Le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a soutenu l’ailier Mykhailo Mudryk pour surmonter les problèmes « culturels » à Stamford Bridge et réussir sa carrière dans le club de l’ouest de Londres.

Mudryk a signé pour les Blues en janvier en provenance du Shakhtar Donetsk pour un montant initial de 62 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre 89 millions de livres sterling avec les ajouts, mais a connu des difficultés jusqu’à présent en Angleterre et n’a pas encore marqué de but pour le club.

Avec un certain nombre de joueurs clés portés disparus en raison de blessures, Mudryk a débuté les trois derniers matchs de Chelsea, bien qu’il soit sorti en seconde période contre Bournemouth, Aston Villa et Brighton.

Et Pochettino insiste sur le fait qu’il a confiance en l’international ukrainien, qui n’a encore que 22 ans.

« Il est assez unique », a déclaré l’Argentin avant le derby de lundi contre Fulham. « Je pense que c’est un bon défi pour lui et pour [the coaching staff].

« Misha est un joueur très talentueux mais il faut y aller très lentement. [It’s] culturel et tout est complètement différent de [how] Latino [are].

« Il essaie maintenant d’être plus ouvert, de s’adapter et d’être plus impliqué dans chaque situation, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, et il fait un effort massif pour essayer de s’intégrer et de mieux comprendre ce que cela signifie. jouer en équipe. »

Chelsea est 15e avant le match de lundi soir à Craven Cottage, après avoir récolté seulement cinq points lors de ses six matches de Premier League jusqu’à présent cette saison.

Les Blues n’ont également marqué que cinq buts dans la compétition en 2023/24 et Mudryk devrait avoir une autre chance contre Fulham alors que les recrues estivales Christopher Nkunku et Nicolas Jackson manquent respectivement en raison d’une blessure et d’une suspension.

Malgré les difficultés de Chelsea jusqu’à présent cette saison, Mauricio Pochettino n’est pas déçu des performances de son équipe.

Il a cependant a exhorté à la patience – tout en comparant curieusement ses joueurs à… des citrons.

