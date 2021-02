«C’est criminel»: une communauté texane laissée sans aide dans le froid

Gloria Vera-Bedolla se prépare à livrer des boîtes de secours à ses voisins du quartier de Forest Bluff, dans la région d’Austin. | Montinique Monroe pour Vox

Un organisateur d’Austin explique comment le gel du Texas a laissé sa communauté déjà vulnérable en crise.

Gloria Vera-Bedolla, une organisatrice communautaire latina et mère de trois enfants, a l’impression que son quartier près d’Austin, au Texas, a été oublié dans un gel profond qui a plongé l’État dans une crise humanitaire.

«Nous continuons d’être les victimes de l’injustice sociale, de l’injustice alimentaire, du racisme systémique – tout cela», a-t-elle déclaré. «Et beaucoup de gens ne parlent pas parce qu’ils n’ont pas l’habitude d’être entendus.»

Connu sous le nom de Forest Bluff, le quartier de Vera-Bedolla se trouve du côté est de l’Interstate 35, où réside une grande partie des populations noires et hispaniques de la ville. Sa famille y a déménagé en 2017 après que la hausse des impôts fonciers les ait poussés hors du centre d’Austin, attirés par des biens immobiliers moins chers et plus de pieds carrés.

Mais la grande épicerie la plus proche est à plus de 16 km et il n’y a pas de transport en commun, ce qui en fait un désert de nourriture. Même dans des circonstances normales, l’eau du robinet est parfois brune. Beaucoup de ses voisins sont des immigrants sans papiers qui vivent de chèque de paie à chèque de paie et ne sont pas admissibles aux prestations publiques. Son fils de 24 ans hésite à lui rendre visite car il a été intercepté tant de fois par le département du shérif du comté de Travis sans raison indiquée.

Lorsque la tempête hivernale record a éclaté dimanche soir, laissant tomber 7,5 pouces de neige dans certaines parties du comté, cela n’a fait qu’exacerber les défis auxquels sa communauté était déjà confrontée.

Gloria travaille depuis son salon. En plus de son travail quotidien, elle travaille avec le Community Resilience Trust à but non lucratif, qui vise à résoudre les problèmes d’équité raciale à Austin. Roberto Bedolla avec sa fille Daniela, 6 ans, à la table de la cuisine familiale. L’épicerie principale la plus proche est à plus de 16 km. Roberto coupe ce qui reste du bois de chauffage devant sa maison. La famille est à ses dernières bûches pour sa cheminée.

Contrairement à certains dans son quartier, la famille de Vera-Bedolla n’a jamais perdu de courant, mais leur eau courante s’est coupée, leur fournaise ne fonctionnait pas en l’absence d’un approvisionnement suffisant en propane et la flamme de leur cuisinière à gaz était plus basse qu’une bougie, ce qui le rendait difficile. pour cuisiner jusqu’à ce que ses parents, qui vivent également à Austin, livrent une plaque électrique jeudi.

Elle a dit qu’elle était dans une meilleure position que ses voisins, dont beaucoup n’ont pas de voiture pour accéder à la nourriture ou à d’autres fournitures, ont des maisons mal isolées et sont des personnes âgées ou s’occupent de jeunes enfants. Un voisin qui n’a pas d’assurance locataire et dont les tuyaux ont gelé et éclaté devra payer de sa poche les réparations.

Il n’y avait aucune aide venant pour Forest Bluff que Vera-Bedolla ne s’était pas demandée comme agent de liaison entre sa communauté et le gouvernement de la ville, ou à des organisations à but non lucratif travaillant pour administrer les secours. En plus de son travail de jour dans les admissions pour le Central Texas Allied Health Institute, elle a travaillé avec le Community Resilience Trust à but non lucratif, qui s’efforce de résoudre les problèmes d’équité raciale à Austin.

Elle avait réussi à se procurer 30 boîtes de nourriture d’urgence à la Central Texas Food Bank et exhortait le centre des opérations d’urgence de la ville à livrer un camion d’eau vendredi. Pendant ce temps, son mari, Roberto Bedolla, avait brisé la glace dans les rues pour permettre aux voitures de passer en toute sécurité, car la ville n’avait envoyé personne dans leur quartier pour les poncer.

Gloria et Roberto livrent des boîtes de secours à ses voisins.

« C’est affreux. C’est criminel », dit-elle. «J’ai l’impression que nous sommes ciblés, comme si nous étions tués. Vous avez coupé notre eau. Vous avez coupé notre carburant dans notre maison. Vous coupez l’électricité pour certaines personnes, et tout ce qu’elles ont, ce sont des appareils électriques. C’est effrayant. »

Le problème n’est plus l’électricité, mais l’accès à la nourriture et à l’eau

Plus tôt dans la semaine, les températures dangereusement froides et l’effondrement du réseau électrique du Texas ont laissé des millions de personnes dans l’État dans l’incapacité de chauffer leurs maisons.

Vera-Bedolla et son mari dormaient près de leur cheminée sous des couches de couvertures dans le salon, se réveillant périodiquement la nuit pour alimenter les flammes avec une réserve de bois de plus en plus épuisée. Vendredi, ils avaient perdu leurs deux derniers journaux. Pendant ce temps, leurs deux filles, Bianca, 19 ans, et Daniela, 6 ans, dormaient dans la même chambre avec un radiateur électrique pour les garder au chaud.

Ils ont réussi à maintenir la température à environ 55 degrés dans les pièces les plus chaudes de la maison tout au long de la crise, mais ses voisins, dont les maisons étaient construites avec moins d’isolation, tremblaient dans les températures intérieures dans les années 30 et 40.

Gloria s’enroule dans des couvertures tout en travaillant depuis son salon.

Roberto dort sur un canapé dans son salon près de la cheminée pour se réchauffer.

Vendredi, le Texas a commencé à dégeler, les températures atteignant plus de 40 degrés à Austin. Il devrait continuer à se réchauffer tout au long du week-end, faisant fondre la glace sur les routes qui les avaient rendues impraticables et réduisant la pression sur le réseau électrique, qui a rétabli le service pour tous, sauf environ 78000 résidents de l’État, samedi matin. Et Vera-Bedolla a déclaré vendredi que son approvisionnement en gaz avait également repris, lui permettant de chauffer sa maison.

Mais les Texans sont maintenant confrontés à une crise résiduelle d’accès limité à l’eau potable et à la nourriture. De nombreuses épiceries ont fermé pendant des jours et celles qui étaient ouvertes avaient souvent des étagères vides, les camions de livraison étant incapables de les réapprovisionner avant la fin de la semaine. La majeure partie de l’État reste également sous «avis d’ébullition de l’eau», obligeant les résidents à faire bouillir l’eau pendant deux minutes pour tuer tout contaminant qui pourrait causer des maladies après que des tuyaux gelés ont éclaté dans les maisons et les entreprises et dans les conduites d’eau publiques, drainant les réservoirs à des niveaux dangereusement bas .

À Forest Bluff, ceux qui ne possèdent pas de voiture n’avaient pas d’autre choix que de marcher jusqu’aux dépanneurs à proximité, qui facturent des prix exorbitants pour des aliments souvent périmés. Cette semaine, Vera-Bedolla a déclaré avoir vu plus de 150 personnes faire la queue devant les magasins, qui avaient alors été «ramassés».

Une grande partie du Texas a récupéré le pouvoir – mais elle est toujours confrontée à une crise résiduelle d’accès limité à l’eau potable et à la nourriture.

La pression de l’eau est revenue dans sa maison vendredi soir, mais elle exhortait toujours le centre des opérations d’urgence de la ville à livrer 400 caisses d’eau en bouteille à un collège voisin afin que ses voisins n’aient pas à boire de l’eau potentiellement contaminée du robinet.

Lorsqu’elle a pu cuisiner un repas la semaine dernière, elle en a fait un peu plus et l’apporte à qui le veut, y compris deux voisins qui doivent s’occuper de bébés.

Elle a également fait du porte-à-porte pour livrer les boîtes de nourriture d’urgence – remplies de flocons d’avoine, de riz, de sauce à spaghetti, de pâtes, de haricots en conserve, de soupes et de fruits – aux gens qui avaient faim dans son quartier. Une femme était si reconnaissante qu’elle a loué Dieu, faisant le signe de la croix.

«Je sais que cela ne suffira pas, mais cela soulagera l’insécurité alimentaire de certaines familles», a déclaré Vera-Bedolla. «Il y a des petits enfants qui s’en passent.»

Les communautés noires et brunes ont été plus durement touchées par la crise actuelle

Vera-Bedolla a déclaré qu’elle se sentait abandonnée par son gouvernement – et ce n’est pas la première fois qu’elle ressent ce sentiment.

«Nous combattons ces systèmes qui n’ont pas été conçus pour le succès des Noirs et des Marrons», a-t-elle déclaré.

Ses frustrations sont partagées par des personnes qui recherchent justice et un traitement plus équitable pour les personnes de couleur à Austin, qui est l’une des villes les plus ségrégées économiquement d’Amérique et sa seule ville à forte croissance où les Noirs représentent une part en déclin de la population.

Lorsque l’ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, a déclaré plus tôt cette semaine que les Texans préféreraient subir des pannes de courant plutôt que de céder le contrôle de leur réseau électrique au gouvernement fédéral, Chas Moore, directeur exécutif d’une organisation de base appelée Austin Justice Coalition, a déclaré que les commentaires se sentait très éloignée de la réalité à laquelle les communautés minoritaires sont confrontées lorsqu’une catastrophe survient.

«Si vous êtes dans une maison qui n’est pas bien isolée et que vous n’avez pas accès à des aliments propres et sains, il y a de fortes chances que votre expérience avec tout cela soit complètement différente», dit-il. «Nous supportons le poids de la débâcle lorsque les choses tournent mal. Il n’y a tout simplement aucun moyen pour les personnes dans certaines situations de survivre à des catastrophes comme celle-ci.

Quincy Dunlap, président et chef de la direction de l’Austin Area Urban League, a déclaré que si les responsables de la ville ont fait de leur mieux pour répondre à une anomalie météorologique imprévue, il est évident que les secours n’ont pas été distribués de manière équitable.

La famille Bedolla devant leur maison à Austin. Gloria dit qu’ils sont dans une meilleure position que ses voisins, dont beaucoup n’ont pas de voiture, ont des maisons mal isolées et sont âgés ou s’occupent de jeunes enfants. Gloria embrasse sa fille Daniela. «Nous combattons ces systèmes qui n’ont pas été conçus pour le succès des Noirs et des Marrons», déclare Gloria.

La I-35 a été construite comme une ligne de démarcation raciale et économique physique et, une fois de plus, elle a rempli son objectif initial plus tôt cette semaine: sur le côté ouest aisé, les bureaux vides du centre-ville d’Austin brillaient «comme un arbre de Noël», sans jamais sembler perdent de l’électricité ou de la chaleur tout au long de la crise, a déclaré Dunlap. Pendant ce temps, la majeure partie d’East Austin était dans l’obscurité.

«Lorsque nous coupons le courant, les gens devraient avoir le pouvoir en premier, et non les entreprises, à moins qu’ils ne soient jugés essentiels pour soutenir les gens dans la réponse à la crise», a déclaré Dunlap. «Il n’y a aucune valeur humaine dans cette répartition du pouvoir. Il n’y avait pas d’équité là-bas.

Pour Moore, cela ne ressemblait pas à un incident ponctuel.

«Ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas surprenant », a-t-il déclaré. «C’est le point d’ébullition de l’oppression systémique.»

Montinique Monroe est photojournaliste à Austin, au Texas, où elle est née et a grandi. Elle a contribué à la rédaction de cet article.