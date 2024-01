« C’est amusant, amusant, amusant » : l’artiste arctique qui s’est mis à la peinture pour « l’argent des cigarettes » | Art et désign

jeIl est difficile de comprendre à quoi ressemble la vie à Kinngait, un hameau froid abritant une coopérative d’artistes florissante dans le nord de l’Arctique canadien. C’est actuellement le cœur de l’hiver là-bas, avec une température moyenne de -20°C et seulement quatre à cinq heures de lumière du jour. Des conditions difficiles pour un artiste, me dis-je, en pensant à l’importance accordée aux grandes fenêtres et à la lumière naturelle dans les studios plus proches de chez moi.

Il s’avère que le défi ici n’est pas tant de créer du travail que de le faire. à travail : dans ces régions, l’obscurité agit comme une couverture astucieuse pour les ours polaires qui ont tendance à errer dans et hors de la ville sans y être invités. Vous retrouverez ces intrus démesurés dans les dessins imaginatifs de Shuvinai Ashoona, le célèbre artiste inuit de troisième génération qui a reçu une mention spéciale à la Biennale de Venise 2022 et qui a une exposition personnelle ouverture au Perimeter à Londres cette semaine. Il ne s’agit pas uniquement d’ours polaires : nous rencontrons également des baleines, des morses et des phoques – mais pas tels que nous les connaissons. Ashoona s’inspire du paysage naturel de glace et d’une enfance passée à camper et à pêcher des palourdes, et leur donne sa propre touche fantastique sur de vastes feuilles de papier blanc. Des poissons luminescents flottent sur la glace. Les calmars géants ont des visages humains en guise d’yeux. Des rassemblements oniriques ont lieu entre créatures métamorphes.

Ashoona est née à Kinngait, anciennement connue sous le nom de Cape Dorset, en 1961, l’aînée d’une famille de 14 enfants, dont trois sont décédés à la naissance. Elle a grandi entre la ville rocheuse et les camps éloignés, regardant la télévision comme n’importe quel autre adolescent et vivant une vie plus nomade de navigation de plaisance et de cueillette de baies dans les collines environnantes parsemées de caribous. « Un équilibre qui est venu naturellement dans ma famille », me dit-elle par e-mail. Elle faisait partie de la première cohorte d’enfants à fréquenter l’école primaire à Kinngait et l’une des rares élèves à fréquenter l’école secondaire à Iqaluit, à deux heures d’avion de là. À l’âge de 16 ans, elle a donné naissance à une fille, Mary.

« J’ai vendu un dessin pour 15 $ et en échange ils m’ont donné un plus gros morceau de papier » … Sans titre par Ashoona. Photographie : Avec l’aimable autorisation de Fort Gansevoort, New York

Le père d’Asoona était chasseur et maître sculpteur, sa mère graphiste. Sa grand-mère a réalisé plus de 8 000 dessins au cours de ses 25 années de carrière. Ce n’est cependant qu’au milieu des années 1990 qu’Asoona s’est mise elle-même à un crayon. Elle avait des problèmes de santé mentale et physique, et sa sœur cadette, Goota, a suggéré que cela pourrait l’aider, et aussi lui permettre de gagner de l’argent pour acheter de la nourriture et des cigarettes – « l’argent de la fumée », appelle Ashoona. Et donc, elle aussi s’est impliquée dans le Coopérative des Esquimaux de l’Ouest de Baffin, l’institution culturelle communautaire qui a favorisé cinq générations d’artistes inuits. « J’ai vendu un dessin pour 15 $ », dit-elle. “Et en échange, ils m’ont donné un plus gros morceau de papier.”

Sans formation formelle, Ashoona a appris comme ses proches – en observant et en imaginant. À l’aide d’un stylo fineliner, elle a commencé par produire de délicats dessins en noir et blanc qui sont progressivement devenus plus riches et plus détaillés. Au milieu des années 2000, elle avait introduit les crayons de couleur, un mélange de bruns et de gris terreux ainsi que de lilas fluo, de citron vert et de jaunes. Des globes et des océans ont commencé à apparaître – un clin d’œil au changement climatique et au monde qui s’ouvrait devant lui – ainsi que des esprits de la mythologie inuit, dont la déesse de la mer Sedna. Le travail qu’elle produit aujourd’hui est complexe et superposé, mettant en vedette des vues aériennes et des dessins dans les dessins. Quand je demande à Ashoona comment elle décrirait son évolution artistique, elle me répond que c’est « amusant, amusant, amusant », qu’elle sent qu’elle « peut dessiner pour toujours ».

Enraciné dans les traditions et les récits inuits, l’art d’Ashoona a une qualité onirique et la sensation de ses dessins vibrants capture l’histoire et l’expérience contemporaine de la vie quotidienne des Inuits. Lorsqu’elle ne se présente pas à notre appel vidéo – les horaires à Kinngait sont pour le moins fluides – je finis par discuter avec Juumi Takpaungai, la sympathique directrice artistique associée du studio. Il décrit la façon dont Ashoona travaille : « Se promener, réfléchir, regarder des livres peut-être, puis cela sort de son esprit directement sur la page. » Elle ne fait pas d’esquisses préliminaires et elle ne prend pas de direction.

« Je n’ai jamais l’intention de quitter Kinngait »… Ashoona au travail. Photographie : Kitra Cahana

L’absence d’influence extérieure est l’un des avantages de travailler là où elle travaille, dans l’un des pôles artistiques les plus improbables au monde. Située à la pointe sud de l’île de Baffin, à 1 300 milles au nord d’Ottawa, Kinngait est accessible par de petits avions à hélices. Dans la ville, les seuls moyens de transport sont les quads et les motoneiges, et au-delà, il n’y a pas de routes. Même si les habitants ont accès à la culture contemporaine via Internet, les déplacements sont difficiles. Ashoona ne visite pas les expositions et ne suit pas le marché de l’art. Elle n’essaie pas de se conformer aux idées sur ce que devrait être l’art d’aujourd’hui.

C’est grâce à la coopérative – intermédiaire entre les artistes de Kinngait, qui représentent environ le quart des 1 400 habitants, et le reste du monde – que le travail d’Ashoona et d’autres est visible. Depuis sa création en 1959, elle constitue une ressource financière cruciale pour la communauté, tirant de l’argent de la vente de dessins et de gravures, qui sont expédiés vers une salle d’exposition en gros à Toronto, d’où ils parviennent aux galeristes et aux marchands. Peut-être plus important encore, les studios autonomes procurent un sentiment de stabilité et de camaraderie – quelque chose qui, dans cette partie isolée du monde, peut sauver des vies.

Je demande à Ashoona si elle imagine un jour à quoi pourraient ressembler sa vie – et son art – en dehors de Kinngait, et si elle a déjà été tentée de partir. Elle n’hésite pas : « Je n’ai jamais l’intention de quitter Kinngait. C’est ma seule et unique maison.