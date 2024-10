« C’est conçu pour rendre quelqu’un heureux, pas riche »

Lorsque vous achetez via des liens sur nos articles, Future et ses partenaires de syndication peuvent percevoir une commission.

Crédit : Larian Studios

Il semble que Larian Studios n’ait pas peur de désapprouver ouvertement La porte de Baldur 3 scalpers, le directeur de la publication Michael Douse les appelant en ligne.

Comme le montre une récente capture d’écran époustouflante posté par exemple, des exemplaires de l’édition collector limitée du RPG se vendent par milliers sur des sites Web comme eBay. « Détestez les scalpers, mec », écrit Douse, condamnant les annonces trop chères des scalpers. « Je comprends comment fonctionne un produit, mais ce CE n’est pas un produit, il est conçu pour rendre quelqu’un heureux, pas riche. Si vous l’achetez pour le commerce, tout ce que vous faites, c’est rendre quelqu’un triste. »

Bien que ce soit un spectacle triste à voir, surtout en tant que fan dévoué de Baldur’s Gate 3, ce n’est malheureusement pas si surprenant – après tout, des exemplaires de l’édition collector étaient disponibles. revendu plus de 1 000 $ en 2023. C’est loin du prix initial de Larian pour l’édition limitée à seulement 269,99 $. Baldur’s Gate 3 n’est pas non plus le seul produit de jeu affecté récemment par des scalpers en ligne cupides.

L’étourdissant Pack PS5 Pro 30e anniversaire a fait le tour d’eBay et d’autres sites similaires avec des prix supérieurs à 5 000 $, certaines annonces allant même jusqu’à 10 000 $ ou plus. C’est un marché difficile pour nous, les collectionneurs pleins d’espoir : soit vous attendez dans une file d’attente apparemment impossible et n’arrivez jamais à récupérer quelque chose auprès du vendeur officiel, soit vous payez cinq fois le prix réel pour être sûr de l’obtenir.