Jacqueline Keeler, née à Cleveland, est heureuse que l’équipe de sa ville ne s’appellera plus les Indians.

Elle est une militante et journaliste qui est Navaho et Yankton Dakota Sioux. Elle est rédactrice en chef du magazine Pollen Nation, qui se consacre à la lutte contre l’invisibilité des peuples autochtones, et fondatrice de Eradicating Offensive Native Mascotry, qui cherche à mettre fin à l’utilisation de représentations stéréotypées dans la culture populaire.

L’équipe de baseball de la Ligue américaine à Cleveland a annoncé cette semaine qu’elle abandonnerait le surnom qu’elle utilise depuis 1915, mais pas avant la saison à venir. Le changement n’était pas inattendu – l’équipe avait déclaré au cours de l’été qu’elle reconsidérerait l’utilisation de son nom d’équipe – et pourtant la nouvelle a surpris Keeler.

«Je dois dire que je ne pensais pas que ce jour viendrait presque», dit-elle. «C’est assez étonnant.»

Elle remercie les défenseurs de la communauté autochtone qui ont mené le bon combat pendant plus de 50 ans. Le mérite devrait également aller, selon elle, aux militants du mouvement Black Lives Matter. La nation a examiné la question du racisme systémique avec un regard neuf après la mort de George Floyd.

«Je crédite l’activisme de la communauté noire, qui change toujours les paramètres de ce qui est acceptable dans ce pays, et met leur corps en danger pour le faire», dit Keeler. «Avant, les équipes pouvaient toujours nous enchaîner et prétendre simplement qu’elles le faisaient pour nous honorer, ou parce que c’est ce que leurs fans voulaient. Mais le mouvement Black Lives Matter a vraiment changé cela.

L’équipe de football de Washington a rejeté le nom de son équipe dans les semaines qui ont suivi la mort de Floyd. C’est également à ce moment que l’équipe de baseball de Cleveland a déclaré qu’elle envisagerait un changement de son propre chef. Cela est venu quelques années après avoir quitté Chief Wahoo, la caricature aux grandes dents et au visage rouge qui a servi aussi longtemps que le logo de bande dessinée de l’équipe.

Le sourire idiot du chef faisait partie de la culture qui a accueilli les parents de Keeler lorsqu’ils sont arrivés à Cleveland vers 1960 dans le cadre du soi-disant programme de réinstallation des Indiens d’Amérique du gouvernement fédéral.

«Fondamentalement, il a déplacé les jeunes autochtones des réserves vers les centres urbains», dit Keeler. «Ils ont amené environ 20 000 Autochtones âgés de 18 à 30 ans à Cleveland dans les années 1950 et 1960.»

le Concessionnaire Cleveland Plain, en première page en 1957, rapportait la nouvelle de cette façon: «Cleveland va avoir de nouveaux Indiens, mais ce n’est pas une histoire de baseball. Honest Injun. «

Cela vous en dit long sur l’époque où les parents de Keeler se sont rencontrés et mariés à Cleveland. Quelques années plus tard, ils ont rejoint d’autres membres de la communauté autochtone locale pour protester contre le nom de l’équipe du club de Cleveland et sa mascotte maligne.

La famille a déménagé à Denver quand Keeler avait 4 ans. En grandissant, elle a entendu ses parents parler des manifestations et du travail communautaire auquel ils avaient participé.

«Lorsqu’un match était lancé, ils en parlaient», dit Keeler. «Mais je l’ai simplement ignoré, parce que c’était avant mon temps, et je n’ai pas regardé beaucoup de baseball professionnel. Mais ensuite, je suis allé à l’école à Dartmouth et j’ai été confronté au problème de la mascotte là-bas. Et j’ai dû prendre position en tant que premier cycle.

C’était au milieu des années 1990, longtemps après que Dartmouth eut abandonné son nom d’équipe «Indians».

«Le collège avait cessé de l’utiliser 20 ans avant mon arrivée, mais les anciens essayaient de le ramener. Ils distribuaient des t-shirts «Dartmouth Indians» aux étudiants de première année. J’ai essayé d’expliquer le problème à ma colocataire irlandaise-américaine du Massachusetts, mais elle ne l’a pas compris du tout. Elle voulait porter la chemise parce qu’elle était gratuite. Cela m’a choqué. Je ne pensais pas que c’était un problème difficile à comprendre.

Des années plus tard, à Portland, dans l’Oregon, où elle vit maintenant, Keeler emmenait ses enfants dans le métro léger de la ville pour une visite au zoo.

«Une petite fille blonde de la famille assise en face de nous portait un chapeau des Indiens de Cleveland avec le chef Wahoo. J’étais horrifiée que mes enfants voient cela. Alors j’ai demandé au père s’ils pouvaient s’il vous plaît enlever le chapeau de sa tête. J’ai dit: «Nous sommes des Amérindiens et je ne veux pas que mes enfants voient cela. Il a refusé. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé: «Wow, c’est vraiment mauvais. «

Bientôt Keeler était elle-même une militante. La mascotte est un mot inventé destiné à exprimer l’acte d’éventails blancs dans la peinture de guerre qui se moquent des autochtones tout en prétendant les honorer. Eradicating Offensive Native Mascotry utilise les médias sociaux pour faire passer le mot, souvent avec le hashtag #NotYourMascot, qu’il a lancé pour le Super Bowl en 2014.

C’est aussi l’année où son groupe a créé le hashtag #DeChief, pour l’acte de découdre le chef Wahoo des casquettes de Cleveland – de les décomposer – et de ne laisser qu’un contour fantomatique. En fait, c’est l’année où son fils et sa fille l’ont rejointe pour des manifestations devant le siège de Nike, dans la banlieue de Portland, où ils ont exhorté l’entreprise à vendre des marchandises avec le chef dessus.

Ses enfants, à ce moment-là, sont devenus la troisième génération de sa famille à se battre. Cela la rendit fière et triste en même temps.

Keeler pense que cette dernière décision de l’équipe de baseball de Cleveland est un signe que les enfants de ses enfants n’auront peut-être pas à vivre avec la mascotte autochtone. Les résistants des grandes ligues à Atlanta (baseball), Chicago (hockey) et Kansas City (football) sont au rendez-vous.

«Les raisons que les équipes ont toujours données pour continuer la mascotte des Autochtones, dit-elle, sont toutes intenables maintenant.