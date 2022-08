C’est bien d’être de taille 22 mais c’est de la folie d’aspirer à être si grand

POUR une femme, il n’y a RIEN de pire que de se faire dire qu’on a l’air « bien ».

En guise de compliments détournés, vous pouvez aussi bien demander si nous avons envie d’un pot de cigogne et d’un petit McDonald’s pour accompagner notre prise de poids.

Victoria Beckham a lancé sa propre gamme de tailles plus, couvrant jusqu’à la taille 18 Crédit : Getty

Une des créations de Victoria pour sa nouvelle collection Crédit : Victoria Beckham

Et pourtant, en 2022, un tout autre sous-genre de femme a apparemment émergé : celle qui savoure positivement le fait d’être une cochonne, celle qui savoure activement chaque petit pain supplémentaire (de graisse et de pain).

Dans notre société toujours éveillée, la positivité corporelle – BoPo comme l’appellent les enfants – fait fureur.

À tel point que Victoria Beckham est la nouvelle affiche de The Big Girl.

La créatrice a lancé sa propre gamme grande taille, allant jusqu’à la taille 18 ans.

Peu importe que Posh ait touché un Big Mac pour la dernière fois lorsque le tigre à dents de sabre errait, ou qu’elle-même s’entraîne dur au gymnase cinq fois par semaine, Victoria a inévitablement cédé à la pression pour répondre aux besoins des masses aux gros os.

Sa collection de 12 pièces comprend une mini-robe à 490 £ et un cardigan à 450 £.

Bien que cela ait été très bien accueilli, qui achètera ses nouvelles options Big Bird reste un mystère.

La triste vérité est que beaucoup de femmes riches sont aussi les plus maigres, tout simplement parce qu’elles ont les moyens de l’être.

Pendant des décennies, l’industrie de l’alimentation a fait des ravages, profitant de l’insécurité féminine.

Des gadgets ridicules de pseudo-gym aux pilules amincissantes dangereuses, nous avons été encouragés à nous séparer de notre argent en échange de la terre promise d’un ventre plat.

Maintenant, l’industrie BoPo exploite sans vergogne un tout nouveau marché de vulnérabilité ; un déguisé en gentillesse.

Le mouvement d’acceptation des graisses est né dans les années 60 et a été créé par et pour les personnes aux corps marginalisés – en particulier les personnes obèses, noires, homosexuelles et handicapées.

Cela, en soi, est et était admirable. L’inclusion et l’acceptation sont deux concepts nécessaires – et oui, nous devrions tous être plus gentils avec nous-mêmes.

Mais la version 2022 a été commercialisée au-delà de toute reconnaissance et maintenant être gros n’est pas seulement acceptable, c’est une voie rapide pour gagner de l’argent rapidement.

Oh, et le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, l’apnée du sommeil, l’arthrose et certains cancers.

Comme c’est souvent le cas avec les moments les plus éveillés, avec BoPo vient une part géante de toxicité.

Quand Adele et Rebel Wilson ont perdu leur pierre combinée de 12, le couple a été accusé de tourner le dos aux femmes en surpoids.

Aucune des deux stars n’a jamais prétendu être ambassadrice des obèses.

Folie

Les deux ont perdu du poids de manière saine et responsable et les deux, de leur propre aveu, n’ont jamais été en meilleure forme ou en meilleure santé.

Les influenceuses de taille 22 comme Tess Holliday sont occupées à nous dire que c’est normal d’être grosse. . . tout en concluant des offres à six chiffres pour rester gros.

Tess, qui a fait beaucoup d’excellent travail et, courageusement, a parlé de sa bataille contre l’anorexie, est un excellent modèle à bien des égards.

Mais physiquement, elle ne devrait pas être une forme à laquelle nous aspirons.

Suggérer le contraire est de la folie.

Si nous étions tous obèses morbides, imaginez la pression – littéralement et métaphoriquement – sur le NHS.

Après tout, l’indice est dans le nom.

Nous, et BoPo, devons nous mettre en forme ; à côté de la compassion doit venir une lourde tranche de réalité.

J’éloignerais tes potes, Rocco

PARMI les vérités inaliénables de la vie – les politiciens vont jubiler, les toasts tomberont à l’envers et les Spurs finiront quatrièmes – s’en ajoute une autre : les hommes de Madonna rajeunissent à mesure qu’elle vieillit.

Mais même selon ses propres normes rigoureuses en matière de toyboydom, le dernier beau garçon à son bras la semaine dernière semblait particulièrement bébé.

Madonna avec son fils Rocco Crédit : Instagram

Heureusement, à cette occasion, c’était en fait son fils de 22 ans qui fêtait son anniversaire.

Mais combien de temps avant que la star, aujourd’hui âgée de 64 ans, sorte avec quelqu’un de plus jeune que Rocco ? Je lui donne un an.

Gentil Darius

NOUS avons appris la semaine dernière le décès tragique de Darius Campbell Danesh.

Il aurait eu 42 ans vendredi dernier.

Darius Campbell Danesh est mort à 41 ans 1 crédit

À 6 pieds 3 pouces, Darius était plus grand que nature. Incroyablement charismatique, chaleureux, gentil et attachant.

Il a également partagé l’amitié la plus extraordinaire avec mon défunt oncle, Brian – son comptable – et a assisté à ses funérailles il y a quelques années.

Darius, inconscient de sa propre renommée culte, était un visiteur régulier chez ma tante et mon oncle et leur a ouvert sa propre maison aux États-Unis.

RIP, Darius.

Leçon dont nous avons tous besoin

Une JEUNE enseignante tuée dans un accident alors qu’elle rentrait chez elle en voiture a sauvé jusqu’à huit vies après que sa famille ait accepté de la garder en vie pour lui greffer ses organes.

Malheureusement, Beca Richards n’avait que 23 ans.

Beca Richards a été tuée dans un accident mais a sauvé jusqu’à huit vies après que sa famille ait accepté de la garder en vie pour lui greffer des organes 1 crédit

Elle n’avait que récemment terminé ses qualifications d’enseignante lorsque sa Vauxhall Corsa a été impliquée dans un accident frontal avec un camion de ciment.

Son altruisme dans la mort, à l’image de celui de l’actrice hollywoodienne Anne Heche, qui a été maintenue sous assistance respiratoire jusqu’à ce qu’un partenaire approprié pour le don d’organes soit trouvé, est une leçon pour nous tous.

Nous devrions tous être des citoyens détenteurs d’une carte de donneur.

Et si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez vous inscrire maintenant sur organdonation.nhs.uk/register-your-decision/donate.

RECHERCHÉ : Acteur masculin, capable de chanter et de danser sans transpirer. Ou même transpirer. Même pas un peu.

Eh oui, Channel 4 célèbre son 40e anniversaire avec une comédie musicale “satirique” sur le prince le moins aimé de tous : Andrew.

En passant, le diffuseur réalise également une émission sur les “pénis exceptionnellement gros”.

Deux oiseaux, une pierre.

Recette secrète

BROOKLYN BECKHAM, descendant de David et Victoria, estime que sa nouvelle épouse n’aime rien de plus que sa recette secrète de spaghetti bolognaise.

Mignonne. Sauf que le chef en herbe Brooklyn admet que la sauce lui prend HUIT HEURES à faire.

Il faut huit heures à Brooklyn Beckham pour faire un simple spag bol Crédit : La Méga Agence

Ce qui soulève la question : vole-t-il à Rome pour le récupérer ?

LE NHS (sous-financé, en sous-effectif) a dépensé 1 million de livres sterling pour des activités «réveillées» pour le personnel.

Il s’agit notamment de pique-niques “thé et gâteau arc-en-ciel”, d’une session spéciale sur les pronoms et d’un spectacle d’arts martiaux philippins.

Maintenant, j’aime un peu de gâteau arc-en-ciel autant que la prochaine personne.

Mais à venir, comme c’est le cas, lorsque le NHS est au point de rupture et que nos infirmières héroïques de première ligne sont terriblement sous-payées, cela grince.

Nos travailleurs de la santé désintéressés sont, de par la nature même de leur vocation, gentils, compatissants et inclusifs.

Ce sont les dernières personnes sur Terre qui ont besoin de cours d’éveil.

Il est temps de devenir dur

PENDANT des années, nous nous sommes mobilisés avec véhémence contre les lois américaines archaïques et monstrueuses sur les armes à feu.

Les lois mêmes qui font que les parents sont nerveux à l’idée d’envoyer leurs enfants à l’école et que les gens se font brutalement tirer dessus dans les cinémas.

Mais si nos soi-disant dirigeants n’agissent pas rapidement, nous courons un très grave danger de surpasser l’Amérique avec notre propre épidémie de violence – le crime au couteau.

Tragiquement, il a peut-être fallu que Tyson Fury patauge, après la mort insensée de son cousin Rico Burton, pour mettre ce sujet de brassage sur le devant de la scène politique.

En réalité, le crime au couteau est quelque chose dont nos dirigeants largement éduqués dans les écoles publiques n’ont aucune expérience réelle.

La guerre des gangs n’est pas quelque chose qui arrive à leur famille, ce n’est pas un sujet dont on discute au-dessus de leurs palissades blanches.

Les conservateurs – et Sadiq Khan dans la capitale – doivent être durs avec les couteaux. À présent.