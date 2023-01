“C’est ce que nous faisons en attendant que le monde change”

Pour O’Connell, les échecs n’ont pas annulé les impératifs moraux du logement d’abord. Mais trop souvent, à Boston et ailleurs, le logement pour les sans-abri chroniques est venu sans un soutien suffisant – pas assez de traitement pour les problèmes qu’ils ont apportés avec eux, trop peu de leçons sur la façon de vivre à l’intérieur. Et dans certains cas, la misère du logement était également à blâmer.

Au fil des années, les obstacles se sont accrus. En 2018, Boston n’avait pas assez de logements abordables pour accueillir les personnes à revenu moyen, sans parler des sans-abri de la ville, dont le nombre continuait d’augmenter.

Le programme principal L’événement de collecte de fonds, son gala, était un rite du printemps caritatif de Boston – une vaste salle de bal d’hôtel, des robes et des costumes, des photographes, des discours et des promesses. À la fin de la version 2018, O’Connell est monté sur scène et a raconté deux histoires. Le premier était joyeux, à propos d’un patient qui était sur le point d’être logé, dans un immeuble d’appartements subventionné et bien géré, après trois décennies dans la rue.

La deuxième histoire était sombre. “Pas aussi agréable à la fin”, a averti O’Connell au public. Il s’agissait d’un patient de longue date. Elle avait vécu de nombreuses années à l’extérieur sur le front de mer avec une équipe de buveurs et de fumeurs de crack, puis elle a décidé de changer de vie. Elle est allée volontairement en cure de désintoxication et a arrêté définitivement la drogue et l’alcool. Seule, sans aide publique, elle a trouvé à la fois un appartement et un travail dans une laverie. Pendant neuf ans, elle a payé son propre loyer, fournissant le gîte et le couvert à son petit ami et à un enfant qu’il a eu avec une autre femme. J’ai visité son appartement une fois. Pour le décor et l’ordre, il aurait répondu aux normes d’une ménagère hollandaise.

“Le problème était,” a déclaré O’Connell depuis le podium, “un jour, elle est venue à notre clinique avec une douleur à l’épaule -” C’était un symptôme d’un cancer du poumon à un stade avancé. Le général de masse l’a soignée. Elle était courageuse et déterminée, habituée à dire : « Le ciel ne veut pas de moi, et l’enfer a peur que je prenne le relais. Elle avait survécu pendant près de quatre ans. Mais il y a quelques semaines à peine, on lui a dit que le cancer était enfin inarrêtable. Entre-temps, on lui avait également dit qu’elle était expulsée de son appartement.

La gentrification transformait Boston. Des promoteurs immobiliers avaient acheté l’immeuble du quartier populaire où vivait la femme malade. Ils prévoyaient de transformer l’endroit en condos, se souvient O’Connell. Ils ont proposé de lui vendre l’appartement pour 245 000 $. Elle avait en fait essayé de trouver un moyen de lever de l’argent, mais avait échoué. Le jour où elle a reçu son avis d’expulsion officiel, elle a appelé O’Connell, mais quand il l’a rappelée, elle pleurait si fort qu’elle ne pouvait pas parler. À ce moment, O’Connell s’est rendu compte que son appartement représentait tout ce qu’elle avait accompli dans sa vie. Et maintenant, il était enlevé. Si elle avait été hébergée avec l’aide publique au lieu de payer elle-même son loyer, elle aurait conservé son titre logement, et la ville aurait empêché le propriétaire de la mettre à la porte tant qu’elle n’aurait pas trouvé un autre appartement.

“En fin de compte, elle est morte de panique à l’idée qu’elle allait perdre son logement”, a déclaré O’Connell à la foule silencieuse.

Il s’arrêta. A chaque discours qu’il prononçait, je sentais que, qu’elle soit posée ou non, la question de ce qu’il fallait faire restait en suspens. Il l’aborda maintenant :

« C’est un problème compliqué. L’itinérance est un prisme tendu à la société, et ce que nous voyons réfracté, ce sont les faiblesses non seulement de notre système de santé, de notre système de santé publique, de notre système de logement, mais surtout de notre système de protection sociale, de notre système éducatif et de notre système juridique. — et notre système correctionnel. Si nous voulons résoudre ce problème, nous devons travailler ensemble pour corriger les faiblesses de tous ces secteurs. »