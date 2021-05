C’est ça, mes amis, c’est ce que tu appelles la fermeture

‘Amis: La Réunion’

Jeter: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer et autres

Réalisateur: Ben Winston

Durée: Une heure 44 minutes

Où regarder?: ZEE5

‘Amis: La Réunion‘ Histoire:

Le casting de « Friends » se réunit pour une célébration unique de la série à succès. Une soirée inoubliable remplie de souvenirs emblématiques, de rires incontrôlables, de larmes joyeuses et d’invités spéciaux.

‘Amis: La Réunion‘ Revoir:

Pour la première fois en 17 ans, le casting de « Friends » s’est réuni pour une célébration spéciale de la série humoristique bien-aimée et à succès. Enregistré sur la scène sonore originale, « Friends: The Reunion » trouve Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, rejoints par le modérateur James Corden et une liste d’invités spéciaux étoilés alors qu’ils revivent le fan de l’émission. moments préférés et inoubliables.

Depuis plus de 25 ans, les fans de l’émission se considèrent comme le septième ami qui vit sous le même toit et respire le même air qu’eux. En regardant les retrouvailles, on a l’impression d’avoir croisé un vieil ami. Pourriez-vous être plus excité?

Le spectacle non scénarisé commence avec le casting à partir de David à Matthew entrant dans l’étape 24 où ils ont initialement tourné pour le spectacle.

Les retrouvailles vont et viennent à partir du moment où ils ont visité leurs appartements, rappelant les moments où James les a interrogés avec des réponses à des questions séculaires que de nombreux fans connaissaient déjà.

Dans cet épisode de près de deux heures, une douzaine d’invités sont venus de toutes les régions du monde (grâce à l’ère Zoom). Quelques-uns ont assisté à la réunion et de nombreuses célébrités – de David Beckham, BTS à Malala Yousafzai – qui sont également fans de la série, ont pré-enregistré leur passage en parlant de leurs moments préférés. Non seulement cela, même les fans de l’émission à travers le monde, y compris des gens de l’Inde, du Ghana, du Japon et d’autres, ont partagé comment les « amis » ont changé leur vie et continuent de le faire.

C’est « Amis », comment les stars invitées réelles de l’émission peuvent-elles ne pas être mentionnées? Ou comme la façon dont David a mentionné Brad Pitt, « Ensuite, il y avait votre camarade, Brad. » Ce à quoi Jen a répondu: « Ouais, Pitt était là aussi. »

Aniston a même taquiné Perry pour avoir fait entrer Julia Roberts dans la série alors qu’ils se « voyaient » à l’époque. Schwimmer a révélé son moment de fan lorsque Sean Penn a fait une apparition et qu’il était habillé comme une pomme de terre.

L’épisode a d’innombrables moments amusants aux séquences déchirantes qui ont été rembourrées les unes après les autres. Les créateurs de l’émission David Crane, Marta Kauffman et Kevin Bright expliquent comment ils ont interprété ces six personnages et la minute où ils sont passés à l’antenne, cela a changé la vie de tout le monde.

Les six d’entre eux s’assoient ensemble pour une session de lecture de table où ils lisent les dialogues des épisodes populaires « Celui où tout le monde découvre » et aussi « Celui où Ross découvre » (ne manquez pas l’histoire de BTS).

Tout était hunky-dory comme le runtime 20-24 de l’épisode « Friends » et bien que certains d’entre eux aient des séquences problématiques, ils ont choisi de ne pas en parler. C’était juste pour revivre les moments heureux et ne pas se souvenir de leurs «pires» Thanksgivings.

Mais ils ont également parlé de ce qu’ils ressentaient pendant le tournage de certaines séquences, comme lorsque Matthew a révélé qu’il serait anxieux s’il sentait que le public ne se moquait pas de lui. Il a dit: « J’avais l’impression que j’allais mourir si je ne riais pas, je transpirerais, aurais des convulsions. » Par conséquent, les cinq autres ont donné une réaction intense mais n’ont pas exagéré en sachant ses dépendances passées. De plus, Perry ne parlait pas beaucoup par rapport aux autres personnes, ce qui contraste avec le personnage de Chandler Bing.

Le casting a même dit que Lisa avait le rire le plus fort et le plus contagieux (il l’a toujours!). Alors que David a révélé qu’il détestait son singe de compagnie ‘Marcel’ et voulait juste en finir avec les séquences le mettant en scène.

Parlons des fans en Inde, qui regardent l’émission sur Netflix. Depuis que la plate-forme OTT a ajouté le top 10 des fonctionnalités, il n’y a pas eu un seul jour où « Amis » n’a pas figuré dessus. Cela parle de l’impact de l’émission sur les fans vivant ici et vous pouvez les regarder se réunir pendant 10 longues saisons par jour.

Mais une question séculaire: « Vont-ils recommencer? » Espérons que non et à juste titre dit par Lisa vers la fin, « Je ne veux pas que la fin heureuse de quiconque se déroule. »

‘Amis: La Réunion‘Verdict:

Oui, ils étaient en pause et les retrouvailles sont ce que vous appelez une «fermeture»!