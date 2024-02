C’est confirmé. Un courant majeur dans l’océan Atlantique est sur le point de s’effondrer. : Alerte Science

L’année dernière, une étude inquiétante suggérait que l’un des principaux courants océaniques de la Terre était en train de s’effondrer. Malheureusement, de nouvelles données le confirment désormais.

« Les changements de température, du niveau de la mer et des précipitations affecteront gravement la société, et les changements climatiques sont imparables à l’échelle du temps humain”, les auteurs de la dernière étude avertir dans un article pour La Conversation.

C’est une perspective terrifiante, et l’un des éléments les plus importants de la nouvelle étude est un système d’alerte précoce, identifié par l’océanographe de l’Université d’Utrecht, René van Westen, et ses collègues.

Cet aperçu de l’avenir pourrait donner au monde au moins une certaine capacité à se préparer à ce qui va arriver.

“Nous avons pu développer un signal d’alerte précoce observable et basé sur la physique impliquant le transport de salinité à la limite sud de l’océan Atlantique”, Van Westen et son équipe expliquer.

La circulation de retournement méridional atlantique (AMOC) est un vaste système de courants océaniques qui transfère de l’eau chaude et salée vers le nord. Cette eau se refroidit lors de son voyage sinueux vers le nord, ce qui la rend plus dense. À mesure que l’eau froide coule, l’eau d’autres océans est aspirée pour remplir la surface.ramenant à nouveau le système circulatoire vers le sud.

L’AMOC connaît un ralentissement considérable depuis le milieu des années 1900.

Avec l’augmentation des apports d’eau douce provenant de la fonte des glaciers et de l’augmentation des pluies, les concentrations de sel dans l’eau de mer diminuent et l’eau salée devient moins dense, perturbant le processus de naufrage et affaiblissant l’ensemble du cycle physique.

Maintenant, en modélisant ces systèmes océaniques, van Westen et ses collègues ont trouvé un moyen de détecter le moment où le « point de bascule » de l’AMOC est proche : le déclin de la salinité ralentira à la limite la plus méridionale de l’Atlantique.

“Une fois qu’un seuil est atteint, le point de bascule suivra probablement dans une à quatre décennies”, dire les auteurs.

L’AMOC n’est directement surveillée que depuis 2004, ce qui ne fait donc pas assez longtemps pour comprendre la trajectoire complète de la tendance actuelle au ralentissement. En conséquence, les scientifiques utilisent des indicateurs indirects tels que les niveaux de salinité pour tenter de combler leurs lacunes dans leurs connaissances.

Van Westen et son équipe n’ont pas encore fusionné tous les facteurs pour prédire avec précision le moment où l’effondrement de l’AMOC se produira, mais ils pensent que le moment catastrophique est beaucoup plus proche que ne le suggèrent de nombreuses simulations actuelles.

La nouvelle modélisation explore le point de basculement induit par l’eau douce lui-même, plutôt que d’essayer de prédire son timing. Mais les données qui en résultent suggèrent que l’AMOC est beaucoup plus sensible aux changements que la plupart des modèles climatiques ne l’ont pris en compte.

“La nouvelle étude confirme les inquiétudes passées selon lesquelles les modèles climatiques surestimer la stabilité de l’AMOC”, Stefan Rahmstorf, climatologue de l’Université de Potsdam, qui n’a pas participé à l’étude, expliqué pour RealClimate.

L’AMOC a un impact sur une grande partie du climat de la Terre, c’est donc l’un des éléments de basculement du système climatique terrestre qui préoccupe le plus les chercheurs. Effondrement de l’AMOC se produit de manière cyclique sur une échelle d’un million d’années, et sur la base d’événements passés, nous savons que l’Arctique devrait s’étendre vers le sud pendant cette période, entraînant une baisse des températures dans le nord-ouest de l’Europe jusqu’à 15 °C, perturbant les moussons tropicales et réchauffant encore plus l’hémisphère sud.

La chaîne de réactions qui s’ensuit aura de graves conséquences sur des écosystèmes entiers et sécurité alimentaire mondiale.

“La nouvelle étude ajoute considérablement à l’inquiétude croissante concernant un effondrement de l’AMOC dans un avenir pas trop lointain”, a déclaré Rahmstorf. dit le Presse associée. “Nous ignorerons cela à nos risques et périls.”

Cette recherche a été publiée dans Avancées scientifiques.