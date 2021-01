L’emblématique Times Square de New York – généralement le site de célébrations bruyantes et massives le soir du Nouvel An – sera presque désert cette année, avec des foules bannies de la région pour la première fois en plus d’un siècle grâce à Covid-19.

Une première dans les 116 ans d’histoire du traditionnel « ball drop », Times Square sera fermé aux spectateurs alors que la ville sonne à la nouvelle année, un événement qui a attiré auparavant plus d’un million de foules. Au lieu de cela, les fêtards devront regarder l’émission de loin via une diffusion en direct, dans ce que l’Alliance de Times Square, l’organisateur à l’origine de la fête annuelle du Nouvel An, a déclaré que ce serait un « Virtuellement amélioré, visuellement convaincant » mais « très différent » célébration par rapport aux années passées.

Les autorités de la ville ont insisté sur le fait que le rassemblement généralement bondé était hors de la table alors que la pandémie de coronavirus se prolongeait jusqu’en 2021. Lors d’une conférence de presse mercredi, le chef du NYPD, Terence Monahan, a insisté sur le fait que les résidents et les touristes doivent s’éloigner du lieu.

« Mon message à ceux qui sonnent pour la nouvelle année, veuillez rester à la maison, » Dit Monahan. «Il n’y a absolument aucun spectateur autorisé à Times Square. Il n’y a pas de feux d’artifice publics à Coney Island et il n’y a pas de course à minuit à Central Park. »

N’essayez même pas de descendre là-bas et de le regarder… Quiconque commence à se rassembler, on leur dira de se déplacer. Nous n’allons pas permettre aux gens de se tenir au coin de la rue et de les regarder.

Ce #Réveillon de Nouvel an ne ressemblera à aucun autre dans le passé en raison du COVID-19. Veuillez prendre note de ces fermetures de rues qui seront en place dans les jours précédant le largage du ballon, et sachez qu’il n’y aura pas de piétons ou de spectateurs autorisés à Times Square cette année. pic.twitter.com/Pbom4vA5uf – NOUVELLES DU NYPD (@NYPDnews) 28 décembre 2020

Bien que la place interdise les visiteurs, les rues ne seront pas entièrement vacantes, avec un certain nombre de performances en direct programmées pour être diffusées à la télévision, mises en vedette par la chanteuse de R&B Andra Day et mettant en vedette les artistes Jennifer Lopez, Pitbull et Machine Gun Kelly, entre autres.

En plus des actes musicaux, la Times Square Alliance accueillera également un petit nombre d’invités pour une «Héros de 2020» événement, invitant 39 personnes qui représentent «Un échantillon de premiers intervenants, de travailleurs de première ligne, de chercheurs, d’artistes et de militants qui se sont sacrifiés en 2020 pour fournir des soins et du soutien à leurs communautés.

Une fois dans un siècle, l’interdiction de la foule a été déçue par beaucoup, alors que les internautes ont partagé des photos d’un Times Square désolé jeudi soir, certains jugeant la vue «Surréaliste» et «Comme quelque chose d’un épisode de« The Twilight Zone ».»

C’est l’une des choses les plus effrayantes que j’aie jamais vues. https://t.co/MWAQccQmcK – Arrêtez de dire que 2020 est presque terminé, vous entendrez (@Jenny_Trout) 31 décembre 2020

C’est stupéfiant. Normalement, Times Square est maintenant bondé, certaines personnes ayant passé la nuit pour un bon endroit, faisant même la queue la veille. Maintenant, vide au fur et à mesure. https://t.co/aT2IgzjGwQ – Sean Previl (@SeanPrevil) 31 décembre 2020

D’autres ont pris le coup dans la foulée, se moquant de la situation par ailleurs sombre. Un intervenant a suggéré que le public en direct de la place devrait être remplacé par « Découpes en carton », s’inspirant apparemment du « Fans de carton » employé par des ligues sportives aux États-Unis et ailleurs.

Voici un aperçu du bal de Times Square qui tombe ce soir: pic.twitter.com/uoicaZnQjE – Tom Giles (@ TomWGiles1) 31 décembre 2020

nous pouvons annuler Times Square nous avons laissé tomber la balle toute l’année – Ordinaire (@OrdinaryAlso) 29 décembre 2020

Times Square est censé être vide cette année. Ils devraient remplir l’endroit avec des découpes en carton. Bien que toute l’équipe de «SNL» et la distribution de «Hamilton» soient présentes parce que @NYGovCuomo leur donne des privilèges spéciaux. – David Hamilton (@David_in_Dallas) 31 décembre 2020

Les rassemblements du Nouvel An à Times Square remontent à plus de 100 ans, jusqu’au début du XXe siècle. Bien que la place ait attiré des foules et des feux d’artifice depuis 1904, le fameux « ball drop » n’a commencé que plusieurs années plus tard, en 1907. L’événement se poursuit chaque année depuis, endurant des calamités allant des deux guerres mondiales à la 1918 Épidémie de grippe espagnole – bien que certaines années aient été plus modérées que d’autres.

Alors que la place sera pratiquement inoccupée alors que l’horloge sonne à minuit et apporte une fin tant attendue à 2020, les téléspectateurs peuvent toujours écouter les festivités et les performances grâce à un livestream hébergé par la Times Square Alliance.

