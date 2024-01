Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré Atal Bihari Vajpayee Sewri-Nhava Sheva Atal Setu à Navi Mumbai le 12 janvier. Après son inauguration, des vidéos de personnes bafouant les règles de la circulation ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Alors que certains peuvent être vus garer leur véhicule sur le côté du pont et prendre des selfies, d’autres peuvent être vus en train de jeter des déchets sur le Mumbai Trans Harbour Link (MTHL).

Mumbai : un pousse-pousse automatique repéré sur Atal Bihari Vajpayee Sewri-Nhava Sheva Atal Setu. (X/@rushikesh_agre_)

« Sont Bhai. Ab bas yahi bacha tha [Only this is isn’t to see]! #MTHL. @RoadsOfMumbai, vous avez gagné ! #AutoforSoBo », a écrit X gérer Mumbai Rains tout en partageant deux photos d’un pousse-pousse automatique sur Atal Setu.

Jetez un œil au tweet ici :

Le tweet, depuis son partage le 15 janvier, a accumulé plus de 66 000 vues. Beaucoup ont même consulté la section commentaires de la publication pour partager leurs réflexions.

Découvrez comment les gens réagissent à cela :

“Aaj toh ek véhicule mauvais côté se bhi aaya [Today, a vehicle even came from the wrong side]. Les propriétaires de véhicules ne lisent pas les panneaux et prennent aveuglément la sortie de gauche à Mumbai pour se rendre à SoBo alors qu’il s’agit d’une sortie vers l’autoroute en direction nord. J’ai vu deux véhicules faire demi-tour à contresens pour revenir et prendre la sortie Colaba », a posté un individu.

Un autre a ajouté : « Je ne sais pas comment les deux-roues et les automobiles sont autorisés sur le pont : 1) c’est illégal, 2) c’est dangereux pour les utilisateurs prévus. »

“Pourquoi n’y a-t-il pas de patrouille ?” demanda un troisième.

Un quatrième a commenté : « Comment est-il entré ?

“Malgré un péage à l’entrée, il est arrivé jusqu’ici ?” partagé un cinquième.

Un sixième a tagué la police de Mumbai et a écrit : « Comment le pousse-pousse est-il entré sur l’autoroute de l’Est ? »

Que pensez-vous de ceci?

Qu’est-ce qui n’est pas autorisé sur le pont maritime ?

Les motos, les pousse-pousse, les tracteurs, les cyclomoteurs, les trois-roues, les véhicules à traction animale et les véhicules lents ne sont pas autorisés sur le pont. De plus, l’entrée sur l’Eastern Freeway est restreinte aux véhicules lourds à plusieurs essieux, aux camions et aux bus à destination de Mumbai. Au lieu de cela, il leur est demandé de prendre la sortie Mumbai Port-Sewri (sortie 1C) et de suivre la route MBPT près de « Gadi Adda » pour poursuivre leurs déplacements.

