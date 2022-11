C’est ce que les utilisateurs chinois des médias sociaux ont vu alors que les manifestations se répandaient dans tout le pays | Nouvelles du monde

“Quiconque introduit des forces extérieures pour s’impliquer est un traître complet!”

“Je comprends que le rassemblement organisé cette fois était par… le ministère des Affaires étrangères d’Amérique.”

« Ne vous laissez pas égarer par des forces extérieures. Quoi qu’il en soit, vous devez aimer votre pays !

Ces commentaires sont loin d’être inhabituels sur le Chinois site de médias sociaux Weibo.

Un éventail d’utilisateurs – de ceux qui ont une poignée d’abonnés (appelés “fans” sur la plate-forme) à ceux qui comptent des millions d’abonnés – ont répété que des “forces extérieures” sont responsables des manifestations qui ont eu lieu à travers le pays. dans les derniers jours.

Rallyes contre le zéro inhabituellement strict de la ChineCOVID les mesures se sont propagées à plusieurs villes au cours du week-end dans le plus grand spectacle d’opposition au Parti communiste au pouvoir depuis des décennies.

Le nombre de manifestants a maintenant diminué, probablement en partie à cause des basses températures et d’une forte présence policière à des endroits clés.

Bien que les autorités chinoises n’aient pas directement commenté ces rassemblements, elles ont averti à plusieurs reprises que les “forces étrangères” constituaient une menace pour la sécurité nationale et se sont ingérées dans les manifestations pour la démocratie à Hong Kong.

Cet avertissement a été répété par des personnalités associées au Parti communiste chinois, comme Ren Yi, le petit-fils d’un dirigeant du Parti communiste, Ren Zhongyi.

Image:

Ren Yi soutient l’idée que des “forces étrangères” sont impliquées dans les manifestations



Ren Yi compte près de deux millions de fans sur Weibo, où il écrit sous le nom d’utilisateur Chairman Rabbit.

Dans un article récent, il a demandé “ce que les forces anti-chinoises à l’étranger attendent le plus” des manifestations et pourquoi “les forces étrangères… sont sorties pour faire du bruit puis se sont retirées”.

Le commentateur et expert de la télévision populaire Yu Li, dont le nom d’utilisateur Weibo est Sima Nan et compte 3,16 millions de fans, plaisante dans un article en disant qu’il souhaite remercier les forces étrangères pour leur ingérence dans les manifestations.

Il écrit : « Si la CIA ou le National Endowment for Democracy a un bureau à Pékin, veuillez m’indiquer l’adresse et les coordonnées, et j’ai l’intention de leur envoyer un cadeau.

L’idée que la Central Intelligence Agency américaine a été impliquée dans les manifestations apparaît dans un certain nombre de messages d’utilisateurs de Weibo.

En particulier, une capture d’écran d’un article de presse rapportant que la CIA cherche à embaucher plus de locuteurs chinois est largement partagée.

Une autre image largement diffusée est un instantané du moment où un Caméraman de la BBC a été arrêté par la police chinoise alors qu’il couvrait les manifestations.

Selon des responsables, Ed Lawrence a été arrêté “pour son propre bien” au cas où il aurait attrapé COVID de la foule. Il a été relâché après avoir été battu et détenu pendant plusieurs heures.

L’un des utilisateurs qui a posté une photo de M. Lawrence l’a qualifié de “petit idiot” et a commenté “nous ne devons pas permettre à des forces extérieures d’intervenir dans nos conflits internes”.

Un autre utilisateur de Weibo a porté une accusation infondée contre M. Lawrence, affirmant qu’il était un “agent britannique qui a été surpris en train de se faire passer pour un journaliste de la BBC”. Le compte n’a fourni aucune preuve pour étayer la réclamation.

La BBC a confirmé que M. Lawrence était un membre du personnel et travaillait comme “journaliste accrédité”.

Des accusations d’ingérence des forces étrangères dans les manifestations apparaissent également sur d’autres sites de médias sociaux.

Deux utilisateurs chinois de Twitter avec un nombre combiné d’abonnés de 53 400 ont publié ce qu’ils prétendent être la preuve que les Occidentaux utilisent une application de messagerie cryptée pour planifier la manifestation.

Image:

L’un des messages, écrit en anglais, accusait ce groupe Telegram de “planifier” la manifestation à Shanghai



Le message sur Telegram fournissait une heure, un lieu de rendez-vous et des instructions pour apporter un morceau de papier blanc, un symbole emprunté par ceux qui protestaient en Chine aux manifestants de Hong Kong.

Sky News a trouvé le chat Telegram mais les messages n’y étaient pas. Ils auraient pu être supprimés.

Alors que cette vague de messages chauvinistes sur les réseaux sociaux se répandait sur Weibo et d’autres plateformes, des signes des règles de censure Internet notoires de la Chine pouvaient également être observés.

Les messages mentionnant Shanghai, une ville chinoise qui a connu de grandes manifestations, semblent avoir été supprimés en masse de Weibo.

Cette capture d’écran montre qu’une recherche sur 上海 (Shanghai) a donné moins de 1 000 résultats.

Alors que cette capture d’écran pour 北京 (Pékin), une ville comparable en termes d’importance et de population, a généré près de 40 millions de visites.

Weibo déclare ouvertement sur sa plateforme que le contenu est surveillé et peut être supprimé.

En plus des messages supprimés, ceux qui recherchent des informations sur les manifestations doivent faire face à des quantités de spams inondant les réseaux sociaux.

Benjamin Strick, directeur des enquêtes du Center for Information Resilience, a identifié plus de 3 000 messages sur Twitter qui incluent des hashtags pour certaines des villes de Chine où des manifestations ont lieu.

Il dit que ces messages sont utilisés pour “spamer les balises avec des annonces de rencontres”.

De nombreux comptes ont été créés récemment et n’ont aucun ou peu d’abonnés. Quelque 2 000 tweets utilisent le texte “Je suis célibataire, puis-je me marier sur Twitter”.

“Pour les journalistes ou les chercheurs qui recherchent ce qui se passe en Chine à des endroits spécifiques. C’est ce qu’ils parcourent”, a tweeté M. Strick.

Il n’est pas possible de savoir si les messages de spam enterrent les messages de protestation à dessein ou par coïncidence, et nous ne pouvons pas non plus mesurer le nombre de messages supprimés de sites comme Weibo.

Mais certains groupes ripostent.

Greatfire.org est un groupe basé en Chine qui conteste la censure chinoise. Il gère des sites tels que freeweibo.com qui capture les messages avant qu’ils ne soient supprimés de la plate-forme officielle Weibo et les publie afin qu’ils restent visibles en ligne.

La recherche de termes tels que “protestation” ou “livre blanc” fait apparaître un grand nombre de commentaires interdits. Un lien vers la publication supprimée (qui s’affiche désormais sous forme de message d’erreur) sur Weibo est également fourni.

Malgré les niveaux de censure auxquels sont confrontés les citoyens chinois, les manifestants ont trouvé un moyen de diffuser des informations dans le monde, comme cette vidéo montrant un homme traîné dans une voiture de police.

L’un des co-fondateurs de Greatfire.org, Charlie Smith (nom d’emprunt), a déclaré à Sky News que les événements de la semaine dernière montrent que les censeurs sont “faillibles”.

Il a déclaré : “Ces manifestations montrent vraiment à quel point l’appareil de censure en ligne en Chine est faillible… [and] ce qui s’est passé ce week-end montre que de nombreux Chinois sont bien conscients de ce qui se passe dans le pays.

“Oui, il y a une censure généralisée sur les réseaux sociaux en Chine, mais les manifestations de ce week-end illustrent que l’histoire ne peut pas être effacée.”

La Données et criminalistique L’équipe est une unité polyvalente dédiée à fournir un journalisme transparent de Sky News. Nous recueillons, analysons et visualisons des données pour raconter des histoires basées sur les données. Nous combinons des compétences de reportage traditionnelles avec une analyse avancée des images satellites, des médias sociaux et d’autres informations open source. Grâce à la narration multimédia, nous visons à mieux expliquer le monde tout en montrant comment notre journalisme est fait.

