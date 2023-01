‘C’est ça bébé’ – KSI ne se lasse pas de sa victoire par KO sur Faze Temperrr alors qu’il la regarde encore et encore

KSI a vraiment apprécié son KO de Faze Temperrr pendant le combat et par la suite.

La star des médias sociaux a maintenu son record invaincu sur le ring de boxe, alors qu’il décrochait une combinaison vicieuse au premier tour contre Faze Temperrr pour le laisser abasourdi sur la toile et remporter la victoire par élimination directe.

Faze Temperrr n’a pas pu faire face à la puissance de KSI

Twitter : @MisfitsBoxing Et le Britannique a vraiment apprécié de regarder son KO après le combat

Cela survient après que KSI a éliminé deux adversaires en une nuit la dernière fois qu’il est apparu sur le ring en août de l’année dernière, battant le rappeur Swarmz et le boxeur professionnel Luis Alcaraz Pineda, et bien que Faze Temperrr ait représenté un niveau supérieur, le Britannique a toujours traité avec lui confortablement.

Après le combat, KSI avait ceci à dire dans son interview d’après-combat : “J’ai dit que je voulais un KO au premier tour et nous voilà bébé.

«Je veux que vous compreniez les niveaux. Regardez ce que Swarmz a fait à Ryan Taylor.

« Regardez ce que Pineda a fait à ce type dont je ne connais pas le nom. Et regardez ce que j’ai fait à Temperrr. Je suis à un autre niveau.

Dans les coulisses des vestiaires, KSI a vu un clip du KO et il était clairement très satisfait de sa performance, car il a immédiatement réagi en disant: “Oui, c’est ça bébé.”

Il a ensuite immédiatement demandé à revoir le KO en disant: “Encore, encore, encore”, avant de crier et d’applaudir sa performance.

Alors que KSI était satisfait de sa victoire sur Faze Temperrr, il ne sera pas pleinement satisfait tant qu’il n’aura pas battu Jake Paul

Cela laisse KSI avec un certain nombre d’options pour aller de l’avant, et pour son prochain combat, il a appelé Tyron Woodley, Joe Fournier et Slim Albaher.

En fin de compte, cependant, tout cela mène à un affrontement à la fin de l’année avec son âpre rival Jake Paul, qui a réagi à la victoire de KSI sur Twitter immédiatement après le combat.

“J’aime quand KSI gagne parce que cela lui donne plus de confiance pour qu’il monte réellement sur le ring avec moi”, a tweeté Paul.

La star américaine des médias sociaux a ensuite poursuivi en disant: “J’aime aussi le fait que je sois votre” dernier niveau “. Le sommet de votre carrière.

« Continuez Haymaker. Vous arriverez au sommet de la montagne, puis le boss final se fera un plaisir de vous faire redescendre au niveau 1. “