C’est ainsi que les Britanniques restent au frais pendant une vague de chaleur ! Les vacanciers dégustent des bières sur le front de mer de Benidorm car ils ignorent les avertissements et passent un bon moment

Alors que les touristes du sud de l’Europe ont été invités à rester à l’intérieur et à éviter la plage alors que la canicule Charon cuit le continent, les Britanniques de Benidorm ne pourraient pas être plus satisfaits.

Les touristes britanniques en vacances dans le sud de l’Europe, notamment en Italie, en Grèce et en Espagne, ont été avertis par les Nations Unies des dangers mortels de la chaleur après que des centaines de personnes se sont effondrées et se sont évanouies.

Le climatologue de la NASA, Peter Kalmus, a averti: “ La plupart des gens ne savent toujours pas dans quel péril ils se trouvent. Le seul moyen de sortir de ce cauchemar de chaleur est de mettre fin aux combustibles fossiles dès que possible ».

Les avertissements n’ont cependant pas eu l’effet escompté pour la ville de fête basée sur la Costa Blanca, alors que les vacanciers affluent vers la plage alors que les températures montent à plus de 40 degrés.

Des touristes britanniques conduisent des scooters de mobilité le long de la promenade de Benidorm, en Espagne, mardi

Alors qu’une vague de chaleur étouffante balaie l’Europe menaçant de battre le record de la « semaine la plus chaude jamais vue » en Europe, il semble que ces Britanniques de Benidorm s’amusent comme des fous !

Trois hommes photographiés se rafraîchir avec un plongeon dans la piscine

Alors que les touristes du sud de l’Europe ont été invités à rester à l’intérieur et à éviter la plage alors que la canicule Charon cuit le continent, les Britanniques de Benidorm ne pourraient pas être plus heureux

Un touriste britannique semble avoir le temps de sa vie dans son équipement de plongée en apnée à Benidorm

« Les vagues de chaleur sont vraiment un tueur invisible », a déclaré aujourd’hui Panu Saaristo, chef d’équipe de l’unité de santé d’urgence de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. « Nous connaissons des températures de plus en plus chaudes pendant de plus longues périodes chaque été ici en Europe. »

La chaleur étouffante devrait monter encore plus haut dans les prochains jours alors que Charon s’abat sur le continent.

L’agence météorologique des Nations Unies a averti que les températures dans le sud de l’Europe pourraient même battre le record de 48,8 ° C établi en Sicile en 2021, alors que des scientifiques désespérés exhortaient le public à comprendre le » péril » auquel le monde est confronté en raison du changement climatique.

Cependant, la chaleur semble être la dernière chose à l’esprit des foules de touristes affublés de chapeaux de seau et de seaux de bière blonde.

Les baigneurs ont emballé la plage de Benidorm, plongeant dans le large éventail de bars et de clubs pour se reposer de la chaleur avec des rafraîchissements glacés.

Alors que la majorité du public britannique semble se délecter des températures extrêmes, certains ont écourté leurs projets de voyage.

Une mère britannique a abandonné ses vacances en Grèce et est rentrée au Royaume-Uni trois jours plus tôt avec ses deux fils car il faisait trop chaud alors que la canicule incessante Charon continue de cuire la Méditerranée.

Sally Urwin, 49 ans, et ses deux fils, âgés de 16 et 13 ans, ont décidé d’écourter leurs vacances à Rhodes après que les températures aient dépassé les 40°C.

Sally s’est plainte que leur hôtel sur l’île grecque se soit transformé en un « four géant » à cause de la chaleur étouffante – et a déclaré que c’était « agréable d’être de retour dans un Royaume-Uni pluvieux, humide et froid ».

Alors que les touristes du sud de l’Europe ont été invités à rester à l’intérieur et à éviter la plage alors que la canicule Charon cuit le continent, les Britanniques de Benidorm ne pourraient pas être plus heureux

Alors que les touristes du sud de l’Europe ont été invités à rester à l’intérieur et à éviter la plage alors que la canicule Charon cuit le continent, les Britanniques de Benidorm ne pourraient pas être plus heureux

Ces deux-là n’ont pas eu besoin d’une deuxième invitation pour se rafraîchir dans une piscine

Acclamations! Les jeunes vacanciers profitent de chaque instant de la chaleur

Une touriste britannique sourit en prenant un verre dans un bar de Benidorm, en Espagne, mardi

Des touristes britanniques prennent le soleil et nagent dans la piscine par temps étouffant à Benidorm

Des vacanciers britanniques bronzent au soleil à Benidorm, en Espagne, mardi

Un couple britannique prend un verre au milieu des températures élevées à Benidorm, en Espagne

Un touriste britannique tente de se rafraîchir à Benidorm, en Espagne, mardi

Des touristes britanniques font du vélo le long de la promenade de Benidorm, en Espagne, mardi

Certains amateurs de soleil avisés se sont hydratés en marchant le long de la promenade

L’auteur avait atterri à Rhodes mercredi pour ce qui devait être une semaine de vacances reposantes, mais la canicule « suffocante » les a obligés à passer toute la journée dans leur hôtel.

« Cela pourrait vous faire sentir mal et nous avons perdu l’appétit – nous ne pouvions pas manger beaucoup. »

La chaleur est devenue si insupportable à 43 ° C que Sally a réservé un vol de retour tôt et a atterri dimanche dans un Royaume-Uni pluvieux – trois jours avant leur retour.

Sally, de Matfen, Northumberland, a déclaré: «C’était étouffant. J’ai travaillé au Texas et partout dans le monde, mais c’était étouffant. Cela vous a fait vous sentir faible et étourdi.

Un autre couple, Anita Elshoy et son mari, sont rentrés chez eux après leur voyage d’été dans leur endroit préféré de Vasanello, un village du nord de Rome, une semaine plus tôt que prévu alors que les températures atteignaient 35°C.

« (J’ai) eu beaucoup de douleur à la tête, aux jambes et (mes) doigts ont enflé et je suis devenu de plus en plus étourdi », a déclaré Elshoy à propos de ses symptômes liés à la chaleur.

« Nous étions censés être là pendant deux semaines, mais nous ne pouvions pas (rester) à cause de la chaleur. »

Des touristes britanniques transportent un gonflable le long de la promenade de Benidorm, en Espagne, mardi

Alors que les touristes du sud de l’Europe ont été invités à rester à l’intérieur et à éviter la plage alors que la canicule Charon cuit le continent, les Britanniques de Benidorm ne pourraient pas être plus heureux

Alors que les touristes du sud de l’Europe ont été invités à rester à l’intérieur et à éviter la plage alors que la canicule Charon cuit le continent, les Britanniques de Benidorm ne pourraient pas être plus heureux

Des touristes britanniques dégustent des bières dans un restaurant à Benidorm, en Espagne, mardi

Alors que les touristes du sud de l’Europe ont été invités à rester à l’intérieur et à éviter la plage alors que la canicule Charon cuit le continent, les Britanniques de Benidorm ne pourraient pas être plus heureux

Un couple est assis dans un bar ombragé et profite des animations de l’après-midi

Bien loin du Pays de Galles ! Ce britannique patriotique se prélasse au soleil sur la plage de Benidorm