C’est comme de la fumée le jour de votre mariage – Comment l’industrie du mariage travaille autour des incendies de forêt

La planification d’un mariage en plein air peut être notoirement imprévisible lorsqu’un certain nombre de facteurs peuvent faire ou défaire le grand jour : la température, le vent, la possibilité redoutée de pluie et, bien sûr, la fumée des incendies de forêt.

Cette année, la fumée est un problème de plus en plus fréquent auquel les couples doivent faire face. Et avec le Canada battant déjà des records en 2023 pour la superficie des terres brûlées, l’industrie du mariage de 5 milliards de dollars a dû se débrouiller.

« Le premier COVID décime fondamentalement l’industrie de l’événementiel, et maintenant nous nous relevons enfin et nous avons affaire à des incendies de forêt », a déclaré Erica Irwin, une organisatrice de mariage à Ottawa qui travaille dans le secteur depuis 15 ans.

« Les mariages sous tente en général me rendent nerveux parce que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour atténuer tout type de risque ou atténuer tout type de temps. Mais je pense que maintenant, en particulier… un élément majeur sera de savoir quand les incendies de forêt sont les pires et vraiment rester à l’écart des mariages en plein air alors. »

Le Canada a dépassé le record de superficie brûlée par des incendies de forêt en une seule année lundi, alors que des centaines d’incendies continuaient de faire rage dans presque toutes les provinces et tous les territoires.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada a rapporté lundi après-midi que 76 129 kilomètres carrés de forêts et d’autres terres ont brûlé depuis le 1er janvier. Cela dépasse le précédent record établi en 1989 de 75 596 kilomètres carrés, selon la Base de données nationale sur les forêts.

Mercredi, le site Web du Centre interservices des feux de forêt du Canada montrait 487 incendies actifs à travers le pays. Le même jour, Environnement Canada a publié des déclarations sur la qualité de l’air pour certaines parties des Territoires du Nord-Ouest et toutes les provinces à l’extérieur du Canada atlantique, y compris de vastes sections de l’Ontario et du Québec.

REGARDER | Ciel enfumé en Ontario : Le ciel enfumé revient sur le sud de l’Ontario La fumée et la brume des incendies de forêt ont une fois de plus un impact sur la qualité de l’air dans le sud de l’Ontario, y compris à Toronto et à Windsor.

Blues du mariage aux États-Unis et au Canada

Sur le forum en ligne Reddit, la catégorie « planification de mariage » a été parsemée d’astuces, de conseils et de questions paniquées sur la façon de planifier la fumée des deux côtés de la frontière.

« Y a-t-il un espoir ? a demandé un redditor plus tôt en juin, notant qu’ils avoir de la famille avec des problèmes respiratoires.

« Mon mariage de rêve est demain et se déroule en plein air. Nous avons 200 invités qui viennent, » a écrit une autre personne à Philadelphienotant « la fumée est mauvaise. »

La qualité de l’air à Toronto à cause des incendies de forêt va être si mauvaise toute cette semaine, y compris le jour de mon mariage qui semble si égoïste mais je suis juste 😔 —@FearlesslyJulii La pluie porte apparemment chance le jour de votre mariage, mais qu’en est-il des épais nuages ​​de fumée causés par les incendies de forêt massifs au Canada ? pic.twitter.com/wn4JWUbBpw —@NickSpillert

À Toronto, une personne a tweeté « La qualité de l’air à Toronto à cause des incendies de forêt va être si mauvaise cette semaine, y compris le jour de mon mariage qui semble si égoïste mais je suis juste [sad]. »

Une autre personne a écrit « la pluie porte apparemment chance le jour de votre mariage, mais qu’en est-il des épais nuages ​​de fumée causés par les incendies de forêt massifs au Canada? »

Le 9 juin, NPR a dressé le profil d’un couple à Washington, DC, qui s’inquiétaient de l’épaisse brume orange qui planait sur leur mariage ce week-end. « La qualité de l’air est l’une des [those] des choses dont vous ne pensez jamais avoir à vous soucier », a déclaré Christina Lamoureux.

Un couple s’embrasse à Temple’s Sugar Bush juste à l’extérieur d’Ottawa le jour de leur mariage. Le soleil est rougeoyant à cause de la fumée des feux de forêt dans le ciel. (Studio Loft Gris)

« Toujours avoir un plan B »

Mais Valerie Guerrera, une planificatrice de mariage à Montréal, a déclaré à CBC News que la qualité de l’air est quelque chose que les planificateurs de mariage et les couples devront probablement réfléchir encore plus à l’avenir.

« C’est la nature. Vous ne pouvez pas vraiment le contrôler », a-t-elle déclaré. « Ayez toujours un plan B. »

Lorsque l’on regarde les lieux de mariage, Guerrera suggère que les couples s’assurent toujours qu’il y a une option à l’intérieur, juste au cas où. Et ils devraient s’assurer qu’ils aiment vraiment l’apparence de l’option intérieure, a-t-elle dit, afin qu’ils ne soient pas déçus si le mariage est déplacé ou si des photos doivent être prises à l’intérieur.

Pour les couples dont le cœur est tourné vers un lieu extérieur, Guerrera suggère qu’ils essaient d’imaginer à quoi cela ressemblerait un jour enfumé ou nuageux. « L’éclairage pourrait tout affecter », a-t-elle déclaré.

En général, elle dit que ses clients ont été plus réticents à planifier des mariages et des photos en plein air à cause de la fumée des feux de forêt et a noté que les gens réservent plus de lieux à l’intérieur à l’avenir.

« Ils ont déjà peur de ce qui se passera s’il y a plus d’incendies de forêt. »

« Images romantiques »

La photographe de mariage d’Ottawa, Laine Gustafson, a déclaré à CBC News qu’ils avaient dû reporter plusieurs séances de portrait en raison des effets sur la santé de la fumée des feux de forêt. Mais elle note également que lorsque la qualité de l’air le permet, les photos enfumées peuvent toujours être mémorables.

« Nous encourageons toujours nos couples à accepter toutes les conditions qui se présentent lors de leur mariage ou de leur séance de fiançailles », a déclaré Gustafson. « C’est plus authentique dans leur histoire, et le temps dramatique peut créer certaines des images les plus mémorables et les plus romantiques. »

Un couple s’embrasse le jour de leur mariage à Ottawa sous un ciel brumeux le 16 juin. Des conditions météorologiques extrêmes peuvent ajouter du drame et de la romance aux photos, dit Gustafson. (Rubicon Photographie/@rubiconphotogs)

Pourtant, la fumée a jeté un voile sur certaines célébrations. Le week-end dernier, un couple avec qui Irwin a travaillé lors d’un mariage à Montebello, au Québec, a eu une journée claire pour leur cérémonie, mais a été « enfumé » le lendemain, alors qu’ils avaient prévu toute une liste de festivités en plein air pour leurs invités.

Au cours d’une autre journée enfumée, Irwin a dû annuler une tournée des lieux avec un couple venant des États-Unis, car cela n’aurait pas été sûr et n’aurait pas donné une bonne impression de leur emplacement, a-t-elle déclaré.

Alors que les organisateurs de mariage ont l’habitude de faire des plans d’urgence, Irwin dit qu’à moins que votre lieu extérieur n’ait une option intérieure, il n’y a pas grand-chose à faire lorsque la fumée arrive.

« La chaleur est une chose … mais maintenant, s’attendre à ce que vos invités sortent dans une tente lorsque la qualité de l’air est affectée – il n’y a vraiment rien pour cela », a déclaré Irwin.