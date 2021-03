«C’est après la tempête que c’est le plus dur»: 390 000 Texans n’ont toujours pas d’eau potable

Des bénévoles se sont préparés à distribuer de l’eau lors d’un événement de distribution d’eau au Fountain Life Center le 20 février 2021, à Houston, au Texas. | Justin Sullivan / Getty Images

L’année écoulée a encore révélé la vulnérabilité de nos systèmes d’eau aux conditions météorologiques extrêmes et aux changements climatiques.

Lundi matin, cela faisait deux semaines qu’Helen McCanick et ses voisins de Wharton, au Texas, n’avaient pas l’eau courante. Les températures glaciales apportées par la tempête hivernale Uri ont fait éclater leurs tuyaux et ont cassé le moteur en marche.

McCanick a passé les jours depuis la tempête à traverser les villes voisines, à la recherche du tuyau et des pièces de moteur nécessaires pour restaurer son eau. «Je suis très fatiguée de courir d’un endroit à l’autre, je le suis vraiment», a-t-elle déclaré depuis le parking d’une autre quincaillerie.

Pour cuisiner et tirer la chasse d’eau, la femme de 73 ans a dû recourir à de l’eau donnée ou à de lourds seaux qu’elle transporte d’une église locale. Et comme les pièces de rechange sont rares après la tempête, McCanick ne sait toujours pas quand elle récupérera son eau.

«Vous avez traversé la tempête, et maintenant c’est après la tempête qui est la partie la plus difficile», a-t-elle déclaré.

Même après le retour de l’électricité dans la plupart des foyers le 19 février, les problèmes d’eau persistent à grande échelle. Lundi, près de 390 000 Texans se faisaient encore dire de faire bouillir leur eau en raison de problèmes de sécurité après que la tempête ait perturbé l’approvisionnement en eau des services publics, selon la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ). Et ce nombre n’inclut pas les personnes, comme McCanick, qui ne peuvent pas obtenir d’eau parce que leurs tuyaux se sont cassés par le froid – un problème qui a affecté des milliers de maisons à Houston seulement.

Les pannes généralisées au Texas reflètent l’effet domino qui se produit dans de nombreuses catastrophes, car les pannes de courant entraînent des pannes dans les systèmes d’approvisionnement en eau, mettant en danger la santé et la sécurité alimentaire des gens. Et le Texas n’est pas seul: les conditions météorologiques extrêmes – dans certains cas directement liées au changement climatique – ont eu un impact sur l’accès à l’eau pendant des jours, des mois, voire des années dans d’autres États, y compris dans l’Ouest ravagé par les incendies.

Et pourtant, les impacts à long terme des catastrophes sur les systèmes d’eau retiennent souvent moins l’attention que la catastrophe initiale.

Par exemple, l’incendie dévastateur de Camp à Paradise, en Californie, a fait la une des journaux en 2018 comme l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de l’État, mais peu de gens savent que 40000 personnes ont d’abord été invitées à faire bouillir leur eau après l’incendie. Et plus tard, lorsque des produits chimiques cancérigènes ont été identifiés dans les tuyaux de la ville, les habitants de Paradise ont été invités à ne pas boire du tout leur eau – ce n’est que plus de six mois après l’incendie que l’accès à l’eau a commencé à être rétabli.

Alors que le changement climatique augmente la menace de conditions météorologiques extrêmes et de catastrophes, il est clair que nos systèmes d’infrastructure doivent être en mesure de résister à de nouvelles pressions. Et il y a beaucoup à apprendre des dernières crises de l’eau au Texas et en Californie pour éviter le prochain fiasco.

Qu’est-ce qui a causé les pannes d’eau au Texas

Au plus fort de la crise de l’eau, le 19 février, près de 15 millions de personnes à travers le Texas ont perdu l’accès à l’eau potable, selon Gary Rasp, un porte-parole de TCEQ. Ce nombre reflète les problèmes qui se sont produits dans le système d’approvisionnement en eau lui-même, plutôt que dans les maisons des gens.

Emily Grubert, professeure adjointe d’ingénierie environnementale au Georgia Institute of Technology, a expliqué comment la crise s’est propagée du réseau électrique au système d’eau. Lorsque la tempête a frappé, la panne de courant qui s’est intensifiée le 15 février a forcé les usines de traitement d’eau à se déconnecter. Dans le même temps, les températures glaciales ont cassé les conduites d’eau et les gens ont commencé à ouvrir leurs robinets pour empêcher leurs tuyaux de geler.

En raison de la combinaison d’une baisse de l’approvisionnement des usines de traitement en panne et de l’augmentation de la demande en eau due aux robinets qui s’égouttent et aux fuites, la pression a chuté dans le système.

Une perte de pression peut entraîner la présence de bactéries dangereuses dans l’approvisionnement en eau, de sorte que des millions de personnes ont été invitées à faire bouillir leur eau avant de boire ou de cuisiner avec. Bien sûr, c’était une impossibilité pour ceux qui ont également été touchés par la panne de courant et qui manquaient d’électricité pour alimenter leur poêle.

La tempête hivernale n’a pas seulement causé des problèmes d’eau au Texas. D’Oklahoma City à Jackson, Mississippi, des centaines de milliers de personnes ont également été confrontées à des pénuries d’eau en raison de la baisse de la pression de l’eau.

Au-delà de ces échecs systémiques, des gens comme McCanick ont ​​également été confrontés à des problèmes plus proches de chez eux, ce qui ne se reflète pas dans les chiffres officiels. L’un des plus gros problèmes a été la rupture des tuyaux. Dans les bâtiments non conçus pour résister à la chute des températures – des écoles aux maisons – les tuyaux ont gelé et éclaté, parfois de manière dramatique, comme le montrent les vidéos virales TikTok de maisons inondées. Corinne Whitehead, une résidente de San Antonio âgée de 70 ans, a déclaré à Vox qu’elle avait entendu l’écrasement de l’eau sur son sol alors qu’elle rentrait dans son appartement après la tempête pour découvrir que ses tuyaux avaient éclaté.



Callaghan O’Hare / Washington Post / Getty Images Le 22 février 2021, Troy Watts, un technicien de service, a évoqué les dommages causés au domicile de Willie Hunt après l’éclatement de ses tuyaux à Houston, au Texas.

Et dans certains cas, les résidents sont sans eau depuis des semaines en raison d’un confluence des échecs.

Dans le quartier de Riverside qui se gentrifie rapidement à Austin, Rebecca Sanchez a déclaré à Vox que de nombreux résidents de son complexe d’appartements, les Hillside Villas, se sont retrouvés sans eau courante pendant deux semaines après les tuyaux éclatent. Les réparations ont été lentes et Sanchez a déclaré que les gestionnaires immobiliers n’avaient pas réussi à fournir des approvisionnements en eau d’urgence adéquats dans l’intervalle. En réponse, elle et d’autres locataires ont organisé une petite manifestation mardi dernier, que la direction a tenté de fermer en appelant la police.

Par la suite, les gestionnaires immobiliers ont accéléré les réparations, mais Sanchez a déclaré que la moitié des bâtiments n’avaient toujours pas accès à l’eau lundi, tandis que d’autres propriétés de la région étaient de nouveau opérationnelles. Pour compliquer davantage les choses, la ville a également découvert vendredi une conduite d’eau cassée près du complexe, rendant le calendrier de restauration de l’accès à l’eau encore moins clair. Les gestionnaires immobiliers de Hillside Villas n’ont pas répondu à une demande de commentaire avant la publication.

Pour Sanchez, la crise de l’eau a montré à quel point le fardeau des catastrophes aggrave souvent les inégalités existantes. «Il est principalement noir et marron [people’s] des appartements et des quartiers de la ville qui ressentent cela », a-t-elle déclaré. «Il y avait des communautés blanches entières qui n’ont jamais perdu d’électricité ni d’eau.»

Des conditions météorologiques extrêmes menacent l’approvisionnement en eau des États occidentaux

Des ouragans qui ont frappé la côte du Golfe aux incendies de forêt qui se sont propagés dans l’ouest des États-Unis, de nombreuses autres communautés se sont retrouvées sans eau potable à la suite des récentes catastrophes.

Tout comme des fuites généralisées et une surutilisation ont causé la défaillance du système d’eau après la tempête hivernale Uri, lorsque des maisons ou des tuyaux brûlent lors d’un incendie de forêt, la pression de l’eau dans les tuyaux de distribution peut chuter et créer un vide, aspirant des contaminants. Ce n’est qu’après qu’un résident a senti une odeur étrange dans l’eau du robinet après l’incendie de Tubbs en 2017 à Santa Rosa, en Californie, que les scientifiques ont découvert pour la première fois une contamination chimique aussi répandue (le benzène dans ce cas) dans les systèmes d’eau après des incendies de forêt.

Depuis lors, la contamination après des incendies a conduit des milliers de personnes dans un nombre croissant de communautés à être soumises à des avis «ne pas bouillir, ne pas boire». Cela s’est produit récemment après que l’incendie de CZU a frappé Boulder Creek près de Santa Cruz, en Californie, en août, brûlant une conduite d’eau en plastique de 11 km. Et comme les problèmes persistants au Texas, ces systèmes d’eau n’ont pas été faciles à réhabiliter.

À Boulder Creek, il a fallu des mois à la compagnie des eaux pour nettoyer le système du benzène – un cancérogène dangereux – initialement détecté et effectuer des tests approfondis pour s’assurer qu’il avait vraiment disparu.

Dans l’intervalle, les résidents de Boulder Creek comme Sophia Lwin-McGee ont été forcés de vivre sans eau du robinet. Elle et sa famille ont transporté une cruche d’eau de 5 gallons d’un robinet d’eau en ville et ont essayé de compter sur cette eau ou cette eau en bouteille pour boire, cuisiner et se baigner.

Assise sur sa terrasse surplombant les restes d’une forêt de séquoias brûlée, Lwin-McGee m’a dit en octobre que le manque d’accès à l’eau potable n’était pas quelque chose à laquelle elle s’attendait aux États-Unis. «J’ai l’impression d’être de retour en Birmanie», dit-elle. «J’en suis parti quand j’étais enfant pour éviter cette situation. Mais vous savez – prenez de l’eau, allez en ville, récupérez de l’eau, ramenez-la – comme, nous faisons cela tous les deux jours.

Même après que la société locale des eaux a officiellement annoncé que son eau était salubre, elle et sa famille ont déclaré qu’ils continueraient à éviter l’eau du robinet autant que possible, au moins pendant un an.

«Je ne peux tout simplement pas me mettre moi-même, mon fils et mon mari dans ce risque», a déclaré Lwin-McGee. «Nous allons donc devoir acheter de l’eau en bouteille pour boire et cuisiner jusqu’à ce que, vous savez, nous sentions qu’elle est sans danger.»



Lili Pike / Vox En août 2020, l’incendie de CZU est arrivé au bord même de la propriété de Sophia Lwin-McGee, brûlant sa clôture et laissant un tapis de cendres.



Lili Pike / Vox Le 2 octobre 2020, Sophia Lwin-McGee m’a montré la cruche d’eau de 5 gallons que sa famille utilisait à l’époque pour transporter l’eau de la ville.

Le changement climatique provoquant des chutes plus sèches et plus chaudes dans l’ouest des États-Unis, les conditions d’incendies extrêmes et les impacts sur les systèmes d’eau augmentent, selon une étude de 2020 publiée dans Lettres de recherche environnementale.

Stefan Cajina, chef de la section de l’eau potable pour le State Water Resources Control Board de Californie, a déclaré qu’il avait été témoin de ces changements de première main. «Je pense qu’au cours de la dernière demi-décennie, nous avons vraiment vu une escalade dans la façon dont [wildfires in] l’interface forêt-ville peut avoir un impact sur les réseaux hydrographiques et les communautés en général », m’a-t-il dit cet automne. (Les zones résidentielles comme Paradise et Boulder Creek qui se trouvent à la lisière des forêts sont décrites comme le WUI, ou interface entre les terres sauvages et les villes, et sont les plus vulnérables aux incendies destructeurs.)

Ces menaces croissantes signifient que le renforcement des infrastructures pour faire face aux extrêmes est d’autant plus important. Mais Emily Grubert souligne que même là où le changement climatique n’est pas définitivement lié à l’événement météorologique extrême, comme c’est le cas avec la tempête hivernale au Texas, le besoin fondamental d’infrastructures plus résilientes est clair.

«Nous sous-investissons dans la maintenance à un point tel que ces catastrophes ont tendance à être assez catastrophiques», a-t-elle déclaré. La défaillance des infrastructures est toujours ressentie par les 390 000 personnes qui font bouillir leur eau au Texas aujourd’hui, et les près de 2 000 personnes dont les services publics ne livraient toujours pas d’eau du tout vendredi, selon TCEQ.

«S’adapter aux événements extrêmes et s’adapter au changement climatique va rendre tout cela plus difficile, mais ce n’est pas la seule chose qui pose problème», a déclaré Grubert. «Ce que nous commençons vraiment à affronter, c’est ce genre de problème combiné où nous n’avons pas investi dans ces systèmes depuis très longtemps, et maintenant nous jouons également en mode difficile.»