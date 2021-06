C’est ce qui a inspiré Karan Johar pour faire « Fabulous Lives of Bollywood Houswives »

« Fabulous Lives of Bollywood Housewives » de Karan Johar a été un succès instantané auprès du public. Le spectacle tournait autour de la vie glamour de quatre «femmes de Bollywood» – Bhavana Pandey, Maheep Kapoor, Seema Khan et Neelam Kothari Soni. Karan a maintenant révélé qu’il avait eu l’idée du spectacle alors qu’ils allaient pour une chautha (réunion de condoléances).

Lors d’une réunion de l’émission sur Clubhouse, Karan a déclaré qu’ils se rendaient à une réunion de condoléances à Delhi lorsqu’il s’est rendu compte que les quatre femmes étaient folles et qu’elles devaient être ensemble devant la caméra.

«Ces quatre femmes sont très spéciales pour moi et le sont depuis près de deux décennies et demie. Mais je veux vous dire, l’origine de cette émission s’est produite sur un vol. Nous avons pris un vol pour Delhi, nous allions en fait à une réunion de condoléances. Un de nos amis a perdu son père. Nous étions sur un vol pour Delhi et c’est là que j’ai réalisé, et je l’ai toujours su, que ces quatre femmes sont complètement folles », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «Parce que nous discutions de nos tenues, un peu comme la page 3 de Madhur Bhandarkar, si Neelam avait trop de brillance sur sa kurta blanche ou si Maheep était sous-habillée pour une chautha. C’était inapproprié et c’était idiot et c’était tellement amusant que j’ai dit qu’ils devaient être tous les quatre dans une émission. Ils ont même fait sonner quelque chose comme un chautha comme un problème énorme dans ce qu’ils portaient à ce qui se passait. Et c’était comme s’ils disaient des bêtises.

Le cinéaste a en outre déclaré que lorsqu’ils sont arrivés, ils ont dû faire comme s’ils étaient vraiment tristes, et sur le vol de retour, ils ont recommencé à dire des bêtises.

« Mais je pensais vraiment qu’ils devaient être devant la caméra parce que je pensais qu’à l’exception de Neelam, qui est une star de bonne foi et a fait face à la caméra pendant 40 films, les trois autres étaient techniquement vierges devant la caméra et je pense qu’ils étaient naturels, » il a dit.

Netflix a renouvelé en mars « Fabulous Lives of Bollywood Wives » pour une saison deux.