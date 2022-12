« C’est comme être en croisière : » Remplissez votre retraite avec de bons amis, de la bonne bouffe + des activités que VOUS voulez faire !

Alors que les gens prennent leur retraite, beaucoup cherchent un endroit où ils peuvent mener une vie active et indépendante et où tout est pris en charge.

Avec huit emplacements dans la vallée de l’Okanagan, Regency Retirement Resorts propose de beaux environnements de vie avec de nombreux équipements de style de vie et des services personnels, offrant aux personnes âgées actives une retraite agréable et enrichie.

« Nous ne sommes pas une maison de retraite », souligne Denise Boury, conseillère en mode de vie chez Northwood. « Nous offrons une vie indépendante de style complexe, où les retraités actifs peuvent profiter d’un large éventail d’activités de loisirs. Notre travail est de garder les seniors indépendants plus longtemps ; pour les soutenir. »

Chaque résidence Regency a son propre style distinct, conçu pour encourager et promouvoir un mode de vie sain, heureux et agréable.

« Nous avons récemment eu deux couples dans la soixantaine qui n’avaient pas besoin de soins, mais qui voulaient simplement un endroit agréable pour prendre leur retraite où tout est pris en charge », explique Boury. “Ils ont choisi de déménager ici à Northwood, et ils sont si heureux !”

Boury souligne que même si tout le monde finira par avoir besoin de soins, Regency offre un espace pour les personnes âgées qui vivent entre vivre dans leur propre maison et qui ont besoin de soins.

« Dans notre culture, il semble que la plupart du temps, il s’agit de rester dans sa propre maison aussi longtemps que possible, puis d’emménager dans une maison de soins pendant les dernières années de sa vie », dit Boury. « L’idéal est de déménager plus tôt, pendant que c’est plus facile physiquement et émotionnellement, et pendant que vous pouvez encore profiter de ce que la vie a à offrir. Sans le fardeau ou la pression de l’entretien de la maison, de l’entretien ménager et de la préparation des repas, nos résidents prospèrent à nouveau.

« Souvent, vous verrez des personnes dans les 90 ans utiliser toute leur énergie pour rester dans une maison trop grande pour eux, alors qu’au lieu de cela, ils pourraient venir ici et s’amuser ! »

Les résidents profitent d’espaces communs uniques, notamment des caves à vin, des aires de travail du bois, des cinémas, des salles d’exercice, des salles à manger accueillantes et un programme d’activités diversifié comprenant des sorties locales et des visites de vignobles.

“Les partenaires peuvent aussi emménager ici ensemble, et si l’un d’eux passe, l’autre est déjà installé ici, avec tout un groupe d’amis”, explique Boury. “Cela rend les choses beaucoup plus faciles et moins stressantes pour le partenaire survivant.”

Outre un programme actif d’événements et d’activités enrichissantes, à Regency, ils réalisent également que la restauration et la nutrition sont des éléments essentiels du mode de vie à la retraite.

Offrant une expérience culinaire de première classe, des chefs créatifs préparent des offres savoureuses et nutritives, appréciées par les résidents dans des salles à manger élégantes avec de bons amis.

« Les gens ne savent pas ce qu’ils manquent », dit Boury. “Vous n’avez pas besoin de cuisiner ou de nettoyer, et si vous avez besoin d’aide pour vos besoins quotidiens, de nombreuses options abordables s’offrent à vous.”

“Littéralement, tout ce que vous avez à faire à Northwood, c’est de la poussière – c’est comme si vous étiez en croisière !”

