Les paiements numériques et les portefeuilles mobiles sont des affaires sérieuses de nos jours, en tant qu’élément crucial de la poussée du gouvernement vers les transactions sans numéraire. Les chiffres et les projections racontent leur propre histoire, et le coronavirus pandémie a accéléré le rythme de l’adoption du paiement numérique. En tant qu’utilisateur, j’ai beaucoup de choix. Paytm, PhonePe, Google Pay, Airtel Money, Mobikwik, Amazon Pay, WhatsApp Pay, HDFC PayZapp et plus encore. La concurrence entre ces plates-formes de paiement mobile a largement signifié un bon service, un éventail toujours plus large de services disponibles dans chaque application et assez souvent, de bonnes offres et des remises en argent qui peuvent être utilisées en fonction de ce que vous payez. Inutile de dire qu’il est devenu incroyablement pratique de payer les factures de services publics, les factures de téléphonie mobile et haut débit, les recharges prépayées, l’achat d’une assurance ou le paiement de primes, l’achat et la recharge du FASTag pour votre voiture, le paiement des livraisons de nourriture Zomato et Swiggy, des paiements rapides sans espèces dans les magasins, transférez de l’argent aux contacts et plus encore. Les cartes de crédit, UPI et plusieurs modes de paiement sont disponibles sur ces applications.

C’était assez surprenant quand le jeudi 26 novembre, j’ai remarqué quelque chose d’intéressant avec mon portefeuille Airtel. Un éclair du bleu, remarquez. À première vue, rien n’avait changé. Ouvrez l’application Airtel Thanks sur le téléphone, appuyez sur l’onglet Banque et vous voyez le solde de votre portefeuille, des bannières à défilement automatique avec des offres et des programmes de paiement de factures et tous les parapluies de paiement disponibles répertoriés. J’ai dû payer une facture postpayée Airtel mobile dans la famille et j’ai procédé au paiement comme d’habitude. Cependant, quand il s’agissait de payer la facture après avoir sélectionné une option de paiement, qui dans ce cas est le solde du compte portefeuille Airtel Money, cela me dit « La transaction n’a pas pu être traitée en raison du gel du débit du compte ou du compte fermé » . Aucun autre mode de paiement n’est répertorié non plus, y compris UPI ou Amazon Pay, par exemple. Intéressant. Comme je l’ai mentionné plus tôt, la page d’accueil d’Airtel Wallet n’avait absolument aucune indication de ce type .

J’ai vérifié à nouveau. L’option Afficher le profil dans le portefeuille me dit que mon compte est « Full KYC », et toujours aucun indice que quelque chose n’allait pas avec le portefeuille mobile . Il y a aussi l’option «upgrade KYC» fièrement plâtrée à plusieurs endroits dans les listes de services Airtel Wallet. J’ai tapoté là-dessus, et cela me dit d’un ton très joyeux que «Vous êtes tous prêts!» et que «votre portefeuille est déjà mis à jour avec les nouveaux avantages». C’est comme ça que ça s’est toujours passé depuis que j’ai fait le KYC physique pour le portefeuille Airtel Money il y a un an, avant d’acheter le FASTag pour la voiture. Mon FASTag lié dit « Inactif – Gel du compte lié / dormant ». Génial. Non pas que je devais le faire, mais que se passerait-il si je devais voyager entre les États sur les routes nationales à cette époque? Un peu plus de réflexion aurait pu aider. Autoriser au moins le FASTag à être lié à une source UPI? Ou laisser le portefeuille FASTag rester séparé?

Dans une communication écrite avec Airtel, la réponse au départ était assez vague . «Nous avons vérifié car il y a un blocage temporaire de la possibilité d’effectuer des transactions sur votre portefeuille Full KYC. Nous voulons sécuriser votre compte avec une identification et une vérification supplémentaires des documents », ont-ils déclaré. Mais il y a plus. Tout cela est un peu déroutant car enfoui au fond de la section FAQ de son site Web, Airtel déclare: «Actuellement, nous n’avons pas la possibilité de passer à la catégorie FULL KYC. Nous aurons bientôt une mise à jour pour le même avec un processus détaillé. «

Les directives de la Reserve Bank of India sont très claires, conformément à la notification RBI / DBR / 2015-16 / 18 Master Direction DBR.AML.BC.No.81 / 14.01.001 / 2015-16 for Know Your Customer (KYC ), 2016. Les directives stipulent qu’en cas d’ouverture d’un compte de dépôt à l’aide d’un OTP (dans ce cas l’Aadhaar OTP), en mode non face à face, ces comptes ne seront pas autorisés pendant plus d’un an dans lequel l’identification conformément à l’article 16 doit être effectuée. Les directives stipulent également que si la vérification diligente à la clientèle (CDD) n’est pas achevée dans cet an ou au bout d’un an, ces comptes seront fermés immédiatement et aucun autre débit ne sera autorisé.

Deux choses ici. Premièrement, lorsque le KYC de mon compte Airtel Money a été effectué en personne dans un magasin Airtel il y a 12 mois, pourquoi a-t-il été marqué comme un mode KYC sans face à face , si cela compte encore? Deuxièmement, pourquoi le portefeuille Airtel Money ne montre-t-il aucun signe indiquant que KYC pourrait être à nouveau nécessaire tout en revendiquant Full KYC contrairement à ce qu’Airtel dit sur leur propre site Web?

Vous vous souvenez de la réponse vague partagée par Airtel plus tôt? Ils ont ajouté: « Nous vous demandons de partager une copie numérisée de votre PI [Proof of identity]/ POA [Proof of address] utilisé lors de l’enregistrement de votre portefeuille Airtel Money avec un consentement écrit pour mettre à niveau votre portefeuille Airtel Money vers le compte d’épargne Airtel Payments Bank à pno@airtelbank.com. Veuillez masquer les 8 premiers chiffres de votre numéro Aadhaar pour vous assurer que vos informations sont en sécurité. » Et ajouté qu’ils aimeraient envoyer un cadre à mon domicile pour régler le problème. Mais c’est là que les tactiques sournoises ont été révélées. Ils souhaitent qu’un utilisateur, qui souhaite continuer à utiliser les services auxquels il s’est peut-être lié (comme un FASTag), passe plutôt à un compte bancaire de paiement. .

Que sont les banques de paiement? C’est en 2014 qu’il a été officiellement annoncé que certaines institutions pourront démarrer des opérations bancaires qui seront définies comme des banques de paiement. Fondamentalement, ils seraient en mesure d’effectuer la plupart des opérations bancaires telles que l’ouverture de comptes, la gestion des dépôts et des retraits, des investissements, mais sans être autorisés à offrir des prêts ou des cartes de crédit ou tout risque de crédit. Airtel Payments Bank est l’une de ces banques.

Pour en revenir au point d’origine, c’est une manière assez sournoise de forcer les gens à s’inscrire à un compte bancaire de paiement lorsqu’ils le souhaitent ou non. Je ne voulais certainement pas. Lorsqu’on lui a demandé si un nouveau KYC permettra aux opérations d’Airtel Wallet de reprendre sans passer à une Airtel Payments Bank, la réponse brève a dit tout, « il ne serait pas possible de continuer à utiliser Airtel Wallet. »

Il est intéressant que Airtel n’offre aucune méthode eKYC ou vidéo KYC pour le moment . Les seules options en tant que client sont soit de demander à un cadre de rentrer à la maison pour terminer à nouveau le processus KYC, soit de visiter un magasin physique Airtel pour le terminer – les deux options ne sont pas les plus viables à un moment où l’interaction humaine doit idéalement être à un minimum. À propos, la RBI avait autorisé la vidéo KYC au début de cette année, ce que des gens comme Paytm utilisent pour rendre les choses plus pratiques pour les utilisateurs.

Maintenant, comparez cela avec mon expérience de la mise à niveau de mon portefeuille Paytm après la première année de KYC. Et en effet, ce KYC a été effectué via la méthode sans face à face, via un OTP Aadhaar, selon les directives de l’époque.

Pour Paytm, on m’a rappelé à plusieurs reprises dans l’application que je devais faire mon KYC pour utiliser le portefeuille, sinon je peux continuer à utiliser le compte lié à UPI pour effectuer et recevoir des paiements sur Paytm. Pour être honnête, l’expérience Paytm a bien fonctionné avec UPI uniquement pour payer les frais de scolarité, payer les factures mobiles et plus encore. Pourtant, c’est la commodité qui m’a permis de faire le Full KYC, néanmoins. Dans l’application Paytm est une option pour compléter KYC, y compris le choix de la vidéo KYC. C’était aussi transparent qu’il aurait pu l’être . Les étapes sont répertoriées à l’avance, telles que les documents à garder à portée de main et le fait que vous devez être connecté à une connexion Internet stable. Une fois que vous avez donné votre consentement pour continuer, l’exécutif Paytm KYC se connecte via un appel vidéo et vous guide étape par étape sur la façon de leur montrer les documents physiques via la caméra du téléphone et les détails que vous devez confirmer. Cela prend vraiment moins de 2 minutes, et la confirmation d’achèvement KYC est donnée immédiatement. Voilà: mon portefeuille Paytm existant, re-KYC-ed pour redevenir un portefeuille Paytm actif . Paytm a également la Paytm Payments Bank, mais il n’y avait aucune tactique sournoise pour forcer les utilisateurs à s’inscrire à cela. Tout ce qu’il y avait, une mention polie de l’agent KYC avec la demande de vérifier les avantages de l’application et d’envisager de passer à un compte bancaire de paiement.

Inutile de dire que j’ai laissé mon portefeuille Airtel en sommeil – avec l’argent qui était chargé dans le portefeuille et le FASTag maintenant inactif. Ce n’est pas pour autre chose qu’une question d’éthique. Et à quel point vous voulez être convivial en tant qu’entreprise. Peu de gens feraient peut-être une telle décision, ce qui entraînerait probablement à Airtel quelques inscriptions supplémentaires à la Banque de paiement. Et conduisez les gens dans les magasins, au détriment de leur santé peut-être, pour terminer à nouveau le processus KYC. Économise les coûts liés à la mise en place d’une infrastructure vidéo KYC. Tout cela, alors même que le gouvernement exhorte les gens à adopter les portefeuilles mobiles et les paiements numériques comme habitude de payer des choses sur une base régulière. Pour l’instant, tous mes liens FASTag sont également avec Paytm. Et il en va de même pour les paiements et les recharges de factures.