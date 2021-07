C’est comme un bon week-end pour rester à l’intérieur et se ressourcer

Il est temps d’en mettre équilibre en pratique.

Le week-end dernier, je vous ai dit à quel point c’était génial de se connecter avec des amis de nouveau. Et pendant que c’était tellement amusant être entouré de gens, ce week-end s’annonce un peu différent.

C’est peut-être le temps pluvieux de New York qui me fait moins envie d’être dehors. Ou peut-être que ma batterie sociale n’est pas encore habituée à autant d’interactions. Quoi qu’il en soit, ce week-end semble être le moment idéal pour se détendre et prendre du temps pour moi.

Cela ne veut pas dire que je resterai à l’intérieur tout le week-end, mais je pense qu’il est important de écoute ton corps quand il vous dit qu’il est temps de se reposer.

Je prévois de recharger avec la dernière saison de « Atypical » et faites un peu de lecture.

Si vous parcourez notre site Web ce week-end, vous remarquerez peut-être quelque chose de nouveau: Plusieurs articles (y compris certains de ceux auxquels nous avons mis un lien dans ce bulletin) sont marqués « abonné uniquement » et nécessiteront un abonnement numérique pour être lus en entier à l’avenir. Alors que beaucoup d’entre vous sont déjà abonnés à USA TODAY (Merci!), nous espérons que ceux d’entre vous qui aiment la newsletter et notre contenu contribueront à soutenir nos efforts.

Comment Tom et Rachel Sullivan sont devenus étoiles virales avec le sophomore de l’État de Caroline du Nord, Kevin Gallagher, est l’un de ces moments du petit monde, écrit mon collègue Jordan Mendoza.

Rachel, 28 ans, et son mari, Tom, 34 ans, ont déménagé en Caroline du Nord, où elle avait déjà fréquenté l’école. Tom était au gymnase quand il a rencontré Gallagher, le fils d’un ami voisin Rachel a fait à l’université.

Rachel, qui était active sur TikTok, a posté une vidéo de « Kevin, le collégien » venant chercher de la nourriture. La vidéo est maintenant terminée 13 millions de vues, avec plusieurs commentateurs demandant s’ils pourraient être comme Gallagher.

« Tous ces autres enfants étaient comme, ‘Oh mon Dieu, pouvons-nous être adoptés ?‘ », a déclaré Rachel Sullivan.

L’idée d’accueillir plus d’enfants n’était pas folle pour eux ; cela a entraîné le départ des Sullivans leur propre programme de plats à emporter où ils préparent maintenant des repas qui correspondent au régime alimentaire de Rachel, pour plus de 100 étudiants à proximité.

Lis le histoire complète ici.

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez Hubbard et Miles.

Ces chiots ont « 9 ans et meilleurs amis !! » selon Amy et Todd Ofenbeck de Fort Myers, en Floride.

Combien c’est trop ? Jada Pinkett Smith a déclaré que la «culture du vin» avait normalisé sa forte consommation d’alcool