“C’est celui que je ne pouvais pas éviter”

Kane Wommack a déclaré que s’il n’y avait pas eu l’Alabama et Kalen DeBoer, il serait toujours entraîneur-chef du sud de l’Alabama.

Wommack a officiellement quitté les Jaguars mardi pour devenir coordonnateur défensif de Crimson Tide, rejoignant ainsi le staff de son vieil ami DeBoer à Tuscaloosa. DeBoer et Wommack ont ​​travaillé ensemble à Indiana en 2019, DeBoer en tant que coordinateur offensif et Wommack en tant que coordinateur défensif.

Ils sont réunis cinq ans plus tard en Alabama, DeBoer ayant pris la relève suite au départ à la retraite de Nick Saban. Wommack, 36 ans, a déclaré que c’était une décision difficile de quitter les Jaguars après trois saisons, une fiche de 22-16 et la première victoire du programme au bol, mais il avait le sentiment que c’était une opportunité qu’il ne pouvait pas refuser.

“Il y a très peu de choses qui auraient pu m’éloigner du poste d’entraîneur-chef dans le sud de l’Alabama, parce que j’aime la ville de Mobile”, a déclaré Wommack. “J’aime cette université, j’aime ces joueurs et je crois en ce qui peut être accompli ici. sachant que nos meilleurs jours sont encore devant nous. Mais c’était une situation que je ne pouvais pas éviter.

“Les gens à travers le pays savent que ce qui se passe à Tuscaloosa est spécial et l’opportunité de le faire avec l’un de mes meilleurs amis dans cette profession et quelqu’un en qui j’ai énormément confiance et en qui je crois en tant que personne et en tant qu’entraîneur, je ne pouvais pas passer. sur cette opportunité de le faire avec les meilleurs du pays.

Wommack a déclaré que son embauche par l’Alabama s’était faite en moins de 24 heures et il a informé son équipe d’entraîneurs lundi soir de sa décision. Il a ensuite informé les joueurs et toutes les autres personnes associées au programme lors d’une réunion d’équipe convoquée à la hâte mardi matin dans les installations de football du sud de l’Alabama.

Après avoir rencontré l’équipe et parlé brièvement aux journalistes, Wommack a fait sa dernière interview de sortie avec le directeur des sports du sud de l’Alabama, Joel Erdmann. Ensuite, il s’est rendu à Tuscaloosa, où il commencera à aider DeBoer et le reste du personnel à tenter de maintenir ensemble une liste d’Alabama qui a été durement touchée par le portail de transfert.

« Je pense que les gens accèdent à cette profession en sachant et en comprenant ce que c’est et que c’est très difficile », a déclaré Wommack. « Le plus difficile dans la profession dans des transitions comme celle-ci, c’est qu’on ne prend jamais le temps de vraiment reconnaître et apprécier ce que chaque personne signifie individuellement, car cela évolue trop vite. Et donc, à cause de cela, il y a juste une compréhension du football universitaire. Vous vous lancez dans ce sport parce que vous êtes un compétiteur et que vous voulez faire des choses à un niveau élevé. Et cela signifie également faire face à certaines difficultés et à certains stress, et celui-ci en fait partie. … Mais ils nous ont apporté un soutien incroyable.

« Vous voulez parler à chaque personne individuellement et ce n’est tout simplement pas possible lorsque je dois me concentrer très rapidement sur m’assurer que nous (Alabama) pouvons… nous mettre dans une position où nous pouvons maximiser notre liste dès maintenant et recruter du personnel. en place et veiller à ce que nous retenions cela nos joueurs. Ces choses doivent se produire dans un délai très rapide.

Le nom de Wommack est apparu publiquement pour la première fois en relation avec le poste en Alabama vers midi lundi, et les premiers rapports selon lesquels il avait accepté le poste sont arrivés vers 21h30. Il a été largement rapporté que DeBoer avait d’abord tenté en vain de retenir Travaris Robinson – l’ancien défensif de l’Alabama. entraîneur des arrières qui a été embauché comme co-coordinateur défensif de la Géorgie – avant de se concentrer sur Wommack.

Wommack a déclaré que lorsque DeBoer lui avait proposé le poste, il n’avait pas attendu longtemps pour accepter.

“Je pense que si vous comprenez Kalen DeBoer, qui il est en tant qu’homme, qui il est en tant qu’entraîneur, la confiance que vous ressentez avec lui, que nous allons faire le travail, c’était une décision très facile de la part de cette partie », a déclaré Wommack. « C’était difficile, mais la décision de le faire avec Kalen De Boer en Alabama a été facile. Nous nous sommes parlé au téléphone hier, j’ai répondu au téléphone, il a dit : “Es-tu prêt pour ça ?” puis propose le poste et j’ai senti l’excitation dans sa voix.

“Je savais que lui et moi travaillions pour une opportunité comme celle-ci et nous avons toujours rêvé de le faire ensemble et nous n’avions aucune idée que ce serait une opportunité, mais j’ai l’impression que les étoiles se sont alignées pour qu’un certain nombre d’entre nous partent. faites quelque chose de vraiment spécial en Alabama.

Le sud de l’Alabama devrait avancer rapidement dans sa recherche pour remplacer Wommack, avec la période de signature tardive dans trois semaines et la réouverture du portail de transfert pour les joueurs des Jaguars parce que leur entraîneur est parti pour prendre un autre emploi (comme c’est également le cas en Alabama). Le directeur des sports, Joel Erdmann, a promis une “recherche ouverte” qui prendrait en considération tous les candidats, mais aussi qui serait menée “le plus rapidement possible”, en s’assurant également que “nous prenons la bonne décision”.

Erdmann n’identifierait aucun candidat, mais l’actuel coordinateur offensif du sud de l’Alabama, le major Applewhite – l’ancien entraîneur-chef de Houston – sera presque certainement sur la liste restreinte. Parmi les autres entraîneurs qui pourraient être pris en considération figurent l’ancien entraîneur de l’UAB Bill Clark, l’entraîneur de la ligne défensive de l’Alabama (et ancien assistant du sud de l’Alabama) Freddie Roach, l’assistant des Ravens de Baltimore (et natif de Mobile) Tee Martin, l’entraîneur-chef de l’État de Jacksonville Rich Rodriguez, l’ancien coordinateur offensif de l’Alabama Tommy. Rees, assistant Texas A&M (et ancien assistant d’Auburn) Trooper Taylor et entraîneur du nord de l’Alabama (et natif de Mobile) Brent Dearmon.

Il s’agit d’un poste inhabituel pour les Jaguars, avec un entraîneur-chef qui a quitté volontairement pour un autre emploi. Erdmann a déclaré qu’il n’était pas troublé par le fait que Wommack quitte le sud de l’Alabama pour un poste de coordinateur, et bien qu’il ait fait un effort pour retenir l’entraîneur, il s’est vite rendu compte que la décision de Wommack était prise.

“Compte tenu de la situation actuelle et de la relation qu’il entretient avec l’entraîneur DeBoer qui était préexistante, vous avez une relation étroite avec la tradition et l’histoire de l’Alabama et je peux comprendre”, a déclaré Erdmann. “… Je pense que l’opportunité était attrayante au point qu’elle allait se produire.”

Wommack est le fils de Dave Wommack, coordinateur défensif de longue date dans des écoles telles que l’Arkansas, Ole Miss, Georgia Tech et Southern Miss. Kane était auparavant coordinateur défensif à l’Est de l’Illinois (2014-15), au Sud de l’Alabama (2016-17) et à l’Indiana. (2018-2020), où lors de sa dernière saison, il a été finaliste pour le Broyles Award, décerné chaque année au meilleur entraîneur adjoint du football universitaire (ironiquement, le coordinateur offensif de l’Alabama, Steve Sarkisian – maintenant entraîneur-chef du Texas – a remporté les Broyles cette année-là. ).

Wommack devrait gagner plus de 2 millions de dollars par an en tant que coordinateur défensif de l’Alabama, soit facilement plus du double de son salaire de 810 000 dollars dans le sud de l’Alabama. Plus important encore, il aura l’opportunité d’entraîner une équipe remplie de recrues 4 et 5 étoiles.

“La grandeur du football universitaire réside dans la récompense et la conséquence de la victoire et de la défaite est la perte d’entraîneurs et de joueurs et toutes ces choses”, a déclaré Wommack. « Et donc, savoir que vous avez eu suffisamment d’impact pour que les gens se soucient de votre départ est quelque chose que j’apprécie.

“Quand j’ai regardé cette opportunité, ce que le football de l’Alabama signifie pour le football universitaire et les ressources, les attentes et les joueurs que vous avez l’opportunité d’entraîner – mon père a passé 38 ans dans sa carrière, avait certaines des meilleures défenses du pays et Je n’ai jamais eu l’occasion d’entraîner des joueurs du calibre que je m’apprête à entraîner jour après jour. Et le faire avec quelqu’un en qui je crois et en qui j’ai confiance, avec qui je suis ravi de travailler chaque jour, est une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer.