C’est comme avoir Dark Sky sur Android

2020 a été une mauvaise année. De toute évidence, COVID était un problème majeur, mais pour les utilisateurs d’Android, il y avait aussi la nouvelle qu’Apple avait acquis Dark Sky et avait l’intention de rendre le service exclusif à iOS via sa propre application météo. Tout cela a déjà eu lieu, les utilisateurs d’Android restant à trouver leurs informations météorologiques en temps réel à partir d’autres sources. Cette semaine, nous apprenons que nous n’aurons peut-être pas besoin de chercher beaucoup plus loin que la mise à jour Google Météo application.

Trouvé sur les derniers appareils de Google, comme la tablette Pixel et bientôt le Pixel Fold, Google Weather a maintenant Prévision immédiate, un modèle de prédiction alimenté par ML sur 12 heures qui fournit des informations sur la pluie, la grêle et la neige entrantes au cours des 12 prochaines heures. Ces informations sont transmises aux utilisateurs sur la base des données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ainsi que d’autres sources.

Lorsque la météo se dirige vers vous, la nouvelle prévision Nowcast s’affichera dans votre application Google Weather, mais s’il n’y a pas d’événements humides à venir, vous ne la verrez pas. Cela semble être très pratique, avec nous dans le nord-ouest du Pacifique toujours à la recherche d’une excellente application météo.

Quant à savoir qui peut y accéder, les utilisateurs mobiles incluent les propriétaires de Pixel Fold et de Pixel Tablet. 9to5Google rapporte que Google l’apportera bientôt à d’autres appareils. Vous pouvez aussi le trouver sur le web.

Nous <3 météo.

// 9to5Google