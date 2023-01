« C’est comme une autre planète » : traverser la frontière depuis Gaza pour travailler en Israël

JIl n’y a rien de tel que le point de passage d’Erez, la seule route civile entre Israël et la bande de Gaza bloquée, partout ailleurs dans le monde. La partie israélienne ressemble à un terminal d’aéroport, mais est en fait une forteresse : des ballons de surveillance et des détecteurs de mouvement surveillent au-dessus et au-dessous de la mer et de la terre qui constituent les frontières de facto de Gaza, tandis que des robots semi-autonomes, équipés de mitrailleuses, patrouillent le zone tampon.

À l’intérieur, le personnel militaire et frontalier israélien utilise des bureaux reliés par des passerelles au-dessus du sol pour minimiser le risque d’attaque. Des tourniquets pour une seule personne, des labyrinthes de murs mobiles et des passerelles en cage mènent finalement au territoire palestinien.

Construit dans les années 2000 pour un coût de 60 millions de dollars (50 millions de livres sterling), Erez a été conçu pour accueillir environ 45 000 Palestiniens par jour qui quittaient la bande pour aller travailler en Israël, mais le groupe militant Hamas a pris le relais quatre mois seulement après. était terminée, conduisant les Israéliens – qui ont occupé Gaza de 1967 à 2005 avant de retirer leurs forces – à sceller la frontière. Pour la plupart, le passage à niveau est étrangement vide depuis 15 ans. Une génération entière de Palestiniens à Gaza n’a jamais quitté la minuscule zone de 41 km sur 12 km, ni jamais rencontré un seul Israélien.

Maintenant, cela change quelque peu. En 2021, les autorités israéliennes ont commencé à délivrer à nouveau des permis de travail dans le cadre d’un effort visant à stabiliser la bande après la guerre de 11 jours de mai dernier avec le Hamas, stimulant une économie qui ne peut pas fonctionner normalement. Une étude publiée en août par l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale a révélé que le salaire moyen d’un Palestinien de Gaza travaillant en Israël est six fois plus élevé que dans la bande, à 6 350 shekels (1 500 £) par mois.

Environ 17 000 permis de voyage économiques ont été délivrés en 2022, plus que le total depuis le début du siège – bien que cela ne représente encore qu’une fraction des 500 000 personnes qui voyageaient pour le travail chaque mois avant 2007. La plupart sont accordées à des hommes mariés ayant dépassé l’âge. de 25 ans pour travailler dans l’agriculture et la construction. Le Cogat, l’organisme militaire israélien chargé de gouverner les territoires palestiniens occupés, n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires sur la nouvelle politique.

De sévères restrictions à la circulation des personnes, des biens et des équipements et plusieurs séries de guerre entre Israël et les groupes militants de Gaza ont créé des conditions pénibles pour la population de la bande de 2,2 millions d’habitants. Environ 97 % de l’eau de la région est imbuvable, les maisons et les entreprises souffrent de coupures d’électricité continues et le manque d’équipement médical oblige les personnes malades à demander des permis pour se faire soigner en Égypte ou en Cisjordanie.

Les travailleurs palestiniens se reposent en attendant de passer de Gaza en Israël à Erez. Photographie : Mohammed Salem/Reuters

Le chômage s’élève à 44,1%, passant à 59,1% pour les jeunes. Sans surprise, presque tout le monde saute sur l’occasion de sortir.

Pour de nombreux Israéliens, la souffrance à Gaza reste loin des yeux et loin de l’esprit. Pourtant, de plus en plus de Palestiniens à Gaza travaillent maintenant à travers Israël, restant souvent pendant des semaines d’affilée, dissolvant quelque peu ce qui pendant des années était une séparation solide comme le roc entre deux peuples.

Il a fallu des mois pour trouver quelqu’un à Gaza travaillant en Israël qui était prêt à parler au Guardian et à laisser notre journaliste le suivre pour la journée. Peu de gens veulent prendre des risques qui pourraient mettre en danger leurs permis durement gagnés, pour lesquels la plupart des gens doivent passer des contrôles de sécurité israéliens rigoureux, négocier avec la bureaucratie du Hamas et payer des courtiers qui les mettent en relation avec des employeurs de l’autre côté pour 20 % de leurs revenus.

Une journée dans la vie d’un ouvrier de 35 ans, Nasser – nom d’emprunt – est une fenêtre sur une nouvelle réalité émergente en Israël et dans les territoires palestiniens d’aujourd’hui – une réalité dans laquelle une occupation apparemment sans fin a créé une situation socio-économique bizarre. hiérarchie.

L’histoire de Nasser

J’ai un diplôme et je travaille comme comptable à Gaza mais comme beaucoup de gens ici, j’ai des dettes suite à la création d’une entreprise qui a échoué ; mes vendeurs n’ont pas pu m’acheminer les marchandises à temps à cause du blocus. C’est un travail manuel difficile en Israël, mais je suis content de le faire parce que l’argent est super. J’espère que je serai libre de la dette dans environ un an. Peut-être que mon permis ne sera que de six mois, mais cela fera quand même une énorme différence pour moi et ma famille.

Je n’avais jamais quitté Gaza avant cela. La principale chose à laquelle je ne m’attendais pas, c’est à quel point Israël est beau. C’est à couper le souffle.

Mon horaire de travail n’est jamais vraiment stable pendant plus de quelques semaines à la fois, selon le travail que je peux obtenir. Normalement, je devrais quitter la maison dans un taxi partagé pour me rendre à Erez à 4 heures du matin, mais pour le moment, je travaille de nuit, donc je peux partir plus tard, vers 9 heures du matin, pour me rendre à l’usine du nord d’Israël avant mon quart de travail. départs.

Les règles israéliennes semblent changer de temps en temps, mais en général, nous ne sommes pas autorisés à emporter quoi que ce soit avec nous à l’exception d’un téléphone, d’un chargeur, d’un portefeuille et de ce que nous portons. Je dois donc acheter des vêtements et des articles de toilette à chaque fois que j’y vais.

Quand j’arrive du côté israélien vers 9 heures du matin, il y a des minibus et des taxis partagés qui emmènent les travailleurs comme moi aux gares routières de Tel Aviv ou d’Ashkelon où nous pouvons chercher du travail. Là-bas, des courtiers ramassent des gens et les emmènent dans des fermes ou des chantiers.

La plupart d’entre nous sommes employés illégalement et nous n’avons aucun droit. Une fois, je n’ai pas été payé à la fin de la journée et je ne pouvais rien y faire. Une autre fois, j’ai été frappé au visage par une poutre en acier sur un chantier de construction, mais je n’ai pas pu aller à l’hôpital car je n’ai pas d’assurance.

Ma journée de travail est généralement très longue, parfois 14 heures, et physiquement dure. Quand je suis arrivé en Israël, j’ai travaillé pendant environ un mois sur un chantier de construction près d’Ashkelon. C’était horrible – à la fin de la première journée, je ne savais pas où dormir et je ne connaissais pas du tout l’hébreu. J’ai donc dormi par terre dans un entrepôt abandonné à proximité avec des dizaines d’autres Palestiniens. Il y avait des rats. Je suis sorti dès que j’ai pu.

Pendant l’été, je travaillais comme femme de ménage dans une station balnéaire. C’était super – le soleil, l’eau. Ils nous ont également fourni une chambre pour dormir afin que je puisse y garder mes affaires. Je suis resté quelques semaines à travailler tous les jours avant de rentrer chez moi pour voir ma famille.

En ce moment, je travaille dans le département d’emballage d’une usine alimentaire sur l’équipe de nuit, qui commence à 18h. C’est assez organisé et je n’ai pas à m’inquiéter de ne pas être payé à la fin de la journée ; ils ont été bons comme ça. Un des gérants avec qui je suis plutôt sympa. Il a dit qu’il ne savait pas que les gens de Gaza n’étaient pas tous des terroristes.

Je partage un appartement avec 11 autres hommes juste de l’autre côté de la Ligne verte en Cisjordanie, près de la ville israélienne où se trouve l’usine. Nous sommes organisés en groupes de quatre par pièce, et nous cuisinons et nettoyons à quatre.

Les travailleurs palestiniens attendent les minibus après avoir fait la traversée. Photographie : Oded Balilty/AP

J’apprécie le fait que l’appartement soit calme pendant la journée car tout le monde est au travail, mais les habitudes de sommeil sont difficiles à s’habituer et il est difficile de trouver le temps d’appeler ma femme et mes enfants. Je pense qu’une grande partie du travail manuel que j’ai effectué cette année a également aggravé mes migraines.

Quand je finis de travailler à l’usine, je suis généralement épuisé. En ce moment, je rentre chez moi le week-end environ une fois par mois. Nous sommes censés retourner à Gaza tous les soirs, mais les Israéliens savent que nous ne le faisons pas – c’est fondamentalement impossible si vous travaillez n’importe où plus au nord que Tel-Aviv, et cela prend beaucoup de temps pour traverser, que nous pourrions passer gagner à la place.

Je suis rentré ce week-end. Il a fallu 11 heures sur cinq bus. J’ai dormi toute la journée de vendredi. C’est merveilleux de voir ma famille. Ma mère cuisinait mes aliments préférés et j’achetais des oranges fraîches et des jouets à mes enfants.

Il semble que la plupart des gens n’obtiennent un visa de travail que pour six mois, puis le Hamas ou les Israéliens veulent donner les permis à de nouvelles personnes, leur donner une chance et partager l’argent. Je travaille en Israël depuis le mois d’août et je vais maximiser le temps que j’y ai.

C’est difficile de décrire mes expériences en Israël à ma famille, c’est comme une autre planète pour eux. J’aimerais pouvoir amener ma femme, mes enfants et ma mère voir la mer propre à Jaffa ou la vieille ville de Jérusalem. Peut-être un jour.