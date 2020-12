« Nous avons tous survécu. »

Dans la musique, les graffitis et même la bande dessinée, les artistes de Wuhan commencent à rendre hommage à leur ville avec des œuvres qui la référencent coronavirus souffrance, punition de 76 jours de verrouillage et de renaissance subséquente.

« Les habitants de Wuhan ont fait un grand sacrifice pour la nation et le monde tout entier », a déclaré Lu à propos du message voulu de la chanson.

La chanson, « WUHAN2020 », est la chanson titre du premier album pandémique de Wuhan, le trio synth-rock Hardcore Raver in Tears, conçu et écrit à distance pendant que les membres du groupe étaient séparés pendant le verrouillage.

Le stress et la fièvre de la cabine ont inspiré.

«J’avais peur que le monde se termine», a déclaré Lu, après avoir chanté à travers un masque noir lors d’une répétition dans un studio de Wuhan.

le coronavirus est né dans la ville il y a un an, avant de se propager à une pandémie mondiale.

La grande majorité des 4634 chinoises sont officiellement reconnues COVID-19[feminine des décès sont survenus à Wuhan. Son économie était confuse et son nom était lié de manière indélébile à l’agent pathogène.

Pour de nombreux habitants de Wuhan, il vaut mieux oublier la période pandémique.

‘Parlez avec droiture’

Mais le graffeur Huang Bowen essaie de garder les souvenirs vivants.

Huang, un designer autodidacte de 22 ans, a tagué la ville avec des graffitis sur le thème du virus pendant le verrouillage, en utilisant un laissez-passer qu’il a obtenu en tant que volontaire pandémique pour contourner les restrictions de déplacement dans ce qui était devenu une ville fantôme.

Parmi les sujets de Huang se trouvaient l’ophtalmologiste Li Wenliang, l’un des médecins de Wuhan qui avait averti pour la première fois de la propagation de l’infection en décembre 2019 et les autorités ont dit de garder le silence.

Li est décédé plus tard du virus.

L’art politiquement sensible est tabou dans une Chine étroitement contrôlée.

Comme pour presque tous ses graffitis pandémiques, l’hommage de Huang à Li – la phrase «Parlez avec droiture et souvenez-vous de ceci pour toujours» pulvérisée sur les murs de l’hôpital central de Wuhan où Li travaillait – a été rapidement repeint.

«Cela ne me dérange pas, car je pense que j’ai fait ce que je voulais faire et qu’il me suffisait d’exprimer ce que je voulais dire», a déclaré Huang, qui cultive un look bohème avec des lunettes à larges bords et une paire de lunettes. barbiche vaporeuse.

Il utilisait auparavant des mots anglais dans ses graffitis et est passé à des représentations artistiques de caractères chinois pendant la pandémie.

«C’est plus direct et quelque chose que tout le monde comprend», dit-il.

Séquence rebelle

Pendant qu’il parlait, Huang et deux collègues tagueurs travaillaient sous le couvert de la nuit sur une peinture murale dans un immeuble résidentiel abandonné – une forêt de pins verts entourant une allumette géante enflammée, le tout fermé par les deux caractères chinois pour «espoir».

Les rapports des médias chinois ont fait état d’une explosion de blogueurs vidéo de Wuhan qui ont documenté l’épidémie et comment elle a affecté les citoyens, y compris un rappeur / vlogger amateur chantant sur la ville dans le dialecte unique de Wuhan.

Des artistes sino-américains d’origine Wuhan ont également créé des bandes dessinées pour célébrer la ville, pour montrer qu’il ne s’agit pas seulement de Virus Ground Zero.

Wuhan a longtemps eu une séquence rebelle.

C’était le théâtre d’un soulèvement en 1911 qui a déclenché la révolution chinoise contre la domination impériale; est devenue plus tard connue comme une ville industrielle polluée avec une population ouvrière grossièrement découpée; et est devenue plus récemment célèbre comme capitale punk rock de Chine.

Mais le chanteur de rock Lu a déclaré que l’expérience de la pandémie qui faisait réfléchir avait donné à son groupe un son plus doux et plus doux.

«Indépendamment des habitants de Wuhan, des Chinois ou du monde entier, être bienveillant est le point de départ», a ajouté Lu.