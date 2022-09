C’est chaque nation pour elle-même alors que le dollar frappe les devises mondiales

Les nations sont obligées de faire cavalier seul pour ériger des défenses contre la force implacable du tout-puissant billet vert, sans aucun signe que les gouvernements sont prêts à agir de concert.

Alimenté par le faucon Politique de la Réserve fédéralela force économique des États-Unis et les investisseurs à la recherche d’un refuge contre les évanouissements du marché, le billet vert s’envole sans relâche face à ses homologues, grands et petits, par le plus en décennies. Japon est devenu le dernier grand pays à entrer directement dans la mêlée des changes, rejoignant des nations de l’Inde au Chili qui ont exploité leurs stocks de dollars dans la lutte contre le puissant billet vert.

Bien que les problèmes actuels des marchés des changes rappellent à bien des égards les années 1980, il est peu probable que les solutions le soient. À l’époque, les superpuissances économiques mondiales ont convenu de s’attaquer à l’unisson au problème de la force persistante du dollar, concluant un accord en 1985 avec l’Accord du Plaza. Cette fois-ci, il y a peu de signes qu’un tel pacte sera conclu alors que les intérêts économiques nationaux divergent et que le changement de plusieurs décennies vers une plus grande intégration mondiale est renversé.

Une coordination dans le sens d’un nouvel accord Plaza devrait inclure l’administration américaine et il y a “près de 0% de probabilité que le Trésor intervienne en ce moment pour affaiblir le dollar”, a déclaré Viraj Patel, stratège chez Vanda Research. “Il y a des tonnes de littérature qui montrent que ‘se pencher contre le vent’ dans le FX est un exercice futile lorsque la politique monétaire a l’effet inverse.”

L’action entreprise par le Japon jeudi était en grande partie une affaire solitaire, avec un responsable du Trésor américain confirmant qu’elle n’a pas participé et la Banque centrale européenne affirmant qu’elle n’était pas impliquée dans des interventions sur le marché des changes. Un porte-parole a déclaré que le Trésor américain avait compris la décision mais s’était abstenu de l’approuver.

La dépréciation de tout, de l’euro au won sud-coréen, alimente les pressions inflationnistes déjà croissantes à travers le monde, obligeant de nombreux décideurs à creuser profondément dans leur boîte à outils.

Chine, la deuxième plus grande économie du monde, continue de monter sa propre défense contre le dollar avec des fixations de change plus fortes que prévu. Et les banques centrales d’une grande partie du monde – à l’exception du Japon – pèsent pour augmenter les taux d’intérêt alors qu’elles font face à la hausse des prix à la consommation et à la dépréciation du change.

L’indice Bloomberg du dollar, qui mesure la devise par rapport à un panier de contreparties des marchés émergents et développés, a atteint de nouveaux sommets cette semaine après que la banque centrale américaine a confirmé sa détermination à augmenter les coûts d’emprunt dans le but de réduire l’inflation.

Cette vigueur généralisée du dollar, combinée aux retombées sur le marché de la dernière décision de la Banque du Japon, s’est manifestement révélée trop lourde pour le gouvernement japonais. Les responsables de Tokyo n’avaient auparavant parlé que des préoccupations du marché des changes, mais ont intensifié leur combat jeudi en agissant directement pour soutenir le yen pour la première fois depuis des décennies. C’est même alors que sa banque centrale a résisté à la tendance mondiale au resserrement de la politique monétaire et a maintenu la ligne de conduite en maintenant les coûts d’emprunt officiels bas.

Le Japon rejoint un groupe croissant de pays qui ont pris des mesures directes sur les marchés des changes, notamment ChiliGhana, Corée du Sud et Inde. La banque centrale suisse a déclaré lors de sa décision politique jeudi qu’elle était prête à intervenir sur le marché des changes si nécessaire.

“C’est un scénario de” chacun pour soi “en ce moment parce que le monde est beaucoup plus fragmenté aujourd’hui que dans les années 1980”, a déclaré George Boubouras, un vétéran des marchés de trois décennies et responsable de la recherche au fonds spéculatif K2 Asset Management. “Les chances d’une coordination mondiale pour affaiblir le dollar sont proches de zéro – attendez-vous à voir plus de guerres de devises inversées.”

L’une des principales différences par rapport aux années 1980 est la taille même du trading de devises de nos jours, avec un chiffre d’affaires quotidien moyen atteignant 6,6 billions de dollars lors de la dernière enquête triennale menée par la Banque des règlements internationaux en 2019. Cela représente une augmentation par rapport aux 5,1 billions de dollars à peine trois ans plus tôt et considérablement plus qu’en 1986, lorsque la BRI a lancé ce type d’enquête sur l’activité.

Limiter les dégâts

Un dollar américain de plus en plus fort laisse les décideurs politiques de Tokyo à Santiago en mode de lutte contre les incendies quasi constants pour atténuer les dommages qu’il cause à leurs économies. Sa flambée a déjà fait grimper le coût des importations alimentaires dans le monde entier, déclenché une dette historique défaut au Sri Lanka, et ont aggravé les pertes pour les investisseurs en obligations et en actions partout dans le monde. Et tant que la Fed augmentera ses coûts d’emprunt plus rapidement que la plupart de ses pairs, presque toutes les autres devises resteront sous pression.

Cela exacerbe également un dilemme inflationniste dont les graines ont été semées lors de la crise pandémique de la chaîne d’approvisionnement et de la guerre de la Russie en Ukraine. La flambée du billet vert cette année a déjà fait grimper le coût des importations alimentaires dans le monde entier, déclenché une dette historique au Sri Lanka et aggravé pertes pour les investisseurs obligataires et boursiers du monde entier.

Tant que la Fed augmentera les coûts d’emprunt plus rapidement que la plupart de ses pairs, presque toutes les autres devises resteront sous pression.

Contrairement aux années 1980, le Japon est déterminé à maintenir une politique monétaire ultra-dovish. Le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, a insisté lors d’un briefing jeudi sur le fait qu’il n’y avait pas de hausses de taux en cours et que les orientations sur la politique future ne seraient pas modifiées pour le moment, même pendant deux ou trois ans en principe. Et cela signifie que l’intervention directe pourrait finalement se résumer à un peu plus qu’une action d’arrière-garde même si elle a plus puissance de feu dans ses réserves qu’il ne l’a fait la dernière fois qu’il a agi pour soutenir le yen.

Le gouvernement japonais “ne peut que ralentir la glissade, jusqu’à ce que l’élan du dollar faiblit ou que la dynamique commerciale japonaise s’inverse”, a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie monétaire du Groupe des 10 à la Banque Canadienne Impériale de Commerce à Londres, notant qu’il n’était pas un croyant. dans un redux du Plaza Accord.

En Europe, la crise de l’énergie et la guerre en Ukraine assaillent l’économie de la région, entravant potentiellement la capacité de la Banque centrale européenne à s’aligner sur la trajectoire de hausse des taux de la Fed.

Il existe d’autres raisons fondamentales pour lesquelles un pacte mondial visant à renverser la force du dollar est un vœu pieux, disent les acteurs du marché.

Pour commencer, la Chine est désormais le plus grand partenaire commercial des États-Unis, du Japon et des pays d’Europe. Un accord sans la participation de Pékin serait probablement un accord inefficace et bien que le yuan soit sous pression par rapport au dollar et que le gouvernement s’appuie contre la faiblesse avec ses fixations, il est loin d’être à des niveaux difficiles qui nécessiteraient la coopération de la Chine. En effet, étant donné qu’il s’agit en grande partie d’une histoire de force du dollar, le yuan s’échange en fait autour de sommets historiques par rapport à certains de ses principaux pairs asiatiques.

Plus important encore, il y a une absence choquante de soutien américain pour freiner la montée du dollar.

La force du billet vert à peine mentions justifiées lors des récentes audiences du Congrès avec Powell et la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Et la force du dollar est en fait utile pour lutter contre les pressions des prix à la consommation, car elle rend les biens et services importés moins chers tout en agissant comme un frein potentiel à la croissance.

“Je ne pense pas qu’un accord de type Plaza soit probable, du moins jusqu’à ce que la Fed estime qu’elle a brisé le dos de la menace inflationniste aux États-Unis”, a déclaré Jane Foley, stratège chez Rabobank à Londres. “La force du dollar est un sous-produit de sa politique monétaire restrictive et les efforts pour affaiblir le dollar seraient en contradiction avec ses politiques de resserrement des taux d’intérêt et de quantification.”

Repoussant

Alors que lutter contre la suprématie du dollar sans le soutien des États-Unis pourrait finalement s’avérer futile, les décideurs politiques n’ont d’autre choix que de continuer à défendre leurs devises ou de risquer une crise économique à grande échelle.

La banque centrale du Chili a déclenché une 25 milliards de dollars plan d’intervention en juillet et l’autorité monétaire de Hong Kong a acheté des dollars locaux à un prix enregistrement rythme pour défendre l’arrimage de la monnaie de la ville.

Collectivement, les économies en développement consomment l’équivalent de plus de 2 milliards de dollars de réserves de change tous les jours de la semaine pour renforcer leurs devises face au billet vert, et les stratèges prévoient des efforts pour accélérer.

Les décideurs politiques n’auront qu’à “augmenter les taux jusqu’à ce que plus personne ne spécule contre votre devise”, a déclaré Lutz Roehmeyer, directeur des investissements chez Capitulum Asset Management, basé à Berlin.