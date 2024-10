C’est Chris Pratt et Millie Bobby Brown contre les robots dans le premier aperçu de The Electric State

Les premières images de Joe et Anthony Russo L’État électrique ont été libérés.

The Electric State est un nouveau film de science à venir sur Netflix en 2025 et réalisé par les frères Russo. Il met en vedette Millie Bobby Brown, Chris Pratt et plus encore.

Les premières images de The Electric State ont été partagées par Netflix. Le film voit le personnage de Brown et Pratt affronter un groupe de robots animatroniques, dirigés par la mascotte des Planters, M. Peanut, qui recherchent le libre arbitre.

« Ces robots avaient l’apparence la plus inoffensive possible, et ils finissent par se sentir maltraités et désirent être traités sur un pied d’égalité avec les humains, ce qui conduit à une guerre », a déclaré Joe Russo à propos de l’intrigue du film. « Et maintenant, vous avez cette étrange dichotomie où ces robots de service très agréables et savoureux tentent maintenant de vous tuer. »

Découvrez les images, via Netflix, ci-dessous :

Que savons-nous d’autre sur l’État électrique ?

Brown de Stranger Things incarne Michelle, une femme qui recherche son frère que l’on croyait mort, dans The Electric State, tandis que Pratt incarne un vétéran devenu camionneur nommé Keats. Anthony Mackie exprime un robot de construction nommé Herman, tandis que la voix de M. Peanut vient de Woody Harrelson.

« The Electric State est une aventure spectaculaire des réalisateurs d’Avengers : Endgame qui se déroule dans une version alternative et rétro-futuriste des années 1990 », peut-on lire dans le synopsis. « Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Damsel) incarne Michelle, une adolescente orpheline qui navigue dans une société où des robots sensibles ressemblant à des dessins animés et à des mascottes, qui servaient autrefois pacifiquement parmi les humains, vivent désormais en exil à la suite d’un soulèvement raté. Tout ce que Michelle pense savoir sur le monde est bouleversé une nuit lorsqu’elle reçoit la visite de Cosmo, un robot doux et mystérieux qui semble être contrôlé par Christopher, le jeune frère génial de Michelle qu’elle pensait mort. Déterminée à retrouver le frère bien-aimé qu’elle pensait avoir perdu, Michelle part à travers le sud-ouest américain avec Cosmo, et se retrouve bientôt à contrecœur à unir ses forces avec Keats (Chris Pratt, Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World), un contrebandier à faible loyer, et son acolyte robot farfelu, Herman (exprimé par Anthony Mackie). Alors qu’ils s’aventurent dans la zone d’exclusion, un coin muré du désert où les robots existent désormais seuls, Keats et Michelle découvrent un groupe étrange et coloré de nouveaux alliés animatroniques – et commencent à apprendre que les forces derrière la disparition de Christopher sont plus sinistre que ce à quoi ils s’attendaient.

Le casting comprend également Ke Huy Quan dans le rôle du Dr Amherst, Stanley Tucci dans le rôle d’Ethan Skate et Giancarlo Esposito dans le rôle du colonel Bradbury, tandis que Jenny Slate, Brian Cox et Alan Tudyk interprètent également les robots dans le film.

The Electric State est basé sur un roman graphique du même nom de 2018 de Simon Stålenhag. Le scénario a été écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely.

Les frères Russo ont déclaré que l’acquisition des droits permettant à Harrelson d’exprimer M. Peanut avait pris un certain temps, car la société mère de Planters, Hormel Foods, s’inquiétait au départ de la manière dont le personnage serait représenté. Finalement, Hormel Foods a eu l’idée.

L’État électrique sera publié le Netflix en 2025.