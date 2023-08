« C’est comme perdre son père »: les partisans du chef Wagner pleurent

Les partisans russes d’Evgueni Prigojine se sont rassemblés jeudi devant le siège de Wagner à Saint-Pétersbourg pour rendre hommage au patron du groupe de mercenaires.

Progozhin et neuf autres personnes sont présumés morts après un accident d’avion mercredi.

Prigozhin a été qualifié de « traître » par le président Vladimir Poutine après sa rébellion de courte durée contre l’armée conventionnelle russe en juin.

Les partisans russes d’Evgueni Prigojine se sont rassemblés jeudi devant le siège de Wagner à Saint-Pétersbourg pour rendre hommage au patron du groupe de mercenaires, présumé mort après un mystérieux accident d’avion.

Prigojine a été qualifié de « traître » par le président Vladimir Poutine après sa rébellion de courte durée contre l’armée conventionnelle russe les 23 et 24 juin.

Mais il est resté populaire parmi les Russes, qui ont salué les exploits du groupe paramilitaire Wagner sur le champ de bataille, malgré de nombreuses accusations d’abus et de crimes de guerre.

« On pourrait dire que c’est comme perdre son père. Il était tout pour nous, parce que tout le monde attendait toujours ce que l’oncle Zhenia (Prigozhin) allait dire », a déclaré Igor.

Comme Igor, qui portait un chapeau avec le logo Wagner et le drapeau national, de nombreux Russes attendaient avec impatience les vidéos et les messages audio francs de Prigojine sur les réseaux sociaux.

Les clips, pleins de jurons, contrastaient fortement avec le récit étroitement contrôlé des responsables russes.

Sa verve et ses critiques effrénées à l’égard de l’armée régulière russe en ont fait une figure culte pour une partie de la société russe – et ont contrarié les hauts gradés de Moscou.

LIRE | Le chef de Wagner, Eugène Prigojine, est présumé mort après un accident d’avion en Russie.

Les tensions ont dégénéré en une tentative de mutinerie violente mais de courte durée fin juin.

La mutinerie s’est terminée par un accord, négocié par le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, en vertu duquel Prigojine devait s’installer en Biélorussie voisine avec certains de ses combattants.

Il n’y a eu aucune mention de la rébellion de Prigojine – ni du désaveu public de Poutine qui a suivi – de la part des personnes en deuil déposant des œillets rouges devant le siège social à plusieurs étages de Wagner, qui a ouvert ses portes l’automne dernier en grande pompe.

Un orphelin

Ils ont également évité de spéculer sur les raisons du crash de l’avion, à bord duquel se trouvait également le chef opérationnel de Wagner, Dmitri Outkine.

Une enquête a été ouverte sur les causes de l’accident, mais les enquêteurs n’ont donné aucune mise à jour jeudi.

Les personnes en deuil ont cependant exprimé une affection familiale pour le chef de guerre, qui a passé des années en prison à l’époque soviétique avant de faire fortune grâce à son entreprise de restauration et de bâtir plus tard l’armée privée la plus puissante de Russie.

Pavel Zakharov a comparé Prigojine à Charles de Gaulle, ancien président français et chef de la résistance contre les nazis.

« Vous savez, quand en France le président Charles de Gaulle est mort, on a dit que la France était devenue orpheline.

« Je peux seulement dire que pour moi ce soir, c’est probablement la Russie qui est devenue orpheline », a déclaré l’homme de 36 ans.

LIRE | Zelensky à Athènes pour rencontrer les dirigeants de l’UE et des Balkans (responsables grecs)

Parmi la foule se trouvait Natalya, une femme de 31 ans arrivée à vélo, un bouquet à la main.

Elle a dit que c’était comme si elle avait perdu un membre de sa famille.

« Pour nous, il était devenu comme un ami, un frère. Je pense que c’est un moment très important pour les soldats aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Mais certains craignaient que la mort de Prigojine ne suscite des tensions en Russie.

« J’espère que cela ne deviendra pas pour notre société une sorte de chiffon rouge pour un taureau », a déclaré Natalia.