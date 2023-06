« C’est arrivé aussi avec Mbappe et Neymar »: Lionel Messi dit qu’il a eu du mal à s’adapter au PSG, admet une rupture avec les fans

Lionel Messi s’est ouvert sur son passage au Paris Saint-Germain après avoir quitté le club français de Ligue 1 pour repartir à zéro à l’Inter Miami de la Major League Soccer. Messi dit qu’il a trouvé le changement un peu « difficile » après son arrivée à Paris en 2021 en grande pompe.

Messi a quitté son club d’enfance, le FC Barcelone, il y a deux ans dans une tournure choquante des événements pour rejoindre le PSG. On espérait que le maestro argentin mettrait fin au rêve de longue date du club de remporter le trophée de la Ligue des champions, mais ce n’était pas censé l’être.

Messi a marqué 32 buts et enregistré 35 passes décisives pour le PSG au cours de ses deux saisons avec eux et il a choisi de ne pas renouveler son contrat pour partir en MLS plus tôt ce mois-ci.

Messi, qui a 36 ans aujourd’hui, dit que l’adaptation s’est également avérée difficile pour sa famille.

« Mon séjour à Paris a commencé par une adaptation très difficile, bien plus que ce à quoi je m’attendais, même si j’avais des gens que je connaissais dans le vestiaire », a déclaré Messi. Être au sport. « C’était difficile de s’adapter, le changement, arriver en retard, ne pas avoir de pré-saison, s’adapter au nouveau club, à la nouvelle façon de jouer, aux nouveaux coéquipiers, à la ville… Ce n’était pas facile pour moi ni pour ma famille. »

Vers ses derniers jours en tant que joueur du PSG, les fans ont commencé à le huer et un mois avant sa sortie, le vainqueur de la coupe du monde 2022 a été suspendu par le PSG pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite.

« Au début c’était super, j’ai reçu beaucoup d’encouragements comme je l’ai souvent dit, mais ensuite les gens ont commencé à me traiter différemment, certains supporters parisiens. La majorité, en revanche, m’a traité aussi bien qu’au début. Il y avait une rupture avec une grande partie de la foule parisienne. Bien sûr, ce n’était pas mon intention », a déclaré Messi.

Il a ajouté: «Mais ce sont des choses qui se sont déjà produites avec Mbappe et Neymar aussi, c’est leur façon de faire. Mais je me souviens encore de tous ces gens qui m’ont soutenu, comme ils l’ont fait au début. »

Messi a peut-être exaspéré les supporters du PSG en conseillant à son héritier, Kylian Mbappe, de quitter le club pour Barcelone ou le Real Madrid.

« Je préfère que tu (Mbappe) aille au Barça. Mais si vous voulez aller à Madrid, faites-le, vous méritez un vrai projet gagnant », a déclaré Messi dans divers médias.