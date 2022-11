C’est au tour du Galaxy A52 de recevoir la mise à jour One UI 5 avec Android 13 de Samsung

Le déploiement incroyablement rapide par Samsung de la mise à jour de One UI 5 basée sur Android 13 se poursuit. Plus tôt dans la journée, nous vous avons annoncé que les Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 avaient obtenu la version stable, et nous voici quelques heures plus tard avec d’autres bonnes nouvelles, qui cette fois s’adressent aux propriétaires du Galaxy A52.

Cela a été l’un des membres les plus vendus de la série A, et il reçoit maintenant la mise à jour, suivant les traces de son successeur, l’A53, qui l’a obtenu la semaine dernière.

Pour l’instant, la mise à jour de One UI 5 basée sur Android 13 pour le Galaxy A52 ne semble sortir que dans un seul pays : la Russie. Mais vous savez comment c’est avec ces choses, une fois que le bal est lancé, il ne faut pas longtemps pour qu’une mise à jour se propage à de nombreux pays et territoires différents.

En Russie, la nouvelle version est étiquetée A525FXXU4CVJB et arrive avec le niveau de correctif de sécurité de novembre 2022. Le Galaxy A52 a été lancé l’année dernière avec Android 11 à bord, et il est depuis passé à Android 12, et il en est maintenant à sa deuxième grande mise à jour Android, qu’il goûte plus tôt que beaucoup de ses concurrents en dehors de l’écurie de Samsung.

La source