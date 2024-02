“C’est alarmant :” Voici pourquoi la syphilis, une maladie autrefois presque éradiquée, est revenue en force

La semaine dernière, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes a publié une nouvelle étude qui révèle que les femmes qui accouchent aux États-Unis sont trois fois plus susceptibles d’être atteintes de syphilis aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a environ huit ans.

L’augmentation de la syphilis a coïncidé avec une augmentation des cas de syphilis congénitale, c’est-à-dire lorsqu’une mère atteinte de syphilis non traitée transmet l’infection à son enfant. Pour les nourrissons nés avec la syphilis congénitale, les effets peuvent être graves et parfois mettre la vie en danger. Plus précisément, le rapport révèle que plus de 10 000 femmes ayant accouché en 2022 étaient atteintes de syphilis, soit une augmentation par rapport aux 3 400 cas de 2016.

UN rapport séparé du rapport du CDC de janvier a révélé que près de 3 800 bébés sont nés avec la syphilis congénitale, une multiplication par 10 au cours de la dernière décennie qui a causé 282 mortinaissances et décès de nourrissons en 2022. Malheureusement, le CDC estime que 90 pour cent des cas de syphilis congénitale auraient pu être évité – et ce n’est pas comme si les États-Unis n’avaient pas été capables de réduire les cas de syphilis auparavant.

En 2000, la syphilis était proche d’être éliminé. Aujourd’hui, cela fait partie de l’épidémie de maladies sexuellement transmissibles qui sévit dans le pays. Selon le CDC, les taux de syphilis maternelle entre 2021 et 2022 étaient les plus élevés dans le Dakota du Sud, un État où le taux de cas a augmenté de plus de 400 % depuis 2016, suivi du Mississippi et de la Louisiane.

Qu’est-ce qui se cache derrière l’augmentation de la syphilis – et pourquoi ne peut-elle pas être contenue ? Comme Salon l’a déjà signalé, les tests sont de plus en plus difficiles à obtenir pour les populations vulnérables, car les cliniques de tests gratuits – y compris certaines cliniques Planned Parenthood – ont été supprimées par les politiques de l’administration Trump. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. Salon s’est entretenu avec le Dr Elizabeth Cherot, présidente, directrice générale de March of Dimes et obstétricienne-gynécologue en exercice, pour en savoir plus.

Cette conversation a été légèrement modifiée et condensée pour plus de clarté.

Selon une étude récente du CDC, le nombre de femmes enceintes atteintes de syphilis aux États-Unis a plus que triplé entre 2016 et 2022. Pouvez-vous expliquer l’importance de cela ?

C’est alarmant. Il s’agit d’une infection qui peut causer de graves problèmes, comme une fausse couche, un accouchement prématuré et une mortinatalité, et nous tombons dans la mauvaise direction. Il est important que les femmes enceintes se fassent dépister et traiter immédiatement. Quand on pense à la syphilis, on peut tout à fait la traiter avec des antibiotiques et nous devrions être bien meilleurs ici.

Pouvez-vous expliquer comment les médecins testent et traitent la syphilis, et les risques qu’elle ne soit pas traitée ?

“Nous tombons dans la mauvaise direction… Nous devrions être bien meilleurs ici.”

Les signes et symptômes apparaissent avec le temps. Il existe différents stades de la syphilis. Mais la syphilis est encore une fois une maladie sexuellement transmissible que l’on peut contracter lors de rapports sexuels ou par contact avec la plaie de syphilis d’une personne infectée. La syphilis primaire est généralement une petite plaie dure et indolore. Beaucoup de gens ne savent pas qu’ils en sont atteints, et cela se développe généralement dans les organes génitaux.

Les tests sont un processus en deux étapes. Si votre test est négatif, tout va bien. Si votre test est positif, vous devez maintenant être confirmé. C’est donc un processus. Et s’il vous a fallu beaucoup de temps pour entrer – que ce soit, vous savez, des kilomètres à parcourir ou pour vous rendre à la clinique – vous devez revenir pour ce test de confirmation. Et puis, si elle n’est pas traitée, vous pouvez continuer à avoir les autres stades de la syphilis.

Ainsi, dans le cas de la syphilis secondaire, la chose la plus courante dont les gens parlent est d’avoir des éruptions cutanées sur la paume des mains et la plante des pieds. Avant, on voyait cela dans les films plus que dans la vraie vie, mais maintenant nous le voyons vraiment.

Vous voulez plus d’histoires sur la santé et la science dans votre boîte de réception ? Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire du Salon Lab Notes.

Ensuite, il y a les stades latents de la syphilis. Même si vous ne présentez aucun signe ni symptôme, vous êtes quand même infecté. Et ça [bacterium] est un spirochète qui vit dans votre corps au fil du temps. Si ce n’est pas traité, vous pouvez avoir de gros problèmes avec des symptômes neurologiques, la cécité, des dommages aux organes internes et même au cœur.

Et plus précisément, du point de vue maternel, une fausse couche peut survenir, une naissance prématurée, un retard de croissance fœtale, des problèmes de placenta et une mortinatalité. Je me souviens d’avoir accouché d’un bébé dans les années 90 atteint de syphilis congénitale et il avait des dents de Hutchinson. Jusqu’à 40 pour cent des bébés nés de femmes atteintes de syphilis non traitées meurent de leur infection.

La syphilis se transmet de la mère au bébé pendant la grossesse. Cela peut également se produire lors d’un accouchement vaginal. Si un bébé a un contact direct avec une plaie, on parle de syphilis congénitale. Étant donné que cette augmentation se produit, il est recommandé de se faire dépister deux fois pendant la grossesse ; ce n’était pas comme ça avant.

Droite. Et Les États-Unis ont failli éradiquer la syphilis, mais les taux de la maladie ont commencé à augmenter au début des années 2000 et n’ont pas réussi à ralentir depuis. Qu’est-ce qui motive réellement cette hausse ?

La syphilis est une infection sexuellement transmissible. Et c’est évitable. Vous contractez la syphilis par contact direct avec la plaie de syphilis, ou chancre, d’une personne infectée. Mais le fait de se faire dépister et traiter est qu’il faut venir, et les obstacles à l’obtention de soins prénatals de haute qualité sont donc à la fois des facteurs sociaux et économiques. Une partie de cette hausse est due à un problème d’accès.

“Jusqu’à 40 pour cent des bébés nés de femmes atteintes de syphilis non traitées meurent de leur infection.”

Comme je l’ai dit, un test typique de la syphilis est un processus en deux étapes. Vous êtes dépisté positif, vous devez ensuite être confirmé positif pour pouvoir bénéficier d’un traitement. Et cela peut être deux visites différentes. Une grande partie de cela peut être attribuée aux obstacles habituels, allant du manque d’assurance à l’accès limité aux soins de santé. Je pense aussi que ce sont les obstacles au niveau du système, et cela inclut le racisme systémique.

Et en examinant les données de plus près, vous constaterez que, pour toutes les races et ethnies, la syphilis a augmenté au cours des quatre dernières années. Mais il y a une forte augmentation pour les Indiens d’Amérique et les autochtones de l’Alaska. Qu’est-ce que cela nous apprend sur l’accessibilité et la race en matière de tests et de traitements ?

Nous savons également qu’il s’agit de femmes parmi les plus vulnérables de notre société, qui n’ont pas accès aux soins prénatals et qui vivent dans des déserts en matière de soins de maternité. En Alaska, ils devront peut-être prendre l’avion.

Et nous savons que l’augmentation la plus importante se produit chez les femmes qui ne bénéficient pas de soins prénatals, que les déserts en matière de soins de maternité ont une incidence plus élevée d’absence de soins prénatals, et nous savons que les Amérindiens aussi. Nous avons donc beaucoup à faire ici, et cela met davantage en lumière notre rapport sur le désert des soins de maternité que nous publions chaque année. Cela met vraiment en évidence un problème d’accessibilité selon lequel nous ne donnons pas la priorité aux mamans de bébés partout au pays. Les femmes vivent dans des endroits où il n’y a pas de prestataires ni d’hôpitaux vers lesquels se rendre, et je pense que c’est exactement ce que vous voyez ici. Et c’est une population à laquelle nous ne nous adressons pas.

Tout au long de cette conversation, j’ai pensé : « C’est l’impact des déserts en matière de soins de maternité ». Pourquoi constatons-nous davantage de désertions en matière de soins de maternité aux États-Unis ? Pourriez-vous expliquer brièvement ?

Nous constatons que les hôpitaux ferment des unités parce qu’ils n’ont pas assez de volume en raison de la pénurie d’infirmières et de prestataires. Et nous ne parlons pas seulement des OBGYN, nous parlons des sages-femmes – ce faible volume, cette responsabilité, tout cela s’empile les uns contre les autres. C’est donc une décision commerciale et financière lorsque ces lieux ferment, et il ne s’agit pas vraiment de déterminer où nous devons maintenir ces lieux pour ces femmes. Et l’infrastructure de notre système de naissance n’aide pas.

J’ai trouvé très intéressant de constater que, comme prévu, nous avons constaté que la plus forte augmentation de la syphilis a été constatée chez celles qui n’ont pas reçu de soins prénatals du tout, mais qu’elle a quand même augmenté chez les femmes enceintes qui ont commencé les soins au cours du premier trimestre.

Je pense vraiment que cela dépend du timing et des tests. Vous avez peut-être été dépisté au cours du premier trimestre, mais vous devez également vous faire dépister au deuxième trimestre, ou c’est en fait à l’entrée du troisième que la plupart des gens le font, ou c’est ce qu’est la recommandation. Je pense qu’il n’y a pas de tests ou de tests trop tard, c’est vraiment là que nous constatons beaucoup de cela.

Si vous pensez avoir la syphilis, parlez-en immédiatement à votre prestataire. Je pense qu’il est vraiment important d’avoir une conversation honnête et ouverte sur le dépistage et le traitement et sur ce qu’est ce processus. Si quelqu’un a besoin de plus d’informations, il peut s’adresser à Marchofdimes.org.