maison et beaucoup d’amis. En fait, il a été salué comme un héros dans la Presse canadienne parce qu’il est sorti en kayak et a sauvé un batelier thaïlandais qui se noyait.

Jennens pense que son fils souffrait de stress post-traumatique dû à la catastrophe.

“En 2010, Tyler s’est rompu son tendon d’Achille en jouant au football et a été opéré. Ils lui ont donné une ordonnance d’Oxycontin et cela a commencé sa dépendance aux opioïdes.

Jennens dit que l’utilisation d’Oxycontin par Tyler s’est transformée en héroïne après la mort de son frère.

“Pendant cinq ans, nous avons examiné notre système de santé médicale en essayant d’obtenir des réponses pour que Tyler se rétablisse.”

Tyler est mort d’une overdose de fentanyl après avoir consommé ce qu’il pensait être de l’héroïne.

Jennens dit que la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses est une excellente occasion de se souvenir des milliers de Britanno-Colombiens qui sont morts à cause de drogues toxiques.

“Je pense qu’il est vraiment important pour les gens, en particulier ceux qui ont perdu quelqu’un à cause de la crise de la drogue, d’avoir une journée de commémoration et de les honorer.”

Jennens plaide depuis longtemps pour un approvisionnement sûr, après avoir été directeur de Moms Stop the Harm.

« Quatre-vingt-trois pour cent des personnes que nous perdons sont des hommes âgés de 19 à 59 ans et ils meurent chez eux. Cela se produit dans tous les quartiers de notre ville, pas seulement au centre-ville sur Leon et Lawrence.

Jennens sait qu’elle ne pourra jamais ramener ses fils, mais espère que son travail maintiendra en vie l’enfant de quelqu’un d’autre.

L’événement du 31 août comprendra de la musique en direct, des vidéos éducatives, une formation sur le kit de naloxone et une veillée aux chandelles.

D’autres événements qui se déroulent à travers la province peuvent être trouvés à momsstoptheharm.com.

