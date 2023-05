« C’est bien de ne pas être bien »: même les stars du sport les plus performantes sont confrontées à des problèmes de santé mentale

Les athlètes d’élite sont connus pour être durs à cuire, concentrés et déterminés à surmonter tous les obstacles.

Cela dit, les athlètes ne sont pas indomptables. Il peut être difficile de concilier le fait que même les stars du sport les plus performantes sont aux prises avec leur santé mentale.

La star canadienne du tennis Bianca Andreescu et la médaillée d’or olympique en cyclisme Kelsey Mitchell ont atteint le sommet ultime dans chacun de leurs sports, mais les deux ont enduré des problèmes de santé mentale lors de leurs parcours respectifs vers la célébrité.

Pour Andreescu, tout a commencé après sa victoire monumentale à l’US Open en 2019.

Plus de trois millions de Canadiens ont vu l’adolescente de l’époque vaincre la légende américaine Serena Williams à Flushing Meadows, devenant ainsi la première Canadienne à remporter un titre majeur en simple.

REGARDER | Andreescu entre dans l’histoire avec la victoire de l’US Open sur Serena Williams :

Match Wrap: Andreescu entre dans l’histoire avec la victoire de l’US Open sur Williams Bianca Andreescu devient la première Canadienne de l’histoire à remporter un titre en simple du Grand Chelem grâce à sa victoire en trois sets contre Serena Williams.

Les gens ont commencé à la reconnaître davantage, il y a eu des montagnes d’engagement sur les réseaux sociaux, des blessures et puis, bien sûr, COVID. Elle n’a pas pratiqué le sport qu’elle aimait pendant plus d’un an.

« Être loin du sport a été vraiment, vraiment difficile pour moi et il y a eu tellement de hauts et de bas », a déclaré le natif de Mississauga, en Ontario, âgé de 22 ans, à CBC Sports dans une large entrevue autour du Mois de la sensibilisation à la santé mentale. .

« Je ne m’aimais pas »

La fin de la saison 2021 est celle où les choses ont commencé à aller vraiment mal. C’est alors qu’elle a su qu’elle avait besoin de faire une pause mentale.

« En gros, je ne voulais pas entendre parler de tennis. Je ne voulais pas regarder le tennis », a-t-elle déclaré. « Je me souviens d’avoir envoyé des textos à mes amis et à ma famille, sans parler du tennis parce que… je voulais juste arrêter parce que je n’aimais plus le jeu, et c’était en grande partie parce que je ne m’aimais pas.

REGARDER | Andreescu parle de son parcours de santé mentale :

« Je n’aimais plus le jeu »: Andreescu parle de son parcours de santé mentale Bianca Andreescu, championne de l’US Open 2019, rejoint Anastasia Bucsis pour discuter de son histoire à l’occasion de la sortie de la série « The Real Me » sur la chaîne YouTube de la WTA.

« J’ai commencé à m’identifier aux victoires, aux défaites. J’ai commencé à lire des commentaires négatifs et ceux-ci me montaient à la tête. Cela n’a certainement pas été facile, mais je suis dans un meilleur endroit maintenant. »

L’ascension de Mitchell dans son sport de cyclisme sur piste a été remarquable, passant d’une joueuse de football universitaire qui n’avait jamais possédé de vélo à l’une des sprinteuses les plus dominantes au monde en seulement quatre ans.

Après sa victoire aux Jeux olympiques de Tokyo, la joueuse de 29 ans de Sherwood Park, en Alberta, a continué d’accumuler les médailles aux Jeux du Commonwealth, à la Coupe des nations et à la Ligue des champions.

Tout fonctionnait bien, jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. Des signes de fatigue mentale et physique persistaient. Elle a d’abord remarqué que quelque chose n’allait pas aux championnats du monde en octobre 2022.

Elle n’avait jamais remporté de championnats du monde et son maillot arc-en-ciel tant convoité, et en tant que championne olympique en titre, les gens n’arrêtaient pas de lui dire que c’était son année.

« Mais je n’ai pas joué. Je me suis sentie seule et exposée à ce moment-là », a-t-elle déclaré.

Épuisement mental

Elle a poursuivi son entraînement, transférant sa base d’entraînement de Milton, en Ontario, à Los Angeles et vice-versa. Elle et son petit ami, l’ancien membre de l’équipe nationale Hugo Barrette, se sont séparés (ils avaient traversé le parcours olympique ensemble). Elle a reconstruit son équipe de soutien. Elle a connu les pires résultats de sa carrière lors d’une Coupe des Nations à Jakarta en février. Elle est tombée vraiment malade et fatiguée avec COVID.

Mitchell était physiquement, émotionnellement et mentalement épuisé.

« Je n’ai jamais vécu cela auparavant. Je pense honnêtement que ma plus grande force en tant qu’athlète est ma santé mentale et mon état d’esprit », a déclaré Mitchell. « Je suis motivé chaque jour. Je suis tellement reconnaissant. Je saisis toutes les occasions que je peux pour m’améliorer, mais je m’effondrais et brûlais. Mon corps ne pouvait pas s’entraîner.

« La seule chose qui m’a rendu si heureux, je ne pouvais pas le faire parce que je n’avais pas d’énergie, émotionnellement j’étais tellement frustré et mentalement je n’obtenais pas cette évasion. C’était vraiment difficile. Je voulais rentrer à la maison. »

Un nombre croissant d’athlètes font la lumière sur les défis auxquels ils sont confrontés afin de souligner que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, sinon plus.

Michael Phelps, l’olympien le plus décoré de tous les temps avec un total de 28 médailles, a parlé de ses problèmes de santé mentale dans le documentaire, Le poids de l’or.

La gardienne de soccer Stephanie Labbé, dont l’héroïsme a aidé le Canada à remporter l’or aux Jeux olympiques de Tokyo, révélée dans le FIFPRO Êtes-vous prêt à parler campagne qu’elle « a essentiellement passé les 48 heures suivant la finale allongée dans une pièce sombre ». Elle n’a pas pu s’entraîner pour une partie des Jeux en raison de « niveaux élevés d’anxiété et de multiples attaques de panique ».

De l’icône de la gymnastique Simone Biles à la star du tennis Naomi Osaka en passant par les joueurs de la NBA DeMar DeRozan et Kevin Love, les conversations sur la santé mentale sont incroyablement vulnérables et contribuent à changer le récit.

Andreescu, au début, ne voulait pas accepter qu’elle se sentait déprimée.

« Je pensais que je pouvais simplement passer à travers », a-t-elle déclaré. « Nous, les athlètes, nous avons en quelque sorte appris à surmonter les choses, que ce soit mentalement ou physiquement, en ce qui concerne les blessures. C’était donc un peu mon défaut. »

Il s’avère que ce n’était pas sain. Elle remercie ses parents de l’avoir aidée à traverser les moments difficiles, en particulier sa mère, Maria.

Andreescu, qui a figuré dans les docu-séries WTA et Modern Health, Le vrai moioù elle parle franchement de ses problèmes de santé mentale, utilise désormais la pratique quotidienne de la méditation et des exercices de gratitude pour garder les pieds sur terre.

Pour Mitchell, il a fallu quelques mois pour se sentir à nouveau plus elle-même et en avril, à la Coupe des Nations sur sa piste à domicile à Milton, elle a remporté l’or au sprint.

« J’en avais besoin », a-t-elle déclaré d’Oakville, en Ontario, où elle s’entraîne pour les championnats du monde de cyclisme du 3 au 13 août à Glasgow, en Écosse.

Mitchell s’appuyait aussi sur sa famille. Mère Val est venue rester avec elle quand elle était au plus bas et elle attribue son amitié avec sa coéquipière Lauriane Genest pour l’avoir aidée à surmonter les moments difficiles.

« J’ai tellement grandi au cours de la dernière année en tant que personne, c’est fou. Combien j’ai appris sur les gens et sur moi-même et ce que c’est que de traverser les hauts et les bas et la lutte mentale. Je sors de c’est bien plus fort, c’est sûr. »

REGARDER | Concurrents à meilleurs amis – Mitchell, Genest partagent un lien spécial :

Concurrents devenus meilleurs amis : les cyclistes canadiens Mitchell et Genest partagent un lien spécial Les médaillées olympiques Kelsey Mitchell et Lauriane Genest reviennent sur leur amitié et sur des moments incroyables dans leur quête pour devenir deux des meilleures cyclistes sur piste au monde.

La santé mentale affecte tout le monde et plus les gens en parlent, plus elle se normalise, dit Mitchell, qui a souligné des ressources comme le Centre de ressources sur la santé mentale et le sport de l’Association canadienne des entraîneurs.

« Je ne suis pas une personne très ouverte. Je n’aime pas montrer d’émotion… mais c’est bien de savoir que d’autres personnes ont du mal et que vous n’êtes pas seul dans ce cas. »

Andreescu est d’accord.

« Ce n’est pas grave de ne pas être bien. Nous avons tous de mauvais jours, nous avons tous de mauvaises semaines, des mois, peu importe. Mais il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. »