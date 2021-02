“ C’est ce que dirait quelqu’un d’une puce électronique ”, plaisante Twitter après avoir piqué la fille de Bill Gates se moque de la théorie du complot Covid-19

Jennifer K. Gates, fille du fondateur de Microsoft Bill Gates, a essayé de se moquer des nombreuses théories du complot entourant son père «génie» après avoir reçu un vaccin Covid-19, pour faire face à une vague de ridicule elle-même.

«Malheureusement, le vaccin n’a PAS implanté mon père de génie dans mon cerveau – si seulement l’ARNm avait ce pouvoir …..!» Jennifer Gates a écrit sur Instagram, ajoutant un emoji de visage clin d’oeil. La déclaration accompagnait une image d’elle après avoir reçu un vaccin Covid-19.

De nombreuses théories du complot ont circulé sur les réseaux sociaux à propos de Bill Gates et de l’implication de sa fondation dans le développement de vaccins Covid, dont une populaire – et généralement partagée par moquerie – selon laquelle le milliardaire veut implanter des micropuces dans les gens par le biais d’un vaccin. Gates a même déjà reconnu le discours et l’a évidemment rejeté.

«J’ai le privilège de recevoir ma première dose d’ARNm pour apprendre à mes cellules à développer une réponse immunitaire protectrice contre ce virus. En tant qu’étudiant en médecine et aspirant médecin, je suis reconnaissant qu’il me donnera protection et sécurité pour ma future pratique ». Gates a ajouté dans sa publication Instagram.

Beaucoup n’ont pas participé à la célébration et ont plutôt profité de la mention de la théorie de la puce électronique de Bill Gates pour faire des blagues.

«Jennifer Gates, la fille de Bill, a reçu un vaccin contre le COVID-19. Elle a affirmé qu’il n’était pas livré avec une puce électronique. Mais c’est exactement ce que dirait quelqu’un qui a été micropuce. » un utilisateur Twitter a écrit en réponse à l’annonce de la fille de 24 ans de Gates.

Jennnifer Gates, la fille de Bill, a reçu un vaccin contre le COVID-19. Elle a affirmé qu’il n’était pas livré avec une puce électronique.

Mais c’est exactement ce que dirait quelqu’un qui avait été micropuce. https://t.co/jF8kWiWWZ3 – Pitt Griffin (@pittgriffin) 14 février 2021

@JenniferGates dit qu’il n’y a pas d’effets secondaires à la prise de vue. Puis elle a détruit San Francisco. pic.twitter.com/eqfmGQkBM8 – John Santy (@ JohnSanty12) 14 février 2021

Exactement ce que vous diriez si Bill Gates était implanté dans votre cerveau https://t.co/JPB47vHoJ6 – Conversation de notre génération (@ConOfOurGen) 14 février 2021

D’autres ont pris le poste avec moins d’humour et se sont demandé pourquoi une personne si jeune recevrait le vaccin avant qu’il ne soit offert à d’autres plus à risque. Comme Jennifer K. Gates l’a expliqué dans sa légende Instagram, elle est étudiante en médecine et «Aspirant médecin». Les étudiants en médecine et le personnel peuvent recevoir les vaccins Covid-19 depuis janvier.

Comment se fait-il que Jennifer Gates, fille aînée du fondateur de Microsoft, le milliardaire Bill Gates, ait reçu sa première dose du vaccin COVID-19, alors que des millions attendent toujours? Eh bien, je suppose que la richesse a vraiment ses privilèges. – randler (@ randler14) 14 février 2021

Pourquoi Jennifer Gates, 24 ans, en bonne santé, saute-t-elle la ligne pour se faire vacciner alors que les Américains plus âgés à risque ne peuvent pas obtenir de rendez-vous? Vous n’avez peut-être pas hérité du génie de votre père comme vous le prétendez, mais vous avez certainement son sens du droit. – BeaglesForTrump (@ nice1959) 14 février 2021

Vaccin pour les cinglés ultra riches https://t.co/ujLNMfeMX4 – KJR Molon (@KjrMolon) 12 février 2021

Gates est dans sa deuxième année d’école de médecine à la Icahn School of Medicine de New York à Mount Sinai.

Aussi sur rt.com Bill Gates appelle à un système d’alerte mondial et à des “ brigades de pompiers pandémiques ” pour le monde post-Covid-19

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!