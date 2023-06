« C’est comme ça que ça va finir » – Un scientifique raconte l’expérience du submersible Titanic piégé il y a plus de 20 ans | Nouvelles du monde

Un scientifique qui a visité le Titanic en 2000 et a été pris dans un fort courant sous-marin sur le site dit qu’il pensait qu’il mourrait dans le submersible.

Le Dr Michael Guillen a été l’un des premiers journalistes à être emmené sur l’épave, à deux milles et demi sous la surface de l’Atlantique.

À bord d’un navire russe, il a visité les restes divisés du Titanic.

La proue n’a posé aucun problème à l’équipage, mais vers la poupe, le submersible a rencontré un courant sous-marin à grande vitesse qui les a projetés contre les hélices géantes, où ils se sont retrouvés piégés.

S’adressant à Sky News, le Dr Guillen a déclaré: « Notre sous-marin était comme un moustique géant par rapport à l’hélice. D’énormes morceaux du Titanic ont commencé à nous tomber dessus et je savais que nous avions des ennuis. »

Épave du Titanic Pic : Noaa—Ife/Uri/Shutterstock





‘La fin’

Le Dr Guillen a déclaré qu’il pouvait sentir la peur monter en lui et a rappelé l’histoire d’un homme qui a été pris dans une situation similaire, a paniqué et a ouvert la trappe d’évacuation, pour être « expédié vers sa perte ».

Il a dit: « La pression de l’eau là-bas, même si elle traverse une petite fissure, cela vous coupera comme une lame de rasoir. »

Au bout d’une bonne demi-heure, le Dr Guillen a heurté un mur de briques et a pensé que c’était « la fin » pour lui.

« Il y avait une voix dans ma tête. Je n’oublierai jamais les mots – » c’est comme ça que ça va se terminer pour toi « . J’ai pensé à ma femme que je ne reverrais plus jamais. Je n’aime pas me rappeler ça expérience. »

Le scientifique a survécu à l’épreuve grâce au pilote pouvant manœuvrer librement.

« Mon cœur va aux personnes qui sont perdues »

Le Dr Guillen a retenu ses larmes en pensant au cinq hommes piégés dans le Titan disparu.

Il a dit: « Mon cœur va aux gens qui sont perdus. J’ai mal au ventre de penser [of them] là-bas. »

Certains aspects de l’incident ont frappé le Dr Guillen comme étant préoccupants – l’un étant l’interruption des communications en moins de deux heures suggérant qu’ils n’ont pas atteint le fond marin avant l’échec.

« S’il s’agissait d’une panne de communication, vous sauriez avec certitude que le pilote de ce sous-marin se serait dirigé directement vers la surface. Le fait qu’il ne l’ait pas fait ne me préoccupe pas vraiment. »

‘Ceci n’est pas un Disneyland conduire’

Le scientifique a condamné la mission se déroulant dans ce qu’il a décrit comme un « engin expérimental ».

Il a déclaré: « Ce n’est pas un manège Disneyland. C’est Mère Nature. L’océan est impitoyable.

« Tout s’ouvre aux touristes et je crains que lorsqu’il y a de l’argent en jeu et des profits à faire avec des amateurs de sensations fortes prêts à miser l’argent, c’est une recette pour un désastre.

« J’espère que ce n’est pas ainsi que cette histoire va se terminer. »

Les cinq personnes à bord du submersible disparu avaient « environ 40 heures d’air respirable », ont indiqué mardi soir les garde-côtes américains.

Ils sont Le milliardaire britannique Hamish Hardingl’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, directeur général et fondateur d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, et Pilote de submersible français Paul-Henri Nargeolet.

Image:

(Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche) Paul-Henry Nargeolet, Stockton Rush, Hamish Harding, Suleman Dawood



Une importante opération de recherche et de sauvetage se déroule à environ 435 milles au sud de Terre-Neuve, au Canada.

L’épave du Titanic, qui a coulé en 1912 après avoir heurté un iceberg, repose à une profondeur d’environ 12 500 pieds (3 810 mètres).