C’est ce qui empêche les avions électriques de décoller

L’entreprise prévoit de démarrer sur des marchés de niche, comme sauter à travers les fjords en Scandinavie. Ces itinéraires sont difficiles à remplacer par des transports terrestres et, dans certains pays, comme la Norvège, ils pourraient être subventionnés par le gouvernement.

Forslund dit que ces voyages ne sont que le début et que l’objectif est d’étendre les vols régionaux à l’échelle mondiale. Même avec la technologie actuelle des batteries, affirme la société, ses avions pourraient voler environ 400 kilomètres ou 250 miles. C’est à peu près la distance entre New York et Boston ou Paris et Londres.

Les besoins en batterie pour voler même ces courts trajets sont assez importants. Les avions de 19 places de Heart embarqueront environ 3,5 tonnes de batteries à bord, pour une capacité combinée comparable à celle de huit à 10 véhicules électriques.

Wright Électrique, une startup basée aux États-Unis, vise des avions encore plus gros. La société, qui prévoit de moderniser les avions de 100 places avec des batteries pour les trajets courts, prévoit également de voler d’ici 2026.

Turbulence

Certains dans l’industrie sont sceptiques quant au succès de ces avions sans améliorations majeures des batteries. “La technologie de la batterie n’est tout simplement pas encore là”, déclare Mukhopadhaya.

Dans un rapport récent par l’ICCT, Mukhopadhaya et ses collègues ont constaté que la portée des avions électriques serait sévèrement limitée avec la technologie de stockage d’énergie existante. “Nous avons été surpris de voir à quel point la gamme était terrible, franchement”, dit-il.

En utilisant des estimations des densités de batterie actuelles et des restrictions de poids des avions, les analystes ont estimé que les avions à batterie de 19 places auraient une autonomie maximale d’environ 260 km (160 miles), soit nettement moins que la revendication de la société de 250 miles.

Forslund soutient que les estimations d’observateurs extérieurs ne donnent pas une image fidèle de la technologie de l’entreprise, car ils ne sont pas au courant des détails concernant sa batterie et la conception de son avion. (La société prévoit de concevoir son propre avion plutôt que de moderniser un modèle existant pour qu’il fonctionne sur batteries.)