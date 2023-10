Étudiants, la classe est en cours.

La gauche possède une bibliothèque de slogans qu’elle adore scander, mais savent-ils ce que la moitié d’entre eux veulent dire ? Eh bien, les pro-palestiniens savent ce que « Du fleuve à la mer » signifie, même si leurs idiots de partisans de gauche ne le savent pas.

Le professeur Dana Loesch explique :

C’est ce que signifie « Du fleuve à la mer ». Qu’y a-t-il entre le fleuve et la mer ? Israël. https://t.co/IH2W5i8uy0

Quelqu’un a déjà fait attention ?

Ils feront juste comme si c’était eux qui chantaient « One Tree Hill » de U2

C’est un soutien au Hamas et aux meurtres et viols qu’il a commis.

Notez que toutes ces manifestations sont explicitement anti-israéliennes et pro-Hamas. Personne ne dénonce les atrocités commises par le Hamas et personne ne réclame la paix ou l’unité.

Ils ne font que répéter, partout dans le monde, la propagande et la rhétorique du groupe terroriste génocidaire.

C’est une position inacceptable à occuper ou à célébrer et doit être traitée comme telle. https://t.co/p0IcXEK2jb pic.twitter.com/fBmedzBkqE

Oh, regardez, une autre manifestation palestinienne en soutien au Hamas et aux meurtres et viols qu’ils ont commis

Zero appelle le Hamas à se rendre et à libérer les otages… parce qu’ils soutiennent ce que le Hamas a fait… arrêtez de prétendre qu’ils détestent le Hamas https://t.co/AC7gnBtQq3

