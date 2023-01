“C’est comme un pari constant :” un couple ukrainien attend la naissance de jumeaux en temps de guerre à Kyiv

CNN

Kateryna et son mari Oleg endurent ce que tout citoyen de Kyiv doit endurer : de longues coupures de courant, des heures sans aucune connexion Internet et une appréhension constante du prochain barrage de missiles.

Mais alors qu’ils débutent 2023, ils se préparent également à l’arrivée de jumeaux. Kateryna, 34 ans, est enceinte de huit mois. CNN a accepté de n’utiliser que des prénoms pour elle et Oleg car ils craignent pour leur vie privée.

Elle ne se repose pas beaucoup avant le grand jour. Les sirènes des raids aériens retentissent presque tous les jours, le chapelet d’explosions n’est que trop familier. Leurs vies sont façonnées par les coupures de courant prévues, car l’électricité est partagée entre les régions pour atténuer l’impact des frappes russes sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine.

“Le soir du Nouvel An, j’ai essayé de faire une sieste”, a-t-elle déclaré à CNN depuis sa maison dans la banlieue de Kyiv. « Mais je me suis réveillé au son des explosions, et elles ont continué toute la nuit. Les sirènes ont fonctionné une grande partie de la nuit, jusqu’à 4 h 30 du matin », a-t-elle déclaré.

Il est difficile pour les habitants de faire la distinction entre le bruit des défenses aériennes en fonctionnement et l’impact des missiles de croisière et des drones russes.

« Les coupures de courant ne me dérangent pas, dit Kateryna, mais nous nous inquiétons de la prochaine vague de missiles russes. Sera-ce nous ? C’est comme un pari constant.

Un district voisin – Vyshhorod – a été touché il y a un mois, et le aveugle La nature des grèves signifie que les quartiers résidentiels sont aussi menacés que les centrales électriques et les lignes de chemin de fer. Des dizaines d’établissements de santé à travers l’Ukraine, y compris des maternités et des hôpitaux pour enfants, ont été frappés depuis le début du conflit.

Lorsque les sirènes ne hurlent pas, dit Kateryna, il y a un autre bruit qui est nouveau dans son quartier : le claquement des générateurs alors que les maisons et les entreprises tentent de compenser le fait d’être sans électricité jusqu’à 12 heures par jour.

“Ce sont les grelots de Noël de ce Noël”, a-t-elle déclaré.

Malgré le risque et l’arrivée imminente des jumeaux, Kateryna se rend toujours dans le centre de Kyiv deux fois par semaine pour utiliser l’un des espaces de coworking qui ont surgi dans la capitale ukrainienne.

Ces espaces sont devenus assez professionnels, avec du mobilier, du chauffage, de l’éclairage et de l’internet fiable, fournis via des terminaux Starlink, achetés à la société détenue par Elon Musk.

Kateryna travaille dans la logistique, aidant à importer de grands conteneurs en Ukraine. C’est plus qu’un simple gagne-pain. C’est aussi une façon de contribuer à l’effort de guerre.

Kateryna et Oleg ont plus de chance que la plupart des Ukrainiens car ils ont un petit générateur à la maison, mais ils l’utilisent avec parcimonie. Il y a toujours le risque de manquer de diesel pour l’alimenter – il utilise un litre de carburant toutes les heures et doit refroidir toutes les quatre heures. Ils doivent choisir les appareils à faire fonctionner : c’est l’éclairage ou la lessive, disaient-ils.

Ils s’attendent à en avoir besoin longtemps après la naissance des jumeaux.

Vivre à Kyiv pendant la guerre de la Russie contre l’Ukraine, c’est être préparé. Kateryna et Oleg ont des placards remplis de piles, de batteries externes et de lampes de poche. Si la campagne de missiles russes contre les infrastructures ukrainiennes se poursuit, comme la plupart s’y attendent, les coupures de courant prévues pourraient devenir moins prévisibles, avec davantage de coupures d’urgence.

Il y a assez de nourriture dans les magasins « mais parfois je dois faire mes courses avec une lampe de poche », dit Kateryna. Ils gardent environ deux mois de vivres empilés dans la maison, juste au cas où la situation empirerait.

Comme de nombreux habitants de Kyiv, Kateryna et Oleg ont quitté la capitale pour s’installer dans une zone plus sûre de l’ouest de l’Ukraine lorsque l’invasion a commencé en février dernier. Mais ils n’ont jamais voulu quitter le pays. Et bientôt, ils ont senti l’attrait de la maison les ramener à la ville.

« J’ai un travail ici ; Oleg a un emploi ici et il ne peut pas travailler à distance. Nous avons beaucoup d’amis ici, notre maison. Pour moi, c’est un cauchemar de déménager ailleurs », a déclaré Kateryna.

Kateryna a le sentiment qu’ils sont tous les deux impliqués dans les efforts visant à assurer l’avenir de l’Ukraine. Au cours des premiers mois de sa grossesse, elle a aidé des organisations bénévoles ukrainiennes à collecter des fonds pour des vêtements chauds et du matériel pour l’armée ukrainienne, a-t-elle déclaré.

« L’entreprise pour laquelle mon mari travaille a un fonds et aide les combattants ukrainiens qui sont en première ligne avec des équipements comme des drones et des camionnettes. Nous avons aidé à collecter de l’argent pour un tel équipement », a-t-elle déclaré.

Comme beaucoup d’autres Ukrainiens, ils ont aidé une famille qui avait fui les lignes de front au début de la guerre. La mère avait accouché au milieu des bombardements russes de leur ville natale de Kreminna, dans l’est de la région de Louhansk. Lorsque la famille s’est installée dans une banlieue de Kyiv, Oleg et Kateryna les ont aidés avec des vêtements chauds et de la nourriture.

Kateryna dit qu’elle n’a pas peur de devenir mère en temps de guerre. Elle et Oleg veulent que leurs fils grandissent dans un environnement qui serait à l’opposé de ce que serait la vie sous l’occupation russe.

« Je veux vraiment que mes enfants vivent dans une Ukraine libre, je veux qu’ils soient en sécurité. Ils ont droit à la sécurité et à la protection comme tous les autres enfants du monde. Je ne veux pas qu’ils vivent dans la peur de mourir d’une fusée russe, ils devraient être heureux et insouciants », a-t-elle déclaré.

Sa seule préoccupation – au-delà de donner naissance à des enfants en bonne santé – est qu’elle pourrait se retrouver allongée à l’hôpital au milieu d’une autre vague d’attaques de missiles. À ce moment-là, elle priera très fort, a-t-elle dit.