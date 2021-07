C’est aujourd’hui votre dernière chance d’utiliser la mise à niveau gratuite du téléphone 5G de Verizon

Depuis un mois et demi, Verizon mène une campagne pour attirer de plus en plus de personnes sur son réseau 5G et un forfait illimité. Pour ce faire, il a distribué des téléphones gratuits à gauche et à droite, cependant, ils sont libre en ce sens que l’opérateur vous fournit des crédits de facture mensuels et que vous devrez payer pour l’un des forfaits de données illimitées les plus chers du marché. Ce n’est pas sans avantages, cependant. Quoi qu’il en soit, avant de me lancer dans une tangente sur la façon dont, au lieu d’avantages, nous devrions simplement avoir des factures moins chères, permettez-moi de vous rappeler qu’aujourd’hui est le dernier jour pour profiter de cette campagne Verizon.

Si vous êtes un client Verizon, c’est simple. Si vous n’êtes pas encore sur un téléphone 5G, Verizon vous propose un échange pour votre ancien téléphone (même s’il a un écran cassé ou des boutons collants) sous la forme d’un nouveau téléphone 5G, gratuitement. Tout ce que vous avez à faire est de souscrire à l’un des forfaits illimités de l’opérateur et d’être d’accord avec les crédits de facture mensuels qui paient votre téléphone gratuit.

Si vous n’êtes pas déjà chez Verizon, l’opérateur paiera pour que vous changiez d’opérateur et vous permettra également d’échanger gratuitement votre téléphone non 5G existant contre un nouveau smartphone 5G. Tout ce dont vous aurez besoin est l’un des forfaits illimités de Verizon après avoir transféré votre ancien numéro et être d’accord avec les mêmes crédits de facture mensuels. De toute évidence, il y a plus de cerceaux à franchir pour les clients non-Verizon, mais si vous cherchez à faire le changement, c’est le bon moment.

Nous avons passé en revue tous les petits caractères qui l’accompagnent dans notre article précédent. Je vous recommande de le lire. C’est généralement bien, cependant, Verizon limite vos crédits de facture alloués, alors ne vous attendez pas à obtenir un Galaxy Z Fold 2 gratuit ou quelque chose lorsque vous échangez. Vous obtiendrez un Galaxy S21 ou un prix similaire.

Quant à ce qui remplace cette campagne, Verizon reviendra à son offre de 1 000 $ pour les échanges de téléphones cassés. Pas mal du tout.