New Delhi : L’actrice et ancienne Miss Univers Sushmita Sen a récemment eu une discussion en direct sur Instagram avec ses fans. Elle était accompagnée de son petit ami Rohman Shawl et de ses deux filles, Renee et Alisah.

Au cours de la session, les fans de Sushmita les appréciaient de tout cœur et l’actrice était extrêmement heureuse après avoir vu la réponse jusqu’à ce qu’un de ses fans avoue ses sentiments pour Rohman.

« Je t’aime Rohman », a lu le commentaire. Réagissant à cela, Sush a déclaré: « Baad mein milna tum. »

Tandis que Rohman disait : « Merci, koi toh bola ».

Leur petite plaisanterie mignonne a été très appréciée par leurs fans.

La fille aînée de Sushmita, Renee, a récemment fait ses débuts d’actrice avec le court métrage « Suttabaazi ». L’enfant vedette envisage de faire carrière dans le métier d’acteur et espère également partager un jour l’espace avec sa mère.

Sur le front du travail, Sushmita a fait son retour professionnel avec Aarya en 2020 et travaille actuellement sur la suite. Il mettait également en vedette Chandrachur Singh et Sikander Kher dans les rôles principaux. Aarya est un remake officiel de la populaire émission néerlandaise Penoza. Il est réalisé par Ram Madhvani, Sandeep Modi et Vinod Rawat.