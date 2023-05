C’est ce que les invités au mariage dépensent maintenant pour les voyages, les cadeaux et la préparation de la fête

Les mariages coûtent cher, et pas seulement pour les mariés.

Alors que de plus en plus de couples choisissent de tout mettre en œuvre pour leur mariage, l’invité moyen dépensera 611 $ en voyages et hébergement, cadeaux et tenues pour occasions spéciales et préparation cette année, selon un récent rapport de Bankrate.com. Les cadeaux de mariage à eux seuls coûtent en moyenne 180 $.

« Comme à peu près tout le reste, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt pèsent lourdement sur les invités au mariage », a déclaré Ted Rossman, analyste principal de l’industrie chez Bankrate.

À une époque où de nombreux ménages sont déjà épuisés, chaque RSVP « oui » pose une pression financière potentielle.

Environ 21% des invités au mariage se sentent obligés de dépenser plus qu’ils ne le peuvent confortablement, et 18% doivent s’appuyer sur des cartes de crédit juste pour y assister, a constaté Bankrate.

Selon un enquête séparée par LendingTree40 % de ceux qui ont assisté à un mariage au cours des cinq dernières années se sont endettés pour couvrir les frais.

Pour les membres de la noce, c’est encore plus cher : près des deux tiers, soit 62 %, ont dépensé plus qu’ils ne pouvaient se permettre pour célébrer avec les mariés, et 32 ​​% ont dépensé au moins 500 $ dans le rouge, selon LendingTree.