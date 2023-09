C’est compliqué – Shaw Local

JOLIET – Comprendre la querelle du conseil municipal de Joliet concernant la condamnation d’Evergreen Terrace, c’est un peu comme naviguer sur le Titanic autour d’un iceberg : vous pouvez voir quelque chose de grand se profiler à l’horizon, mais il se passe bien plus encore sous la surface.

Si Joliet prend le contrôle d’Evergreen Terrace, la ville pourrait démolir tous les logements sociaux du site situé dans le pâté de maisons 300 de Broadway Street. Mais Joliet devrait construire ou acheter des logements alternatifs pour les résidents de 115 des appartements et aider ceux des 241 autres à trouver un logement ailleurs avec un loyer subventionné via des bons de l’article 8.

Le maire Tom Giarrante et les membres du conseil Mike Turk et Jan Quillman semblent déterminés à maintenir le cap, surtout maintenant que la ville est si proche d’une éventuelle victoire dans cette affaire.

Giarrante, qui était conseiller municipal lorsque la ville a décidé en 2005 d’entamer une procédure de condamnation contre Evergreen Terrace, a longtemps dénoncé les conditions de vie et les problèmes de criminalité dans les appartements.

« Je n’y suis pas allé ces derniers temps, mais quand j’étais dans les pompiers, j’y étais souvent », a déclaré Giarrante au conseil lors de sa séance du 4 mars. « J’ai vu des familles vivre dans des appartements d’une chambre et je suis sûr que cela n’a pas changé. »

Les conseillers Larry Hug, Bob O’Dekirk et Jim McFarland s’inquiètent des coûts croissants de l’affaire et du manque apparent de planification sur ce que la ville fera si elle gagne le procès.

« Je pense que Joliet serait mieux sans Evergreen Terrace, et je pense que le conseil avait raison en 2005 », a déclaré O’Dekirk. « Mais nous ne sommes plus en 2005, nous sommes en 2014. Les temps ont changé et, en particulier, l’économie de cette ville a radicalement changé. »

La ville a déjà dépensé environ 4,7 millions de dollars pour cette affaire. Les coûts estimés par Hug pourraient monter en flèche jusqu’à plus de 30 millions de dollars une fois pris en compte les appels, la démolition et le remplacement des logements.

Les conseillers Terry Morris et John Gerl souhaitent que la ville prenne le contrôle du complexe, mais souhaitent en savoir plus sur la manière dont le projet serait géré.

Procès de condamnation

Mais avant que quoi que ce soit puisse arriver, le juge du tribunal de district des États-Unis, Charles Norgle, doit décider si l’affaire peut être condamnée. Norgle a donné aux avocats jusqu’à fin avril pour déposer des mémoires récapitulatifs.

Une fois les résumés déposés, Norgle décidera si l’affaire peut continuer.

Deux scénarios sont possibles :

• Si le juge décide de poursuivre, l’affaire sera soumise à un procès devant jury qui déterminera la valeur de la propriété. Les propriétaires auraient toujours le droit de faire appel de la décision.

• Si le juge décide de ne pas poursuivre, l’affaire de condamnation serait terminée, même si Joliet aurait la possibilité de faire appel. Si la ville perd finalement le procès, elle serait responsable des frais de justice et des honoraires d’avocat des propriétaires, qui s’élèvent à environ 13 millions de dollars.

Si l’affaire est soumise à un procès devant jury, un verdict pourrait être attendu dès mai, a déclaré le procureur municipal Jeff Plyman. Il ne pensait pas que le procès durerait plus de quelques jours.

« Il y aurait quelques témoins de chaque côté. Je ne pense pas que ce sera plus compliqué que cela », a déclaré Plyman. « C’est assez simple. »

L’évaluation de la propriété serait basée sur la valeur de 2012, lorsque le procès a commencé.

Plyman a noté que le ministère américain du Logement et du Développement urbain avait évalué la propriété avant la récession – « à l’époque où le marché était en plein essor » – à environ 10 millions de dollars.

Tetzlaff Law Offices représente désormais les propriétaires. Leurs précédents avocats, Ungaretti & Harris, se sont retirés de l’affaire en janvier en raison de frais juridiques impayés et d’un procès contre le cabinet intenté par la sœur du propriétaire principal Ronald Gidwitz.

Chaque partie pouvait faire appel de l’évaluation du jury.

De nombreuses options

Si la ville gagne le procès, elle disposera d’un certain nombre d’options quant à ce qu’elle pourrait faire de la propriété, a déclaré Plyman.

À un extrême, elle pourrait reprendre une partie ou la totalité du complexe en tant que propriétaire successeur, a déclaré Plyman. D’un autre côté, il pourrait démolir la totalité de la propriété et la remplacer par n’importe quoi, depuis des logements à revenus mixtes jusqu’à des parcs.

Dans le cadre du règlement HUD, Joliet devrait construire ou acheter des logements alternatifs pour les résidents de 115 des appartements et aider ceux des 241 autres appartements à trouver un logement ailleurs avec un loyer subventionné via des bons de l’article 8.

Selon Plyman, le financement des loyers et des bons serait disponible via le HUD, tandis que l’argent pour la démolition et le réaménagement en logements de la section 8 serait disponible via les crédits d’impôt de l’Illinois Housing Development Authority. Le programme IHDA est le même que celui utilisé par la Régie du logement de Joliet pour réaménager son projet de logements sociaux Des Plaines Gardens.

Alors que Giarrante a suggéré que HAJ pourrait être en mesure de gérer Evergreen Terrace pour la ville, Plyman a déclaré qu’il était plus probable que la gestion soit assurée par Holsten, un groupe de développement et de gestion immobilier basé à Chicago que la ville a embauché en tant que consultant.

À la recherche d’une direction

Quelles que soient les options, O’Dekirk a déclaré que sa principale préoccupation était l’absence d’un plan définitif.

« C’est la troisième fois que je demande un plan », a déclaré O’Dekirk au conseil le 4 mars. « Je veux voir un plan spécifique, pas des platitudes ou des idées fantaisistes sur le financement fédéral.

« Les chiffres avancés pour Evergreen Terrace sont stupéfiants, et il n’y a jamais eu de plan définitif sur la manière dont nous allions payer pour cela, comment nous financerions cela, ou quel retour nous attendrions sur cet argent. »

Outre Evergreen Terrace, un autre iceberg se profile dans les mois à venir : les élections municipales et municipales de 2015. O’Dekirk a déjà annoncé son intention de défier Giarrante. Reste à savoir si cette question se poursuivra lors des élections.