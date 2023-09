« C’est compliqué » : le premier ministre s’engage à reconstruire North Shuswap ravagé par le feu

Le premier ministre David Eby s’est arrêté à Salmon Arm lundi (11 septembre) pour rencontrer le district régional de Columbia Shuswap, des politiciens locaux et des dirigeants des Premières Nations afin de parler des incendies de forêt qui ont détruit de nombreuses communautés de North Shuswap.

Eby a déclaré qu’il est clair que les habitants de North Shuswap sont résilients et prêts à s’engager sur la voie du rétablissement.

« Je comprends que c’est une histoire compliquée », a déclaré Eby à propos des résidents restés sur place pour protéger leurs propriétés.

Le premier ministre a souligné que de nombreuses personnes sont reconnues pour avoir sauvé des maisons et des entreprises, mais que ces personnes ont parfois également entravé les efforts de lutte contre les incendies. Eby a déclaré que la province étudie les moyens par lesquels le BC Wildfire Service peut collaborer avec des personnes qui connaissent le terrain et l’équipement pour lutter contre les incendies de manière plus organisée.

« C’est quelque chose qu’ils ont fait à la volée ici. À certains moments, 17 sections locales travaillaient côte à côte avec le BC Wildfire Service, ce qui était une chose très positive car c’était coordonné. Comment pouvons-nous en tirer des leçons et aller de l’avant comme des pays, comme l’Australie, qui utilisent les bénévoles de manière agressive ? »

Certains propriétaires sont restés lorsque les ordres d’évacuation ont été émis parce qu’ils n’avaient pas d’assurance ou n’étaient pas couverts en cas d’incendie de forêt. Eby a clairement indiqué que la province fera tout ce qu’elle peut pour aider les gens à se remettre sur pied.

« Il y a beaucoup de rapports de personnes âgées qui vivent dans des maisons modulaires ou dans des camping-cars, à la retraite, sans assurance, qui sont pratiquement sans abri maintenant, sans ressources pour pouvoir reconstruire, et d’autres qui ont tout perdu – leur lieu de travail a brûlé. vers le bas, leur maison a brûlé.

La province est également prête à soutenir les autorités locales dans la reconstruction des communautés endommagées par le feu, notamment en leur fournissant des ressources pour maintenir le personnel et faire avancer les permis de construire. « Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous allons fournir le soutien nécessaire. »

Le premier ministre a donné quelques détails supplémentaires sur le groupe de travail récemment annoncé pour les urgences liées au climat. Tant les membres du gouvernement provincial que les particuliers rassembleront et évalueront les informations provenant de toute la Colombie-Britannique afin d’apporter les changements appropriés en matière de lutte contre les incendies de forêt.

« Nous n’avons pas le luxe d’attendre quatre à six mois pour qu’un rapport soit rédigé, pour que les informations soient recueillies, pour que les recommandations soient finalisées, puis pour réagir à ces recommandations. Au moment où nous passons à la mise en œuvre, nous entrons dans la prochaine saison des incendies.

« Ce que nous souhaitons, c’est qu’à mesure que les informations nous parviennent du district régional, des gens de première ligne et que ces recommandations arrivent, nous pouvons immédiatement commencer les changements, la formation et les programmes que nous proposons pour être nous pouvons nous assurer que pour la prochaine saison des incendies, nous serons déjà en position.

Eby a survolé la zone des incendies de forêt et a rendu visite à plusieurs personnes qui ont perdu des biens dans l’incendie lors de sa visite au Shuswap.

L’incendie de forêt de Bush Creek East brûle officiellement depuis deux mois et s’étend sur plus de 43 000 hectares.

